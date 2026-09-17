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Tuntut jawaban! Ketua FA Hewitt perintahkan Infantino merilis dokumen soal rencana penjualan Piala Dunia dan kontroversi Balogun
Hewitt soroti tata kelola FIFA
Menurut BBC Sport, Asosiasi Sepakbola telah meningkatkan tekanan terhadap presiden FIFA Infantino, dengan Hewitt menuntut pengungkapan penuh dokumen-dokumen menjelang rapat Dewan FIFA berikutnya pada 15 Oktober. Dalam surat yang juga ditujukan kepada sekretaris jenderal Mattias Grafstrom, Hewitt menyoroti apa yang ia gambarkan sebagai kegagalan dalam tata kelola dan kerusakan mendasar dalam budaya di badan pengatur sepakbola dunia itu.
Inti dari perselisihan ini adalah proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kini telah dibatalkan, yang berupaya merevolusi cara organisasi tersebut mengelola aset-asetnya yang paling menguntungkan. Rencana itu mencakup pembentukan perusahaan baru untuk menangani hak komersial dan tiket untuk semua kompetisi besar, termasuk Piala Dunia, dengan 21% saham dijual kepada perusahaan investasi swasta.
- Getty Images Sport
Misteri skorsing Balogun
Di luar urusan komersial, FA tengah mencari kejelasan atas keputusan kontroversial untuk membatalkan skorsing penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun selama Piala Dunia. Striker berusia 25 tahun itu mendapat kartu merah langsung karena melanggar bek Tarik Muharemovic dalam kemenangan 2-0 atas Bosnia-Herzegovina di babak 32 besar, tetapi secara tak terduga diizinkan tampil dalam laga babak 16 besar melawan Belgia alih-alih menjalani larangan bermain otomatis satu pertandingan.
FA pada awalnya mendukung kampanye pemilihan ulang Infantino, tetapi saga Balogun memicu kekhawatiran serius soal potensi campur tangan politik, terutama setelah Presiden AS Donald Trump mengakui telah menelepon langsung bos FIFA itu untuk melobi peninjauan ulang. FIFA nyaris tidak memberikan penjelasan atas perubahan mendadak tersebut selain menunjuk pada sebuah klausul yang memungkinkan skorsing ditangguhkan, sehingga asosiasi-asosiasi nasional menuntut jawaban.
Pertarungan hukum dan kepercayaan yang retak
Dampak dari proposal FFE telah memicu langkah hukum serius, dengan UEFA meluncurkan proses pidana terhadap Infantino di tiga pengadilan AS sambil menuntut pengungkapan penuh atas semua dokumen terkait. Langkah itu menyusul surat terbuka dari UEFA, CONCACAF, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, yang menuduh FIFA dan presidennya melakukan pelanggaran kepercayaan yang didorong oleh penipuan.
FIFA membalas tuduhan tersebut dengan menuding UEFA tengah menjalankan 'kampanye fitnah' terhadap badan pengatur itu dan para pemimpinnya. Terlepas dari sikap defensif Zurich, tekanan terhadap Infantino meningkat pesat, dengan asosiasi Inggris, Wales, dan Skotlandia termasuk di antara sejumlah pihak yang secara resmi mencabut dukungan mereka untuk kampanye pemilihannya kembali.
- AFP
Infantino menghadapi pertarungan untuk terpilih kembali
Pria berusia 56 tahun itu siap mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat pada Maret mendatang, dengan para penantang potensial menghadapi tenggat waktu 18 November untuk mengajukan seorang kandidat. Meski kehilangan dukungan di seluruh Eropa dan Amerika Utara, Infantino tetap memiliki basis kekuatan global yang tangguh, didukung oleh dukungan kuat dari konfederasi Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania.
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