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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Turki, Calhanoglu tak bisa tenang: "Kami telah menghancurkan hati rakyat kami. Maafkan kami"

Turkiye
H. Calhanoglu
World Cup

Pesan panjang dari gelandang Inter

Hakan Calhanoglu, gelandang Inter dan timnas Turki, menyampaikan pesan yang tulus melalui media sosialnya setelah timnas yang dilatih Montella tersingkir di babak penyisihan grup melawan Australia, Paraguay, dan AS—hasil yang mengecewakan meskipun meraih kemenangan yang tak berarti atas tuan rumah pada pertandingan terakhir.

“Hari ini ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kekecewaan dan kesedihan yang saya rasakan. Kami telah lama memimpikan momen-momen ini. Kami sangat ingin mewakili negara kami dengan sebaik-baiknya di Piala Dunia dan memberikan kebanggaan yang tak terlupakan kepada rakyat kami. Sayangnya, kami tidak berhasil melakukannya.”

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    “Setiap hari saya merasakan betapa besar kebanggaan dan tanggung jawab yang saya rasakan saat mengenakan seragam ini. Dan hari ini, sebagai kapten tim ini, saya memikul tanggung jawab atas hasil ini lebih dari siapa pun. Saya tahu. Kalian sedih. Kalian kecewa. Kalian marah. Beberapa kritik yang kami terima sangat pedas, sementara yang lain memang benar adanya. Karena siapa pun yang mengenakan seragam ini memikul harapan negara ini di pundaknya. Kami tidak berhasil membalas harapan-harapan itu di lapangan. Dan untuk hal ini, bersama tim, saya lah yang merasakan beban terberatnya. Perjalanan ke Piala Dunia, yang telah kami idam-idamkan selama bertahun-tahun, sayangnya berakhir di sini.”

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  • betapa putus asanya

    "Kami sadar telah menghancurkan hati jutaan orang yang telah mempercayai mimpi ini bersama kami, yang telah merasakan suka dan duka bersama kami. Karena itu, kami dengan tulus meminta maaf kepada rakyat kami. Namun, sepak bola tidak hanya tentang kemenangan. Terkadang ujian terbesar adalah mampu bangkit kembali dari tempat kita terjatuh. Sama seperti kemarin saya bangga menjadi putra kalian saat kami menang, hari ini saat kami kalah, saya menundukkan kepala dengan rasa kebanggaan yang sama dan, dengan kebanggaan yang sama, saya berkata: ‘Saya adalah putra negara ini’. Bendera suci ini telah mengajarkan kami untuk tidak pernah menyerah. Kami akan bekerja lebih keras. Kami akan kembali lebih kuat. Kami akan terus berjuang hingga akhir untuk menyelesaikan sejarah kami yang belum tuntas hari ini, untuk menghormati lambang ini, untuk kembali menjadi harapan bagi semua yang percaya pada kami, dan untuk memberikan kebanggaan yang pantas kepada anak-anak kami. Saya berterima kasih kepada semua yang tidak meninggalkan kami sendirian bahkan hari ini. Maafkan kami.”