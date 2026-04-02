Tur perpisahan Mohamed Salah dimulai sekarang — namun sang legenda yang akan hengkang harus kembali menemukan sentuhan magisnya agar perpisahan panjangnya bersama Liverpool tidak berakhir mengecewakan

Namun, Liverpool jelas tak keberatan melepasnya, berapa pun biayanya. Kalau tidak, mengapa mereka setuju untuk melepasnya setahun lebih awal dari kontrak yang baru saja diperpanjang pada April lalu? Memang, mereka akan menghemat sekitar £20 juta ($27 juta) untuk gaji musim depan, tetapi mereka bisa saja meraup tiga kali lipat angka itu dengan menjual Salah ke klub Arab Saudi. Ternyata sang pemain sayap memang benar sejak awal: memang ada pihak yang ingin dia keluar dari klub.

Pelatih kepala Arne Slot tentu akan bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kepergian Salah yang prematur, tetapi tidak dapat disangkal bahwa keretakan hubungan mereka adalah faktor kunci dalam keputusan 'Raja Mesir' untuk melepaskan tahtanya.

Meskipun ia merupakan pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah Liverpool, Salah pasti menyadari bahwa ia telah memilih pertarungan yang tak akan pernah dimenangkannya, dengan The Reds tetap teguh dalam dukungan mereka terhadap manajer yang telah membawa mereka meraih gelar Premier League pada percobaan pertama.

Tentu saja, Slot tidak akan pernah memenangkan gelar 2024-25 tanpa Salah - dan dia juga tidak memiliki harapan untuk menyelamatkan musim ini kecuali dia bisa memaksimalkan potensi pemain yang merasa telah dijadikan "kambing hitam" atas kesulitan musim ini.