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'Tunjukkan pada dunia!' - Harry Kane membocorkan detail pidato Thomas Tuchel saat jeda babak pertama yang menginspirasi kemenangan Inggris atas Kroasia
Inggris membalas setelah jeda
Inggris mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan mengesankan atas Kroasia setelah menunjukkan performa yang jauh lebih baik di babak kedua. The Three Lions terlibat dalam pertandingan yang seru sebelum jeda, di mana Kroasia dua kali menyamakan kedudukan setelah Inggris unggul.
Kane telah menyamai rekor gol Gary Lineker untuk Inggris di Piala Dunia melalui tendangan penalti dan sundulan dari tendangan sudut Declan Rice, namun kedua tim memasuki jeda dengan skor imbang. Inggris tampil lebih tajam setelah babak kedua dimulai. Jude Bellingham mengembalikan keunggulan mereka sebelum Marcus Rashford masuk sebagai pemain pengganti untuk memastikan kemenangan 4-2.
- Getty Images Sport
Kane menjelaskan perubahan tersebut
Kane kemudian mengungkapkan alasan di balik kebangkitan "Three Lions" di babak kedua, sambil mengakui bahwa pidato Tuchel telah membangkitkan semangat para pemain. Kane menekankan bahwa Tuchel mendorong para pemainnya untuk bermain dengan bebas dan percaya diri setelah penampilan yang gugup di babak pertama.
"Dia menyuruh kami untuk melepaskan beban, menenangkan diri, dan langsung tancap gas. Dia berkata, apa yang paling buruk yang bisa terjadi? Tunjukkan pada dunia siapa kami sebenarnya," kata Kane setelah pertandingan.
"Kami tampil dengan kekuatan penuh di babak kedua dan mereka tak mampu mengimbangi, dan itulah level yang harus kami tunjukkan di setiap pertandingan. Cara kami mengendalikan permainan setelah unggul, kami tak pernah terlihat dalam bahaya dan kemudian mencetak gol lewat serangan balik. Ada periode di mana kami bisa saja mencetak tiga atau empat gol. Pujian untuk semua: ini pertandingan pertama di turnamen ini dan hasil yang luar biasa melawan tim yang tangguh."
'Tidak ada hal yang dramatis yang terjadi'
Bellingham sependapat dengan penilaian Kane mengenai suasana ruang ganti di bawah asuhan Tuchel, dan menegaskan bahwa tim tidak membutuhkan kejadian-kejadian dramatis yang terjadi di dalam skuad selama jeda.
Dia berkata: "Itu bukan salah satu situasi di mana terjadi drama besar atau orang-orang berdiri dan berteriak; itu adalah apa yang dibutuhkan tim. Kami memiliki kelompok yang matang dengan para pemimpin hebat di dalamnya; semua orang tahu level yang harus kami capai. Awal babak kedua memberi kami landasan yang bagus."
- Getty Images Sport
Bersiap menghadapi Ghana
Kemenangan ini menempatkan Inggris di puncak Grup L dengan tiga poin. Kane dan rekan-rekan setimnya selanjutnya akan menghadapi Ghana di Boston Stadium pada 23 Juni, dengan sang penyerang kembali diharapkan memimpin lini serang Three Lions menuju kemenangan.