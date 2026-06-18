'Tunjukkan pada dunia!' - Harry Kane membocorkan detail pidato Thomas Tuchel saat jeda babak pertama yang menginspirasi kemenangan Inggris atas Kroasia

Kane kemudian mengungkapkan alasan di balik kebangkitan "Three Lions" di babak kedua, sambil mengakui bahwa pidato Tuchel telah membangkitkan semangat para pemain. Kane menekankan bahwa Tuchel mendorong para pemainnya untuk bermain dengan bebas dan percaya diri setelah penampilan yang gugup di babak pertama.

"Dia menyuruh kami untuk melepaskan beban, menenangkan diri, dan langsung tancap gas. Dia berkata, apa yang paling buruk yang bisa terjadi? Tunjukkan pada dunia siapa kami sebenarnya," kata Kane setelah pertandingan.

"Kami tampil dengan kekuatan penuh di babak kedua dan mereka tak mampu mengimbangi, dan itulah level yang harus kami tunjukkan di setiap pertandingan. Cara kami mengendalikan permainan setelah unggul, kami tak pernah terlihat dalam bahaya dan kemudian mencetak gol lewat serangan balik. Ada periode di mana kami bisa saja mencetak tiga atau empat gol. Pujian untuk semua: ini pertandingan pertama di turnamen ini dan hasil yang luar biasa melawan tim yang tangguh."