Turki, Calhanoglu tak bisa tenang: "Kami telah menghancurkan hati rakyat kami. Maafkan kami"

Hakan Calhanoglu, gelandang Inter dan timnas Turki, menyampaikan pesan yang tulus melalui media sosialnya setelah timnas yang dilatih Montella tersingkir di babak penyisihan grup melawan Australia, Paraguay, dan AS—hasil yang mengecewakan meskipun meraih kemenangan yang tak berarti atas tuan rumah pada pertandingan terakhir.
“Hari ini ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kekecewaan dan kesedihan yang saya rasakan. Kami telah lama memimpikan momen-momen ini. Kami sangat ingin mewakili negara kami dengan sebaik-baiknya di Piala Dunia dan memberikan kebanggaan yang tak terlupakan kepada rakyat kami. Sayangnya, kami tidak berhasil melakukannya.”