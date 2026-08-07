Getty/GOAL
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'Tuntutan besar' - Cristiano Ronaldo dijadikan peringatan bagi Harry Kane soal Piala Dunia 2030 saat mantan bintang Inggris Chris Waddle membuat prediksi tentang masa depannya di level internasional
Pencetak gol bersejarah & rekor penampilan untuk England dalam jangkauan
Ekspektasinya adalah, setelah memimpin Inggris finis di peringkat ketiga Piala Dunia 2026, ia akan memegang peran penting dalam perjalanan menuju dan pada ajang Kejuaraan Eropa 2028 yang digelar di kandang sendiri pada musim panas tahun itu.
Pada saat itu, Kane seharusnya sudah kembali menorehkan sejarah. Ia sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, dengan 85 gol atas namanya, dan kini ia hanya kurang empat caps lagi untuk menyamai rekor sepanjang masa Peter Shilton dengan 125 penampilan.
Thomas Tuchel akan terus berharap penyerang tajam Bayern Munich itu dapat menghadirkan inspirasi di lini serang, karena hanya ada sedikit opsi alternatif di posisi nomor 9, tetapi Kane, yang belum lama ini berusia 33 tahun, tidak mungkin terus bermain selamanya.
- Getty/GOAL
Bisakah Kane meniru umur panjang Ronaldo dan Messi?
Superstar GOAT Ronaldo dan Lionel Messi memang tampil di Piala Dunia terakhir masing-masing pada usia 41 dan 39 tahun, tetapi mereka selalu menjadi pengecualian dari aturan. Bisakah Kane mengikuti jejak gemilang mereka dan menikmati umur panjang serupa?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Waddle, dengan siklus empat tahun berikutnya juga diperhitungkan, mantan bintang Inggris itu, berbicara dalam kerja sama dengan BetBrain, mengatakan kepada GOAL: “Kebugaran adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Beberapa pemain berkembang, menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Sebagian merasa itu lebih mudah. Bukan lebih mudah, tetapi mudah.
“Kita lihat bagaimana kondisi kakinya dalam dua tahun ke depan, bahkan di Euro. Orang-orang akan mempertanyakan itu. Keuntungan Harry adalah dia pemain yang bugar, kita tahu itu. Dia tidak bergantung pada kecepatan. Dia punya otak sepakbola yang hebat.
“Terkadang Anda melihat pemain di turnamen dan berpikir, ‘Kakinya sudah mulai habis’. Saya melihat Ronaldo sebagai contoh. Saya menyaksikan Portugal bermain di Piala Dunia dan menurut saya kakinya sudah habis untuk level sepakbola seperti itu. Lionel Messi masih punya kilasan-kilasan brilian sampai rekan-rekan setimnya memutuskan untuk mencoba menendang semua orang keluar dari negara itu.
“Jadi saya pikir ada waktu dan tempat ketika Anda benar-benar harus berpikir, ‘Ya, dia masih bisa bermain, dan dia masih bisa bermain seperti yang dilakukan Messi di Miami, level yang bagus untuk dirinya’. Anda tahu, Ronaldo di Saudi masih bisa mengatasinya. Dan Harry, pada akhirnya dia akan sampai pada titik ketika Anda berpikir Bundesliga terlalu cepat. Dari sana Anda pergi ke mana?
“Piala Dunia berikutnya, menurut saya, adalah tuntutan besar baginya untuk bermain di turnamen itu. Saya pikir beberapa pemain ini bisa berpikir, ‘Ya, saya masih bermain sepakbola, tetapi level itu sudah tidak ada lagi dalam diri saya sekarang, dan saya sudah menikmatinya’. Saya pikir beberapa pemain ini mencoba bermain terlalu lama dan itu tidak terlihat bagus pada diri mereka. Tetapi saya yakin Harry akan tahu kapan waktunya tepat untuk berkata, ‘Tidak, saya tidak bisa bermain untuk Inggris lagi’.”
Akankah Kane mewakili Inggris di Piala Dunia 2030?
Kane, yang melakoni debut seniornya untuk timnas Inggris pada 2015, mengatakan saat ditanya soal potensi keterlibatannya di Piala Dunia keempat: "Saya baru saja menjalani musim terbaik sepanjang karier saya dan saya akan berusia 33 tahun. Mustahil untuk mengatakannya, empat tahun adalah waktu yang sangat lama.
"Saya sudah pernah mengatakannya sebelumnya, bermain untuk Inggris adalah ambisi terbesar saya. Saya merasa sebagus yang pernah saya rasakan. Kita lihat saja nanti. Saya tidak pernah memasang batas untuk hal-hal seperti ini. Selama saya tampil seperti sekarang, maka saya akan mewakili Inggris. Tetapi, empat tahun adalah waktu yang lama. Saya tidak terbawa suasana."
- Getty
Jadwal Inggris: Laga Nations League melawan Spanyol berikutnya
Inggris akan membiarkan Kane menentukan sendiri masa depannya, dengan hak itu telah ia dapatkan berkat kiprahnya yang luar biasa selama bertahun-tahun. Ia akan diberi kesempatan untuk terus bermain selama ia merasa masih mampu memberikan kontribusi penting.
Kembali ke aksi level klub bersama juara Bundesliga Bayern - dengan pembicaraan Ballon d’Or masih terus beredar - akan dilakukan sebelum Inggris membuka kampanye terbaru mereka di UEFA Nations League melawan juara dunia Spanyol pada 26 September.
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