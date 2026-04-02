Mohamed Salah Liverpool
Tur perpisahan Mohamed Salah dimulai sekarang — namun sang legenda yang akan hengkang harus kembali menemukan sentuhan magisnya agar perpisahan panjangnya bersama Liverpool tidak berakhir mengecewakan

Selalu ada kemungkinan bahwa Liverpool akan mengumumkan kepergian seorang pemain bintang selama jeda internasional, dan hanya tiga hari setelah kekalahan terbaru mereka di Liga Premier melawan Brighton, The Reds mengonfirmasi bahwa Mohamed Salah akan hengkang pada akhir musim ini. Waktu pengumuman tersebut mengejutkan sebagian pihak, namun Salah telah berhasil mendesak agar berita tersebut diumumkan ke publik lebih dari dua bulan sebelum akhir musim—sebuah langkah yang terasa seperti upaya jelas untuk mengendalikan narasi seputar kepergiannya yang menyakitkan dan tak terduga.

Namun, Liverpool jelas tak keberatan melepasnya, berapa pun biayanya. Kalau tidak, mengapa mereka setuju untuk melepasnya setahun lebih awal dari kontrak yang baru saja diperpanjang pada April lalu? Memang, mereka akan menghemat sekitar £20 juta ($27 juta) untuk gaji musim depan, tetapi mereka bisa saja meraup tiga kali lipat angka itu dengan menjual Salah ke klub Arab Saudi. Ternyata sang pemain sayap memang benar sejak awal: memang ada pihak yang ingin dia keluar dari klub.

Pelatih kepala Arne Slot tentu akan bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kepergian Salah yang prematur, tetapi tidak dapat disangkal bahwa keretakan hubungan mereka adalah faktor kunci dalam keputusan 'Raja Mesir' untuk melepaskan tahtanya.

Meskipun ia merupakan pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah Liverpool, Salah pasti menyadari bahwa ia telah memilih pertarungan yang tak akan pernah dimenangkannya, dengan The Reds tetap teguh dalam dukungan mereka terhadap manajer yang telah membawa mereka meraih gelar Premier League pada percobaan pertama.

Tentu saja, Slot tidak akan pernah memenangkan gelar 2024-25 tanpa Salah - dan dia juga tidak memiliki harapan untuk menyelamatkan musim ini kecuali dia bisa memaksimalkan potensi pemain yang merasa telah dijadikan "kambing hitam" atas kesulitan musim ini.

    Tim Klopp?

    Ketika keadaan memburuk bagi tim-tim sukses, peran manajer tak terhindarkan akan menjadi sorotan tajam. Sikap revisionis sering kali muncul, dan sejarah terkadang bisa ditulis ulang sepenuhnya. Dalam kasus Slot, sebenarnya ada risiko nyata bahwa situasi sulit yang dihadapinya saat ini akan membuat pencapaiannya di masa lalu terlihat kurang menguntungkan.

    Padahal musim panas lalu ia dipuji karena mengambil skuad yang hampir sama persis dengan yang finis ketiga di bawah Jurgen Klopp dan langsung mengubahnya menjadi juara, kini ia harus menghadapi tuduhan bahwa ia memenangkan liga dengan tim sang pelatih asal Jerman itu. Mengapa? Karena setelah 'diberi' £450 juta untuk memperkuat skuadnya musim panas lalu, Slot entah bagaimana berhasil melemahkan fondasi yang sangat kokoh yang telah dibangun oleh pendahulunya.

    Tentu saja ada beberapa masalah mencolok dengan argumen bahwa Slot beruntung; bahwa ia beruntung mewarisi tim yang sudah siap untuk setidaknya bersaing memperebutkan gelar.


    'Kerja yang luar biasa'

    Sebagai permulaan, menggantikan Klopp sebagai manajer Liverpool dianggap sebagai tugas yang mustahil. "Si Normal" telah mencapai status layaknya dewa di Merseyside, setelah berhasil mengubah para skeptis menjadi pendukung setia. Akibatnya, banyak orang memprediksi Slot akan mengalami nasib yang sama seperti David Moyes di Manchester United, atau Rafael Benitez di Inter—pelatih-pelatih berkualitas yang hancur lebur akibat perbandingan dengan sosok-sosok layaknya mesias yang mendahului mereka.

