Mantan winger Inggris Chris Waddle menjadi sosok lain yang meragukan keterlibatan Kane di Piala Dunia berikutnya, dengan baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai topik yang sama: “Kebugaran adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Beberapa pemain berkembang, menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Beberapa merasa itu lebih mudah. Bukan lebih mudah, tapi mudah.

“Kita lihat saja bagaimana kondisi kakinya dalam dua tahun lagi, bahkan di Euro. Orang-orang akan mempertanyakan itu. Keuntungan Harry adalah dia anak yang bugar, kita tahu itu. Dia tidak mengandalkan kecepatan. Dia punya otak sepakbola yang luar biasa.

“Terkadang Anda melihat pemain di turnamen dan berpikir, ‘Kakinya sudah mulai habis’. Saya melihat Ronaldo sebagai contoh. Saya menyaksikan Portugal bermain di Piala Dunia dan di mata saya kakinya sudah habis untuk level sepakbola seperti itu. Lionel Messi masih punya kilasan-kilasan brilian sampai rekan-rekan setimnya memutuskan untuk mencoba menendang semua orang keluar dari negara itu.

“Jadi saya pikir ada waktu dan tempat ketika Anda benar-benar harus berpikir, ‘Ya, dia masih bisa bermain, dan dia masih bisa bermain seperti yang dilakukan Messi di Miami, pada level yang bagus untuknya’. Anda tahu, Ronaldo di Arab Saudi masih bisa menanganinya. Dan Harry, pada akhirnya dia akan sampai pada titik ketika Anda berpikir Bundesliga terlalu cepat. Dari sana Anda ke mana?

“Piala Dunia berikutnya, saya pikir itu tuntutan besar baginya untuk bermain di turnamen itu. Saya pikir beberapa pemain ini bisa berpikir, ‘Ya, saya masih bermain sepakbola, tetapi level itu sudah tidak ada lagi dalam diri saya sekarang, dan saya sudah menikmatinya’. Saya pikir beberapa pemain mencoba bermain terlalu lama dan itu tidak terlihat bagus pada diri mereka. Tetapi saya yakin Harry akan tahu kapan saat yang tepat untuk berkata, ‘Tidak, saya tidak bisa bermain untuk Inggris lagi’.”