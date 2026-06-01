Tur perpisahan: Lionel Messi tampak ceria saat tiba di pemusatan latihan Timnas Argentina untuk Piala Dunia - namun, apakah pensiun dari tim nasional sudah di depan mata bagi pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan ini?
Para juara tiba di Kansas City
Argentina tiba di Missouri, menuntaskan penerbangan selama 11 jam dari Bandara Internasional Ezeiza yang sarat dengan nuansa nostalgia nasional. Tim ini terbang dengan penerbangan Aerolineas Argentinas nomor 1978, sebuah penghormatan sengaja terhadap tahun ketika mereka pertama kali mengangkat trofi di tanah air, menggunakan pesawat Airbus A330 yang didekorasi khusus dengan nomor 10 ikonik Messi di bagian ekor dan tiga bintang emas yang melambangkan kemenangan bersejarah mereka.
Skuad ini telah menetap di Origin Hotel dekat pusat kota Kansas City, yang telah diubah menjadi benteng berwarna biru dan putih. Meskipun beberapa bintang yang berbasis di Eropa belum bergabung dengan grup, sebagian besar dari 26 pemain dalam daftar Lionel Scaloni telah melakukan perjalanan ini. Tim ini dijadwalkan untuk menggelar sesi latihan penuh pertamanya pada hari Senin di Compass Minerals National Performance Center, fasilitas canggih yang biasanya menjadi markas klub MLS Sporting Kansas City.
Kekhawatiran terkait kebugaran sang kapten
Meskipun suasana perayaan menyelimuti kedatangan mereka, masih ada kekhawatiran yang mengemuka terkait kondisi kebugaran kapten andalan mereka. Messi, yang akan merayakan ulang tahun ke-39 selama turnamen ini, saat ini sedang mengatasi kelelahan otot dan cedera ringan pada otot paha belakangnya yang kiri. Staf medis tim nasional telah menyatakan bahwa kesiapannya untuk pertandingan-pertandingan awal akan bergantung pada "perkembangan klinis dan fungsionalnya."
Turnamen ini menandai penampilan keenam Messi di Piala Dunia, sebuah perjalanan yang memecahkan rekor yang dimulai di Jerman 2006 dan mencapai puncaknya di Qatar empat tahun lalu. Bagi Argentina, fokus utama tetap pada memastikan pemimpin mereka siap memimpin barisan saat mereka memulai pertahanan gelar melawan Aljazair pada 16 Juni di Arrowhead Stadium.
Seruan putus asa Scaloni untuk GOAT
Meskipun fokus tertuju pada trofi, bayang-bayang kemungkinan pensiunnya Messi begitu kental terasa di dalam tim. Pelatih Lionel Scaloni secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Messi di lapangan selama mungkin, sambil mengakui bahwa ia merasa sulit membayangkan skuad tanpa sang nomor 10.
Scaloni bahkan membuat perbandingan yang menyentuh dengan ikon sepak bola lainnya untuk menjelaskan betapa besarnya emosi yang terlibat. "Saya suka berpikir bahwa ia akan terus bermain, karena hal itu membuat Anda sedih, seperti yang terjadi pada Diego [Maradona], tidak melihatnya lagi di lapangan. Mereka adalah pemain yang menandai sejarah sepak bola. Memikirkan bahwa ia tidak akan bermain lagi tidak membuat Anda tenang. Saya lebih suka memikirkan masa kini," kata sang manajer.
Menuju peluit pembuka
Jadwal persiapan Argentina sangat padat, karena mereka berupaya membangun momentum menjelang laga pembuka Grup J. Mereka dijadwalkan menghadapi Honduras dalam laga persahabatan pada Sabtu ini di Kyle Field, College Station, Texas, sebelum bertolak ke Alabama untuk menjalani pertandingan pemanasan terakhir melawan Islandia di Jordan-Hare Stadium. Pertandingan-pertandingan ini akan sangat penting bagi Scaloni untuk memadukan 17 pemain yang kembali dari skuad 2022 dengan para pemain baru dalam tim.