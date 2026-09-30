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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
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Tuntutan pidana, kompensasi, dan nasib Brada asal Maroko: Kasus Manchester City memunculkan 10 pertanyaan panas

FEATURES
Manchester City
Premier League
Inggris

Kecaman terhadap klub biru langit membuka sejumlah front

Setelah 8 tahun sejak dimulainya salah satu kasus paling menonjol dalam sejarah olahraga Inggris modern, akhirnya keluar putusan dalam kasus Manchester City, tetapi banyak pertanyaan yang masih terbuka mengenai apa yang akan terjadi pada klub tersebut pada periode mendatang.

Liga Premier Inggris mengumumkan bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran aturan keuangan yang serius selama periode yang membentang sembilan musim, di samping menyatakannya bersalah atas mayoritas tuduhan terkait ketidakkooperatifan dengan penyelidikan.

Hasil komisi tersebut menunjukkan bahwa klub itu menggunakan kontrak-kontrak yang digambarkannya sebagai "fiktif" untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya lebih dari 900 juta pound sterling antara musim 2009-10 dan 2017-18, serta menyajikan pembukuan yang tidak akurat dan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari situasi keuangannya dari para auditor dan lembaga pengatur.

Dengan Manchester City yang bersikeras atas kebersihannya dan mengumumkan tekadnya untuk mengajukan banding, surat kabar "Daily Mail" memuat laporan yang mengulas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan paling menonjol yang mengemuka setelah putusan tersebut.

  • Kapan langkah selanjutnya dimulai?

    Momen terpenting saat ini adalah hari Jumat, yang merupakan batas akhir bagi Manchester City untuk mengajukan banding. Langkah menempuh banding ini sudah bisa diperkirakan mengingat klub tetap menolak tuduhan-tuduhan tersebut, dan Chief Executive Ferran Soriano telah menegaskan bahwa klub akan melanjutkan langkah ini.

    Regulasi Liga Inggris menetapkan batasan waktu yang rinci dengan tujuan mempercepat proses banding; sidang tidak boleh berlangsung lebih dari lima hari, dan harus diselesaikan dalam waktu 12 pekan sejak putusan awal dikeluarkan, sementara keterangan para saksi dan ahli tidak boleh melebihi 30 halaman.

    Namun, kendala pertama terletak pada pembentukan komisi baru untuk memeriksa banding tersebut. Ketua komisi yang ada saat ini diharuskan, "secepat mungkin secara praktis", memberitahukan para pihak mengenai identitas anggota yang diusulkan, dengan ketentuan keberatan diajukan dalam waktu dua hari kerja.

    Mengingat besarnya perkara ini dan pentingnya pembentukan komisi tersebut, pemilihan anggotanya bisa menjadi tahap pertama dari proses yang mengalami penundaan.

    Para pakar hukum menilai kecil kemungkinan hasil akhir akan dikeluarkan pada musim ini. Adapun mengenai waktu penjatuhan hukuman, otoritas Liga Inggris menolak berkomentar tentang apakah hukuman akan dijatuhkan sebelum banding selesai, meskipun ada indikasi bahwa otoritas tersebut ingin mempercepat proses.

  • Apa yang akan terjadi pada para saksi yang terbukti memberikan keterangan tidak benar?

    Bagian 29(b) dari putusan yang dipublikasikan menyebutkan bahwa "beberapa saksi fakta memberikan bukti selama sidang yang mereka ketahui tidak benar, sehingga mereka tidak jujur".

    Identitas orang-orang yang memberikan kesaksian atas nama Manchester City tersebut tidak diungkapkan.

    Tampaknya Liga Inggris berupaya membuka sebagian bagian yang disamarkan dari putusan tersebut, sebagaimana terlihat di akhir pernyataan yang dirilis pada Selasa, ketika mereka menjelaskan bahwa mereka hanya mendapatkan izin untuk memublikasikan versi ringkasan yang telah direvisi dari "temuan utama" komite.

