Turki, Calhanoglu tak bisa tenang: "Kami telah menghancurkan hati rakyat kami. Maafkan kami"

"Kami sadar telah menghancurkan hati jutaan orang yang telah mempercayai mimpi ini bersama kami, yang telah merasakan suka dan duka bersama kami. Karena itu, kami dengan tulus meminta maaf kepada rakyat kami. Namun, sepak bola tidak hanya tentang kemenangan. Terkadang ujian terbesar adalah mampu bangkit kembali dari tempat kita terjatuh. Sama seperti kemarin saya bangga menjadi putra kalian saat kami menang, hari ini saat kami kalah, saya menundukkan kepala dengan rasa kebanggaan yang sama dan, dengan kebanggaan yang sama, saya berkata: ‘Saya adalah putra negara ini’. Bendera suci ini telah mengajarkan kami untuk tidak pernah menyerah. Kami akan bekerja lebih keras. Kami akan kembali lebih kuat. Kami akan terus berjuang hingga akhir untuk menyelesaikan sejarah kami yang belum tuntas hari ini, untuk menghormati lambang ini, untuk kembali menjadi harapan bagi semua yang percaya pada kami, dan untuk memberikan kebanggaan yang pantas kepada anak-anak kami. Saya berterima kasih kepada semua yang tidak meninggalkan kami sendirian bahkan hari ini. Maafkan kami.”