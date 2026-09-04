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Tur Asia dibatalkan setelah keputusan Lionel Messi! Argentina merancang kepulangan tiga laga kandang untuk agenda FIFA berikutnya
Tiga pertandingan kandang direncanakan
Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA) sedang menyusun rencana untuk rangkaian tiga laga kandang selama jeda internasional FIFA antara 21 September dan 6 Oktober, seperti dilaporkan oleh ESPN Argentina. Laga pembuka dijadwalkan berlangsung di El Monumental melawan rival dari Amerika Selatan atau lawan dari CONCACAF. Sementara itu, dua pertandingan sisanya tampaknya akan digelar di daerah, dengan Cordoba dan Rosario muncul sebagai kandidat terdepan untuk menjadi tuan rumah kepulangan tim.
- AFP
Rencana tur Asia dibatalkan
Melaporkan pada edisi pagi Sportscenter, jurnalis ESPN Diego Monroig mengungkapkan bahwa tim asuhan Scaloni memiliki peluang sangat besar untuk memainkan seluruh periode tersebut di kandang sendiri. Monroig menyatakan bahwa tim itu "punya peluang 90 persen" untuk bermain di kandang setelah rencana perjalanan luar negeri awal mereka batal. Keputusan Messi untuk mengakhiri karier internasionalnya secara mendadak mengakhiri rencana tur ke Asia, yang sebelumnya membuat laga yang diusulkan melawan China dinilai "hampir pasti terkonfirmasi."
Format kualifikasi sedang ditinjau ulang
Di luar persiapan laga persahabatan, CONMEBOL tengah terlibat dalam pembicaraan dengan FIFA untuk menetapkan alokasi final kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia berikutnya. Pembahasan utama berpusat pada apakah jatah lolos otomatis yang diberikan kepada Argentina, Uruguay, dan Paraguay sebagai tuan rumah bersama akan dikurangi dari jatah standar benua itu yang berjumlah lima setengah tiket, atau ditambahkan ke dalamnya. Terlepas dari keputusan akhir badan pengatur tersebut, Argentina secara resmi telah meminta untuk tetap berpartisipasi penuh sepanjang kampanye kualifikasi.
- AFP
Jadwal padat menanti Scaloni
Jadwal tiga pertandingan pada musim gugur mendatang memberi Scaloni panggung vital untuk membentuk ulang cetak biru taktiknya setelah kekalahan tipis 1-0 di final Piala Dunia dari Spanyol pada Juli. Rangkaian jadwal internasional padat menanti Argentina, dengan jeda FIFA lain yang sudah ditetapkan segera menyusul pada 9 hingga 17 November. Periode transisi ini menjadi kesempatan penting bagi staf pelatih untuk mengintegrasikan generasi baru tanpa mantan kapten jimat mereka sebelum kalender 2027 dimulai.
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