    Liga menegaskan bahwa proses hukum masih berlangsung, dan setiap informasi lain terkait kasus yang belum dipublikasikan tetap bersifat rahasia, seraya berjanji bahwa "kecuali jika dilarang oleh hukum", mereka akan memublikasikan keputusan tersebut secara lengkap.

  • Mengapa nama-nama anggota komite tidak diungkap?

    Alasan pasti di balik tidak diungkapkannya identitas para anggota komite masih belum jelas.

    Liga menyatakan bahwa proses tersebut masih berlangsung, dengan adanya harapan untuk mempublikasikan lebih banyak materi pada tahap berikutnya. Situasi ini dapat berubah di masa depan tergantung pada argumen hukum yang akan diajukan selama proses berlangsung.

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  • Apakah kasus ini bisa berujung pada tuntutan pidana?

    Hal itu masih belum terselesaikan.

    Untuk saat ini, prioritas bagi kedua belah pihak terfokus pada proses banding, dan kasus ini juga tidak memiliki preseden serupa yang jelas di Inggris.

    Di Italia, telah dijatuhkan hukuman penjara dengan masa percobaan terhadap sejumlah mantan pejabat Juventus, di antaranya mantan presiden Andrea Agnelli, dalam kasus yang berkaitan dengan laporan keuangan. Agnelli dijatuhi hukuman penjara 20 bulan, sementara Fabio Paratici, mantan direktur olahraga Juventus yang saat itu menjabat sebagai direktur sepak bola di Tottenham, mendapat hukuman penjara selama 14 bulan.

  • Bagaimana klaim kompensasi dari para pesaing dapat berjalan?

    Empat klub rival Manchester City di Liga Inggris, yaitu Arsenal, Manchester United, Tottenham, dan Liverpool, telah mengajukan tuntutan hukum untuk memastikan hak mereka tidak gugur akibat kedaluwarsa apabila City terbukti bersalah.

    Salah satu jalur tuntutan yang paling menonjol dan berpotensi diajukan adalah dengan menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran Manchester City menyebabkan para pesaing kehilangan kesempatan lolos ke kompetisi Eropa, dan tampaknya Tottenham memiliki argumen yang kuat dalam hal ini; sebab mereka mengakhiri liga di empat musim antara 2009 dan 2018 hanya dengan selisih satu peringkat dari posisi lolos ke Liga Champions Eropa, dengan City berada di atas mereka.

    Nilai tuntutan yang mungkin diajukan oleh Tottenham bisa mencapai sekitar 200 juta pound sterling, menurut apa yang mengemuka seputar kasus ini.

    Namun, tuntutan tersebut tidak selalu terbatas pada kegagalan lolos ke kompetisi Eropa, karena dampak-dampak tidak langsung juga dapat dipertimbangkan, seperti ketidakmampuan sebuah klub untuk mendatangkan pemain dengan level tertentu akibat kondisi finansial atau olahraganya.

    Kemungkinan besar sebuah komite arbitrase independen akan menentukan nilai kompensasinya, serupa dengan yang terjadi ketika Burnley memperoleh kompensasi sebesar 35 juta pound sterling dari Everton pada Juni lalu akibat pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan.

    Keempat tuntutan tersebut mungkin akan diperiksa dalam satu waktu karena alasan-alasan yang berkaitan dengan waktu, meskipun setiap klub mungkin lebih memilih untuk menangani kasusnya secara terpisah.

    Surat kabar itu menyebutkan bahwa sangat kecil kemungkinan kompensasi bagi para pesaing akan memengaruhi laporan keuangan City di masa depan, karena hal itu dapat menimbulkan lingkaran setan, di mana klub akan mengalami pelanggaran baru dari tahun ke tahun, di samping fakta bahwa hal tersebut dianggap sebagai hukuman ganda.

  • Bisakah Uni Eropa membuka kembali kasus Manchester City?

    Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" akan menunggu untuk mengetahui hasil kasus tersebut secara lengkap sebelum mengambil keputusan apa pun. 

