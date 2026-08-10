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'Tuntutan besar' bagi Harry Kane untuk menyamai Lionel Messi & Cristiano Ronaldo saat mantan bintang Bayern Munich membuat prediksi berani soal Piala Dunia 2030 untuk kapten Inggris
Kane siap menandatangani kontrak baru di Bayern Munich
Kane baru saja tampil di ajang itu, dengan catatan enam gol saat Inggris kalah dari Argentina di semifinal dan pada akhirnya finis di posisi ketiga. Ban kapten terus dikenakannya sepanjang kampanye yang sempat menjanjikan banyak hal, tetapi pada akhirnya tidak menghasilkan kesuksesan nyata.
Penyerang nomor 9 yang produktif itu telah menjadi top skor sepanjang masa negaranya, dengan 85 gol internasional atas namanya, dan memegang rekor yang sama di Tottenham. Ia telah membukukan 146 gol untuk Bayern dalam 147 penampilan bersama raksasa Jerman itu.
Kontrak baru diperkirakan akan ditandatangani di Allianz Arena, dengan kontraknya saat ini hanya menyisakan 12 bulan lagi, dan tidak ada tanda-tanda sang penyerang veteran itu akan melambat. Ia baru saja berusia 33 tahun, tetapi difavoritkan untuk meraih Ballon d'Or bergengsi pada 2026.
Bayern tentu ingin mempertahankan Kane dalam skuad mereka, sementara Inggris tidak memiliki penerus yang jelas untuk mengisi pos penyerang tengah. Ekspektasinya adalah ia akan tetap menjadi kapten Inggris hingga Piala Eropa 2028 yang digelar di kandang.
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Akankah Kane bermain untuk Inggris setelah Euro 2028?
Apakah dia akan terus bermain setelah itu, meniru Ronaldo dan Messi? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hamann, mantan gelandang Bayern itu, berbicara atas dukungan dari MrQ, mengatakan kepada GOAL: “Sekarang usianya sudah 33 tahun, jadi dalam empat tahun lagi dia akan berusia 36 menuju 37 tahun. Itu tuntutan besar.
“Jelas, kita melihat dua pemain terhebat sepanjang masa bermain di Piala Dunia, yang satu berusia 39 tahun, yang satu lagi 41 tahun. Yang satu tampil baik, yang satunya tidak. Anda tahu, saya tidak akan menempatkannya di level yang sama dengan dua pemain itu.
“Meskipun dia akan beberapa tahun lebih muda daripada dua orang ini saat bermain di Piala Dunia, saya pikir itu tuntutan besar. Itu tuntutan besar karena dia mulai bermain cukup dini. Dia sempat dipinjamkan ke liga-liga bawah, memainkan sangat banyak pertandingan di Premier League, dan tidak benar-benar mengalami banyak cedera. Cedera pergelangan kaki sesekali, saya rasa itu yang pernah dia alami.
“Dia nyaris tidak pernah absen dalam beberapa tahun terakhir di Munich. Untuk melihatnya di Piala Dunia dalam empat tahun lagi, jika Anda meminta jawaban saya sekarang, saya mungkin akan bilang tidak.”
Apakah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris masih punya satu Piala Dunia lagi dalam dirinya?
Mantan winger Inggris Chris Waddle menjadi sosok lain yang meragukan keterlibatan Kane di Piala Dunia berikutnya, dengan baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai topik yang sama: “Kebugaran adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Beberapa pemain berkembang, menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Beberapa merasa itu lebih mudah. Bukan lebih mudah, tapi mudah.
“Kita lihat saja bagaimana kondisi kakinya dalam dua tahun lagi, bahkan di Euro. Orang-orang akan mempertanyakan itu. Keuntungan Harry adalah dia anak yang bugar, kita tahu itu. Dia tidak mengandalkan kecepatan. Dia punya otak sepakbola yang luar biasa.
“Terkadang Anda melihat pemain di turnamen dan berpikir, ‘Kakinya sudah mulai habis’. Saya melihat Ronaldo sebagai contoh. Saya menyaksikan Portugal bermain di Piala Dunia dan di mata saya kakinya sudah habis untuk level sepakbola seperti itu. Lionel Messi masih punya kilasan-kilasan brilian sampai rekan-rekan setimnya memutuskan untuk mencoba menendang semua orang keluar dari negara itu.
“Jadi saya pikir ada waktu dan tempat ketika Anda benar-benar harus berpikir, ‘Ya, dia masih bisa bermain, dan dia masih bisa bermain seperti yang dilakukan Messi di Miami, pada level yang bagus untuknya’. Anda tahu, Ronaldo di Arab Saudi masih bisa menanganinya. Dan Harry, pada akhirnya dia akan sampai pada titik ketika Anda berpikir Bundesliga terlalu cepat. Dari sana Anda ke mana?
“Piala Dunia berikutnya, saya pikir itu tuntutan besar baginya untuk bermain di turnamen itu. Saya pikir beberapa pemain ini bisa berpikir, ‘Ya, saya masih bermain sepakbola, tetapi level itu sudah tidak ada lagi dalam diri saya sekarang, dan saya sudah menikmatinya’. Saya pikir beberapa pemain mencoba bermain terlalu lama dan itu tidak terlihat bagus pada diri mereka. Tetapi saya yakin Harry akan tahu kapan saat yang tepat untuk berkata, ‘Tidak, saya tidak bisa bermain untuk Inggris lagi’.”
- Getty
Status GOAT: 100 gol, rekor penampilan & sebuah trofi
Kane akan membidik 100 gol internasional, sementara ia juga hanya berjarak empat caps lagi dari menyamai rekor 125 penampilan Peter Shilton untuk Inggris. Status GOAT masih bisa diraih.
Sebuah gelar besar di level internasional akan mengukuhkan status tersebut, tetapi masih harus dilihat apakah Inggris bisa membawa pulang sepakbola dalam empat tahun ke depan dan apakah kapten mereka saat ini akan memainkan peran penting dalam perburuan trofi itu.
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