"Berhentilah mengumbar janji kosong, dan mundurlah dari La Tri! Tunjukkan sedikit martabat; kamu telah sangat merusak sepak bola kita dengan generasi yang seharusnya menjadi yang terbaik dalam sejarah," kata mantan pemain tim nasional Ekuador Jefferson Montero dengan nada marah kepada Beccacece di X.
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"Tunjukkan sedikit martabat dan mundur saja!" Pelatih tim lawan DFB di Piala Dunia diserang oleh mantan pemain tim nasional
Sebelumnya, tim asal Amerika Selatan itu gagal membalas kekalahan 0-1 pada laga pembuka melawan Pantai Gading dengan mengalahkan tim underdog Curacao. Enner Valencia dan rekan-rekannya berulang kali digagalkan oleh kiper Eloy Room, yang bahkan mencetak rekor baru Piala Dunia dengan melakukan 15 penyelamatan dalam 90 menit.
Kini, tim Ekuador yang awalnya mendapat banyak pujian dan bahkan dijuluki sebagai “favorit rahasia”, yang diperkuat oleh bintang-bintang seperti Willian Pacho dari PSG, Piero Hincapie dari Arsenal, atau Moises Caicedo dari Chelsea, terancam tersingkir lebih awal dari Piala Dunia. Selama kualifikasi Piala Dunia, Ekuador hanya kebobolan empat gol dan pada akhirnya lolos ke putaran final di AS, Kanada, dan Meksiko sebagai runner-up di belakang Argentina.
Di sana, mereka memang tampil setara dengan Pantai Gading pada pertandingan pembuka, namun kebobolan gol keberuntungan di masa tambahan waktu. Setelah bermain imbang 0-0 melawan Curacao, mereka kini harus meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Jerman agar masih bisa lolos ke babak gugur.
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Jerman vs. Ekuador: Sudah ada dua pertemuan langsung
"Jerman adalah kekuatan besar dunia dalam sepak bola," kata Beccacece menjelang pertandingan pada Kamis. Namun: "Hidup selalu mengajarkan saya: Selama masih ada peluang, kita harus tetap percaya. Ini belum berakhir. Kami masih punya lebih dari 90 menit untuk akhirnya meraih hasil yang memuaskan."
Beccacece diperkenalkan sebagai pelatih nasional baru Ekuador pada Agustus 2024. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai pelatih kepala Elche di Spanyol dan bahkan sempat berpartisipasi dalam Piala Dunia bersama Argentina sebagai asisten Jorge Sampaoli. Seiring dengan pemecatan Sampaoli setelah tersingkir di babak 16 besar di Rusia melawan Prancis, Beccacece pun harus mengundurkan diri. Pertandingan pertamanya bersama “El Tri” berakhir dengan kekalahan 0-1 dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Brasil, namun kemudian diikuti oleh 19 pertandingan tanpa kekalahan berturut-turut dan lolosnya tim ke Piala Dunia dengan gemilang, termasuk kemenangan sensasional atas Argentina.
Pertemuan terakhir antara Jerman dan Ekuador terjadi pada Mei 2013 dalam rangka pertandingan persahabatan. Saat itu, tim cadangan Jerman berhasil meraih kemenangan 4:2 di Boca Raton. Lars Bender dan Lukas Podolski masing-masing mencetak dua gol hingga menit ke-24.
Kedua tim juga pernah bertanding secara langsung di ajang Piala Dunia: Hampir tepat 20 tahun yang lalu, timnas Jerman mengalahkan “El Tri” dengan meyakinkan 3:0 di Berlin pada Piala Dunia 2006 yang diselenggarakan di kandang sendiri – juga pada penutupan babak penyisihan grup.