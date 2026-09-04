Melaporkan pada edisi pagi Sportscenter, jurnalis ESPN Diego Monroig mengungkapkan bahwa tim asuhan Scaloni memiliki peluang sangat besar untuk memainkan seluruh periode tersebut di kandang sendiri. Monroig menyatakan bahwa tim itu "punya peluang 90 persen" untuk bermain di kandang setelah rencana perjalanan luar negeri awal mereka batal. Keputusan Messi untuk mengakhiri karier internasionalnya secara mendadak mengakhiri rencana tur ke Asia, yang sebelumnya membuat laga yang diusulkan melawan China dinilai "hampir pasti terkonfirmasi."