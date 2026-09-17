Menurut BBC Sport, Asosiasi Sepakbola telah meningkatkan tekanan terhadap presiden FIFA Infantino, dengan Hewitt menuntut pengungkapan penuh dokumen-dokumen menjelang rapat Dewan FIFA berikutnya pada 15 Oktober. Dalam surat yang juga ditujukan kepada sekretaris jenderal Mattias Grafstrom, Hewitt menyoroti apa yang ia gambarkan sebagai kegagalan dalam tata kelola dan kerusakan mendasar dalam budaya di badan pengatur sepakbola dunia itu.

Inti dari perselisihan ini adalah proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kini telah dibatalkan, yang berupaya merevolusi cara organisasi tersebut mengelola aset-asetnya yang paling menguntungkan. Rencana itu mencakup pembentukan perusahaan baru untuk menangani hak komersial dan tiket untuk semua kompetisi besar, termasuk Piala Dunia, dengan 21% saham dijual kepada perusahaan investasi swasta.