    Tak diragukan lagi, fakta bahwa para pendukung sudah menyanyikan nama Slot bahkan sebelum ia tiba di Anfield sangat membantu, namun sang pelatih asal Belanda itu tak diragukan lagi pantas mendapat pujian besar atas apa yang bisa dibilang sebagai musim debut terbaik seorang pelatih dalam sejarah Premier League. Seperti yang dikatakan mantan kapten Manchester United, Roy Keane, di Sky Sports setelah Liverpool memastikan gelar juara dengan kemenangan telak 5-1 atas Tottenham pada April lalu, "Kita harus memuji manajer karena ia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.

    "Tim ini sudah cukup bagus saat dia mengambil alih, tapi jika ada yang mengatakan di awal musim bahwa Liverpool akan berada di posisi mereka sekarang, Anda tidak akan percaya, Anda pasti berpikir mereka perlu dikurung!"


    Kisah sukses

    Salah satu alasan utama mengapa ada begitu banyak keraguan seputar skuad Slot adalah kurangnya gelandang bertahan kelas dunia. Namun, sang pelatih menanggapi dengan santai kegagalan klub dalam merealisasikan transfer Martin Zubimendi dengan membantu mengubah Ryan Gravenberch menjadi gelandang bertahan nomor 6 yang luar biasa, yang tidak hanya mampu melindungi barisan belakang, tetapi juga dengan cepat mengubah pertahanan menjadi serangan berkat kemampuannya yang luar biasa untuk melewati lawan-lawan yang mencoba menekannya.

    Manfaat tambahan dari menempatkan rekan senegaranya asal Belanda itu dalam peran yang lebih dalam juga memungkinkan Alexis Mac Allister yang serba bisa untuk memberikan dampak yang lebih besar di lini depan dengan kualitasnya dalam merebut bola dan kreativitasnya, menciptakan semacam ancaman ganda dalam menekan bersama Dominik Szoboszlai yang tak kenal lelah.

    Di sisi lain, kerja keras di lapangan latihan bersama Luis Diaz, ditambah dengan penggunaan sesekali pemain Kolombia itu sebagai 'false nine', juga membuat sang winger menikmati musim paling produktif dalam kariernya (hingga saat itu), sementara menempatkan Cody Gakpo di posisi favoritnya di sayap kiri terbukti menjadi langkah jenius (setidaknya hingga musim ini!).

    Namun, penggunaan dan performa Salah lah yang menjadi perbedaan utama antara Liverpool dan rival-rivalnya dalam perebutan gelar.


    Lebih sedikit kekacauan, lebih banyak kendali

    Taktik Slot tidak jauh berbeda dengan taktik Klopp — dan itulah salah satu alasan mengapa ia direkrut. Richard Hughes & Co. dengan tepat memperkirakan bahwa kesamaan gaya permainan tersebut akan memudahkan transisi yang semulus mungkin dari satu manajer ke manajer lainnya.

    Namun, meskipun idenya adalah untuk mempertahankan prinsip-prinsip inti dari filosofi sepak bola Klopp, termasuk tekanan intensitas tinggi, Slot menginginkan lebih sedikit kekacauan dan lebih banyak kontrol, dengan gagasan bahwa Liverpool dapat menahan lawan dengan penguasaan bola yang berkelanjutan. Yang terpenting, Salah sudah setuju sejak awal.

    "Kami sekarang berusaha mengontrol bola sepanjang waktu," katanya kepada situs web resmi klub pada bulan Agustus. "Dulu, itu bukan prioritas utama, karena bersama Jurgen, sebagian besar waktu kami mencoba melakukan serangan balik atau menekan balik dan berusaha merebut bola setinggi mungkin. Kami masih melakukannya, tetapi ketika menguasai bola, kami memiliki lebih banyak waktu untuk mempertahankannya dan hanya mencoba menggerakkan bola."

    Namun, Salah sangat mendukung pendekatan baru ini karena hal itu memberinya kebebasan yang lebih besar daripada sebelumnya.

    Angka-angka bersejarah

    Segera setelah kemenangan yang memastikan gelar juara atas Tottenham, Salah mengungkapkan bahwa ia telah memberi tahu Klopp sebelum awal musim bahwa pengurangan tugas-tugas defensifnya akan meningkatkan kontribusi serangannya.

    "Saya senang telah melakukannya," kata Salah kepada Sky. "Manajer mendengarkan dan sekarang Anda bisa melihat angkanya."

