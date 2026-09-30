Setelah 8 tahun sejak dimulainya salah satu kasus paling menonjol dalam sejarah olahraga Inggris modern, akhirnya keluar putusan dalam kasus Manchester City, tetapi banyak pertanyaan yang masih terbuka mengenai apa yang akan terjadi pada klub tersebut pada periode mendatang.

Liga Premier Inggris mengumumkan bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran aturan keuangan yang serius selama periode yang membentang sembilan musim, di samping menyatakannya bersalah atas mayoritas tuduhan terkait ketidakkooperatifan dengan penyelidikan.

Hasil komisi tersebut menunjukkan bahwa klub itu menggunakan kontrak-kontrak yang digambarkannya sebagai "fiktif" untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya lebih dari 900 juta pound sterling antara musim 2009-10 dan 2017-18, serta menyajikan pembukuan yang tidak akurat dan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari situasi keuangannya dari para auditor dan lembaga pengatur.

Dengan Manchester City yang bersikeras atas kebersihannya dan mengumumkan tekadnya untuk mengajukan banding, surat kabar "Daily Mail" memuat laporan yang mengulas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan paling menonjol yang mengemuka setelah putusan tersebut.