    Namun, menurut informasi yang dilaporkan "Daily Mail", sangat kecil kemungkinan "UEFA" akan membuka kembali kasus ini, meski Liga Inggris menegaskan bahwa Manchester City telah melakukan "pelanggaran besar" terhadap aturan-aturannya dan aturan Uni Eropa. 

    Kesulitan untuk membuka kembali berkas ini juga bersumber dari keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga pada tahun 2020, ketika lembaga itu membatalkan sanksi larangan Manchester City untuk ikut serta dalam kompetisi-kompetisi Eropa selama dua musim, setelah mendukung sebagian kesimpulan "UEFA" dan menolak sebagian lainnya karena dianggap "telah gugur akibat kedaluwarsa". 

    Dalam kasus tersebut, City dikenai denda sebesar 10 juta euro, dengan pembatalan sanksi larangan tampil di kompetisi Eropa.

  • Bisakah Liga Inggris menyelidiki laporan keuangan pasca-2018?

    Ya, secara teori Liga Inggris bisa melakukan hal itu.

    Namun pertanyaan lainnya adalah apakah liga benar-benar ingin menjalani penyelidikan baru, mengingat besarnya waktu, tenaga, dan biaya yang telah dihabiskan untuk kasus yang sekarang.

    Untuk saat ini, di dalam lingkungan internal liga terdapat perasaan bahwa hasil perkara ini merupakan penegasan atas kebenaran posisi mereka, dan perasaan tersebut diperkirakan akan terus berlanjut jika Manchester City kalah dalam banding.

  • Apa yang akan terjadi jika Manchester City terdegradasi ke Championship?

    Liga Sepak Bola Inggris "EFL" belum memberikan komentar mengenai persoalan ini, namun ada satu pasal dalam regulasinya, yaitu pasal 11.6.2, yang tampaknya menangani kasus-kasus semacam ini.

    Jika hukuman berupa pengurangan poin yang hanya menyebabkan Manchester City terdegradasi ke Championship, maka persoalannya akan sederhana, karena klub akan turun ke divisi kedua.

    Namun jika hukuman itu menyebabkan klub terdegradasi hingga ke League Two, maka persoalannya akan menjadi lebih rumit.

    Dalam kasus ini, Manchester City pertama-tama harus mengajukan permohonan kepada Asosiasi Sepak Bola Inggris untuk kembali ke piramida kompetisi sepak bola Inggris. Dan jika hal itu disetujui, ketiadaan klub tersebut berarti akan ada satu tim tambahan yang promosi dari setiap tingkatan Liga Sepak Bola Inggris pada musim berikutnya untuk mengisi kekosongan yang ditimbulkan oleh absennya City dari Liga Primer Inggris.

  • Apa arti hukuman itu bagi pemain Maroko, Oumar Bradah?

    Pengusaha asal Maroko, Omar Berrada, saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer Manchester United, setelah bergabung dengan klub pada 2024 dari Manchester City, di mana ia memegang sejumlah posisi eksekutif sejak 2011, di antaranya jabatan Chief Operating Officer.

    Manchester United menolak berkomentar mengenai hal tersebut.

    Kendati demikian, akan sulit membayangkan bahwa para pejabat klub tidak melakukan prosedur uji tuntas yang semestinya saat menunjuk Berrada pada 2024, terlebih hal itu terjadi hampir satu tahun setelah tuduhan yang dilayangkan kepada Manchester City diumumkan kepada publik.

  • Apa yang dinanti Manchester City sekarang?

    Yang pasti untuk saat ini adalah bahwa putusan tersebut bukanlah akhir dari kasus ini. Manchester City memiliki waktu hingga hari Jumat untuk mengajukan banding, sementara sanksi akhir masih belum diumumkan.

    Hasil banding membuka pintu bagi penentuan cakupan sanksi yang mungkin dijatuhkan, yang bisa berkisar dari denda finansial dan pengurangan poin hingga sanksi yang lebih berdampak pada posisi klub di liga, sementara tuntutan para pesaing dan segala kemungkinan langkah dari "UEFA" atau pihak lain tetap menjadi berkas-berkas terpisah yang bisa berkembang secara bertahap.

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