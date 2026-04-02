Tuntutan gaji Ibrahima Konate di Liverpool terungkap saat sang pemain yang menolak perpanjangan kontrak mendesak kenaikan gaji besar di tengah spekulasi kepindahannya ke Real Madrid
Reds tengah berseteru soal kontrak dengan bintang lini pertahanan
Liverpool tengah menjalani negosiasi yang alot dengan Konate, karena pemain berusia 26 tahun itu mendesak kenaikan gaji yang signifikan. Meskipun kabarnya ia lebih cenderung bertahan di Merseyside daripada hengkang, negosiasi kontrak baru menemui kendala akibat perbedaan pendapat mengenai gaji antara klub dan perwakilan sang pemain. Perwakilan mantan pemain RB Leipzig ini percaya bahwa gaji saat ini sekitar £150.000 per minggu tidak sebanding dengan kontribusinya bagi tim, menurut The Athletic. Florian Wirtz, misalnya, dilaporkan menerima sekitar £250.000 per minggu. Namun, meskipun negosiasi masih terhenti, prospek sang bek untuk hengkang tampaknya kurang pasti dibandingkan beberapa bulan lalu.
Real Madrid memantau ketegangan di Anfield
Uang bukanlah satu-satunya faktor; Konate juga dikabarkan sedang memantau minat dari tim-tim lain, terutama jika Liverpool gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Ketidakpastian ini telah menarik perhatian Real Madrid, yang sedang mencari tambahan pemain bertahan menyusul serangkaian cedera jangka panjang di Bernabeu. Los Blancos telah memantau pemain internasional Prancis tersebut sejak beberapa waktu lalu, dan menganggapnya sebagai tambahan penting bagi barisan pertahanan tim.
Stabilitas pertahanan Slot terancam
Kehilangan pemain internasional Prancis itu akan menjadi pukulan taktis yang sangat berat bagi Arne Slot. Manajer asal Belanda itu sangat mengandalkan kerja sama antara Konate dan Virgil van Dijk untuk mempertahankan garis pertahanan yang tinggi. Jika Konate benar-benar hengkang dari Anfield secara gratis musim panas ini, Liverpool terpaksa harus berburu bek tengah baru yang berpengalaman di bursa transfer—meski mereka sudah mengamankan pemain muda berbakat Rennes, Jeremy Jacquet.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sementara di belakang layar mereka akan terus mengurus kontrak baru Konate, pasukan Slot akan tetap fokus pada fase akhir musim ini. The Reds saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier, tertinggal enam poin dari Manchester United yang berada di posisi ketiga. Mereka kini bersiap menghadapi Manchester City di perempat final Piala FA, sebelum terbang ke Paris untuk menghadapi Paris Saint-Germain dalam leg pertama perempat final Liga Champions pekan depan.