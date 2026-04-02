Tuntutan gaji Ibrahima Konate di Liverpool terungkap saat sang pemain yang menolak perpanjangan kontrak mendesak kenaikan gaji besar di tengah spekulasi kepindahannya ke Real Madrid

Liverpool tengah menjalani negosiasi yang alot dengan Konate, karena pemain berusia 26 tahun itu mendesak kenaikan gaji yang signifikan. Meskipun kabarnya ia lebih cenderung bertahan di Merseyside daripada hengkang, negosiasi kontrak baru menemui kendala akibat perbedaan pendapat mengenai gaji antara klub dan perwakilan sang pemain. Perwakilan mantan pemain RB Leipzig ini percaya bahwa gaji saat ini sekitar £150.000 per minggu tidak sebanding dengan kontribusinya bagi tim, menurut The Athletic. Florian Wirtz, misalnya, dilaporkan menerima sekitar £250.000 per minggu. Namun, meskipun negosiasi masih terhenti, prospek sang bek untuk hengkang tampaknya kurang pasti dibandingkan beberapa bulan lalu.