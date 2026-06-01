Tur perpisahan: Lionel Messi tampak ceria saat tiba di pemusatan latihan Timnas Argentina untuk Piala Dunia - namun, apakah pensiun dari tim nasional sudah di depan mata bagi pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan ini?

Argentina tiba di Missouri, menuntaskan penerbangan selama 11 jam dari Bandara Internasional Ezeiza yang sarat dengan nuansa nostalgia nasional. Tim ini terbang dengan penerbangan Aerolineas Argentinas nomor 1978, sebuah penghormatan sengaja terhadap tahun ketika mereka pertama kali mengangkat trofi di tanah air, menggunakan pesawat Airbus A330 yang didekorasi khusus dengan nomor 10 ikonik Messi di bagian ekor dan tiga bintang emas yang melambangkan kemenangan bersejarah mereka.

Skuad ini telah menetap di Origin Hotel dekat pusat kota Kansas City, yang telah diubah menjadi benteng berwarna biru dan putih. Meskipun beberapa bintang yang berbasis di Eropa belum bergabung dengan grup, sebagian besar dari 26 pemain dalam daftar Lionel Scaloni telah melakukan perjalanan ini. Tim ini dijadwalkan untuk menggelar sesi latihan penuh pertamanya pada hari Senin di Compass Minerals National Performance Center, fasilitas canggih yang biasanya menjadi markas klub MLS Sporting Kansas City.



