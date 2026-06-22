"Jerman adalah kekuatan besar dunia dalam sepak bola," kata Beccacece menjelang pertandingan pada Kamis. Namun: "Hidup selalu mengajarkan saya: Selama masih ada peluang, kita harus tetap percaya. Ini belum berakhir. Kami masih punya lebih dari 90 menit untuk akhirnya meraih hasil yang memuaskan."

Beccacece diperkenalkan sebagai pelatih nasional baru Ekuador pada Agustus 2024. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai pelatih kepala Elche di Spanyol dan bahkan sempat berpartisipasi dalam Piala Dunia bersama Argentina sebagai asisten Jorge Sampaoli. Seiring dengan pemecatan Sampaoli setelah tersingkir di babak 16 besar di Rusia melawan Prancis, Beccacece pun harus mengundurkan diri. Pertandingan pertamanya bersama “El Tri” berakhir dengan kekalahan 0-1 dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Brasil, namun kemudian diikuti oleh 19 pertandingan tanpa kekalahan berturut-turut dan lolosnya tim ke Piala Dunia dengan gemilang, termasuk kemenangan sensasional atas Argentina.

Pertemuan terakhir antara Jerman dan Ekuador terjadi pada Mei 2013 dalam rangka pertandingan persahabatan. Saat itu, tim cadangan Jerman berhasil meraih kemenangan 4:2 di Boca Raton. Lars Bender dan Lukas Podolski masing-masing mencetak dua gol hingga menit ke-24.

Kedua tim juga pernah bertanding secara langsung di ajang Piala Dunia: Hampir tepat 20 tahun yang lalu, timnas Jerman mengalahkan “El Tri” dengan meyakinkan 3:0 di Berlin pada Piala Dunia 2006 yang diselenggarakan di kandang sendiri – juga pada penutupan babak penyisihan grup.