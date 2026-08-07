Superstar GOAT Ronaldo dan Lionel Messi memang tampil di Piala Dunia terakhir masing-masing pada usia 41 dan 39 tahun, tetapi mereka selalu menjadi pengecualian dari aturan. Bisakah Kane mengikuti jejak gemilang mereka dan menikmati umur panjang serupa?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Waddle, dengan siklus empat tahun berikutnya juga diperhitungkan, mantan bintang Inggris itu, berbicara dalam kerja sama dengan BetBrain, mengatakan kepada GOAL: “Kebugaran adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Beberapa pemain berkembang, menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Sebagian merasa itu lebih mudah. Bukan lebih mudah, tetapi mudah.

“Kita lihat bagaimana kondisi kakinya dalam dua tahun ke depan, bahkan di Euro. Orang-orang akan mempertanyakan itu. Keuntungan Harry adalah dia pemain yang bugar, kita tahu itu. Dia tidak bergantung pada kecepatan. Dia punya otak sepakbola yang hebat.

“Terkadang Anda melihat pemain di turnamen dan berpikir, ‘Kakinya sudah mulai habis’. Saya melihat Ronaldo sebagai contoh. Saya menyaksikan Portugal bermain di Piala Dunia dan menurut saya kakinya sudah habis untuk level sepakbola seperti itu. Lionel Messi masih punya kilasan-kilasan brilian sampai rekan-rekan setimnya memutuskan untuk mencoba menendang semua orang keluar dari negara itu.

“Jadi saya pikir ada waktu dan tempat ketika Anda benar-benar harus berpikir, ‘Ya, dia masih bisa bermain, dan dia masih bisa bermain seperti yang dilakukan Messi di Miami, level yang bagus untuk dirinya’. Anda tahu, Ronaldo di Saudi masih bisa mengatasinya. Dan Harry, pada akhirnya dia akan sampai pada titik ketika Anda berpikir Bundesliga terlalu cepat. Dari sana Anda pergi ke mana?

“Piala Dunia berikutnya, menurut saya, adalah tuntutan besar baginya untuk bermain di turnamen itu. Saya pikir beberapa pemain ini bisa berpikir, ‘Ya, saya masih bermain sepakbola, tetapi level itu sudah tidak ada lagi dalam diri saya sekarang, dan saya sudah menikmatinya’. Saya pikir beberapa pemain ini mencoba bermain terlalu lama dan itu tidak terlihat bagus pada diri mereka. Tetapi saya yakin Harry akan tahu kapan waktunya tepat untuk berkata, ‘Tidak, saya tidak bisa bermain untuk Inggris lagi’.”