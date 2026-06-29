'Tunjukkan kepada seluruh dunia' - Bintang baru timnas AS Alex Freeman berbicara tentang keyakinan Pochettino, upaya mengejar sejarah, dan selebrasi golnya di Piala Dunia yang kini sudah terkenal

IRVINE, California-- Saat pemain termuda Tim Nasional Sepak Bola Putra AS berlari kencang merayakan kemenangan, rekan-rekan setimnya berusaha sekuat tenaga mengejarnya. Beberapa di antaranya mengakui setelah kemenangan atas Australia bahwa, sekeras apa pun mereka berusaha, mereka tahu tak akan bisa mengejar Alex Freeman. Dia memang terlalu cepat, tentu saja, tetapi dia juga terlalu terbawa emosi, terlalu gembira, dan terlalu larut dalam momen itu hingga tak bisa dihentikan.

Untungnya bagi 25 anggota Tim Nasional Pria AS lainnya, lapangan akhirnya habis. Jika tidak, Freeman mungkin akan terus berlari selamanya.

Itulah yang bisa dilakukan oleh gol pertama di Piala Dunia terhadap seseorang. Ketika Freeman membuat skor menjadi 2-0 melawan Australia, penyelesaian gol itu hanyalah sebagian dari cerita. Apa yang terjadi selanjutnya sama berartinya: seorang bek muda yang terpesona oleh momen terbesar dalam kariernya, berlari karena tidak ada cara lain untuk meluapkan semuanya.

Freeman telah berlari dan berlari selama hampir setahun ini, tetapi kini ia melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Gol di Piala Dunia? Setahun setengah yang lalu, ia hanya berharap bisa tampil sebagai starter pertamanya di MLS. Freeman sendiri tidak mungkin bisa memprediksi semua ini, dan bahkan jika bisa, situasinya tidak akan pernah terlihat seperti ini.

Jadi, pada saat itu di bawah terik matahari Seattle, emosi benar-benar meluap dalam dirinya. Semuanya terasa nyata, dan sama sekali berbeda dari apa pun yang pernah ia rasakan sebelumnya.

"Saya rasa itulah salah satu hal," katanya kepada GOAL, "yang membuat saya sedikit keluar dari cangkang emosional saya. Meskipun saya tahu saya bukan orang yang emosional, tapi ini adalah momen yang akan saya hargai selamanya, dan momen seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. Menyadari bahwa saya benar-benar bisa mencapai ini, hal itu membuat saya jauh lebih terbuka secara emosional daripada biasanya.

"Saya rasa hal ini membantu saya menyadari bahwa saya masih bisa memberikan lebih," lanjutnya, "Saya merasa, bagi saya, pertanyaannya adalah ‘Bagaimana saya bisa menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya dan tampil lebih baik lagi dari itu?’ Apakah itu mungkin? Saya rasa, bagi saya, itu mungkin."

Langit adalah batasnya bagi bek berusia 21 tahun ini, yang kemunculannya yang cemerlang telah menjadi salah satu kisah paling menonjol dalam sepak bola Amerika selama setahun terakhir. Ia melakukan debutnya bersama Tim Nasional AS pada 7 Juni 2025. Malam sebelumnya, ia diliputi rasa gugup yang tak terlihat sama sekali begitu ia turun ke lapangan. Tiga ratus tujuh puluh tujuh hari kemudian, dia melompat lebih tinggi dari semua pemain untuk menyundul bola ke gawang dari jarak dekat dan memastikan kemenangan bersejarah di Piala Dunia dalam salah satu atmosfer paling legendaris dalam sejarah sepak bola Amerika.

Selama 377 hari itu, Freeman tak pernah merasa sepenuhnya nyaman. Ia tentu tak akan merasakan hal itu dalam sisa hari-hari yang tersisa di Piala Dunia ini. Namun, ada rasa memiliki di sini. Kini, dengan gol Piala Dunia dalam daftar prestasinya dan momen sekali seumur hidup untuk dikenang, Freeman tahu bahwa ia telah mencapai puncaknya. Ia juga tahu bahwa masih ada hal-hal besar yang menanti.

"Saya merasa ketika datang ke sini, seseorang bisa jadi sombong, atau merasa terlalu nyaman," katanya. "Bagi saya, saya sudah datang ke sini, dan sekarang saya punya tugas yang harus diselesaikan, dan saya merasa bangga pada diri sendiri karena menyadari bahwa ini hanyalah awal. Dipanggil ke tim, pertandingan-pertandingan pertama, itu hanyalah awal, bukan? Garis finisnya adalah trofi, dan kita semua menginginkannya. Bagaimana kita bisa berjuang untuk meraih momen itu?

"Saya bangga pada diri sendiri karena tidak hanya tetap rendah hati, tetapi juga tetap bersemangat. Saya hanya percaya pada apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa dilakukan tim di masa depan."

Freeman adalah bagian penting dari masa depan itu, dan jika sebelumnya hal itu belum jelas, kini sudah menjadi jelas selama beberapa minggu terakhir ini seiring terobosan yang dialaminya sepanjang tahun ini mencapai puncaknya.