    Angka-angka itu memang mengesankan. Pada akhir musim 2025-26, Salah menyamai rekor 42 pertandingan di Premier League untuk gol dan assist (47) hanya dalam 38 penampilan, dan ia akhirnya menjadi orang pertama yang meraih hattrick penghargaan Golden Boot, Playmaker of the Season, dan Player of the Season.

    Sayangnya bagi Salah, angka-angka musim ini tidak terlalu menggembirakan. Mereka tidak terlalu buruk; misalnya, Salah memiliki lebih banyak gol dan assist di semua kompetisi dibandingkan Bukayo Saka. Namun, ini hampir pasti akan menjadi musim terburuk dalam karier Salah di Liverpool dari sudut pandang statistik murni - dan siapa yang harus disalahkan atas fakta yang cukup menyedihkan ini masih menjadi perdebatan.

    Jamie Carragher, misalnya, mengklaim bahwa "sepertinya kaki [Salah] sudah tidak kuat lagi", sementara yang lain berargumen bahwa masalahnya bersifat sistemik, mengingat pemain Mesir itu sama sekali bukan satu-satunya pemain Liverpool yang tampil di bawah standar musim ini. Namun, satu hal yang disepakati semua orang adalah bahwa menepikan Salah bukanlah solusi untuk berbagai masalah Liverpool - itulah sebabnya Klopp tidak punya pilihan selain menyambutnya kembali ke skuad setelah penampilannya yang memukau di Elland Road pada November lalu.

    Memang, Salah menjadi starter dalam 13 pertandingan berturut-turut setelah kembali dari tugas di Piala Afrika pada Januari dan, setelah pulih dari masalah otot ringan yang membuatnya absen dalam kekalahan melawan Brighton tepat sebelum jeda internasional, ia kini diharapkan langsung kembali ke tim untuk pertandingan Piala FA melawan Manchester City pada Sabtu mendatang.

    Kambing hitam atau pahlawan?

    Sejujurnya, lawatan yang menakutkan ke Etihad Stadium terasa seperti awal dari akhir — dan bukan hanya bagi Salah, tetapi juga bagi Slot.

    City mungkin bukan lagi kekuatan tak terbendung seperti dulu di bawah asuhan Pep Guardiola, tetapi hanya sedikit orang yang berani bertaruh bahwa mereka tidak akan mengalahkan Liverpool yang sedang dalam performa buruk ini untuk ketiga kalinya musim ini, sementara Paris Saint-Germain menjadi favorit kuat menjelang leg pertama pertandingan ulang Liga Champions melawan The Reds di Parc des Princes pada hari Rabu.

    Tentu saja, ada pembicaraan bahwa Slot bisa bertahan jika ia berhasil mempertahankan posisi kelima di Premier League—yang merupakan kemungkinan mengingat betapa buruknya performa Chelsea yang berada di peringkat keenam. Namun, performa Liverpool juga naik-turun secara drastis dan jadwal pertandingan mereka jauh dari kata mudah.

    Slot pasti akan mendapat dorongan dari penampilan menentukan Florian Wirtz dan Hugo Ekitike selama jeda internasional - dan kemitraan mereka yang semakin berkembang jelas menandakan masa depan yang lebih cerah - namun Salah tak diragukan lagi adalah kunci harapan Liverpool untuk menutup musim yang paling traumatis ini dengan gemilang.

    Setelah menyepakati gencatan senjata sementara dengan Slot demi kebaikan klub, diharapkan ia akan melakukan segala upaya dalam kekuasaannya yang semakin berkurang namun masih signifikan untuk memastikan masa keemasannya di Merseyside berakhir dengan gemilang, bukan dengan kegagalan.

    Bahkan dengan mempertimbangkan penurunan performa yang mengejutkan musim ini, Salah tetap menjadi pemain yang paling mungkin menjadi penentu kemenangan The Reds saat dibutuhkan, pemain paling berpengaruh Liverpool dalam pertandingan besar, dan patut diingat bahwa beberapa gol dan assist paling berkesan dan pentingnya tercipta saat melawan City.

    Bahkan tahun lalu, Salah secara efektif membawa Liverpool meraih gelar liga di Etihad. Ironisnya, Klopp kini membutuhkan "kambing hitam" The Reds untuk menyelamatkan musim mereka—dan juga pekerjaannya.

