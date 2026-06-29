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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Tunjukkan kepada seluruh dunia' - Bintang baru timnas AS Alex Freeman berbicara tentang kepercayaan Pochettino, upaya mengejar sejarah, dan selebrasi golnya di Piala Dunia yang kini sudah terkenal

Analysis
USA
A. Freeman
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

EKSKLUSIF: GOAL berbincang dengan bintang muda berusia 21 tahun ini untuk membahas momen besarnya, perjalanan kariernya hingga mencapai titik tersebut, serta tanggung jawab yang ia rasakan untuk terus mengejar prestasi lebih lanjut

IRVINE, California-- Saat pemain termuda Tim Nasional Sepak Bola Putra AS berlari kencang merayakan kemenangan, rekan-rekan setimnya berusaha sekuat tenaga mengejarnya. Beberapa di antara mereka mengakui setelah kemenangan atas Australia bahwa, sekeras apa pun mereka berusaha, mereka tahu tak akan bisa mengejar Alex Freeman. Dia memang terlalu cepat, tentu saja, tetapi dia juga terlalu terbawa emosi, terlalu gembira, dan terlalu larut dalam momen itu hingga tak bisa dihentikan.

Untungnya bagi 25 anggota Tim Nasional Pria AS lainnya, lapangan akhirnya habis. Jika tidak, Freeman mungkin akan terus berlari selamanya.

Itulah yang bisa dilakukan oleh gol pertama di Piala Dunia terhadap seseorang. Ketika Freeman membuat skor menjadi 2-0 melawan Australia, penyelesaian gol itu hanyalah sebagian dari cerita. Apa yang terjadi setelahnya sama berartinya: seorang bek muda yang terpesona oleh momen terbesar dalam kariernya, berlari karena tak ada cara lain untuk meluapkan semuanya.

Freeman telah berlari dan berlari selama hampir setahun ini, tetapi kini ia melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Gol di Piala Dunia? Setahun setengah yang lalu, ia hanya berharap bisa tampil sebagai starter pertamanya di MLS. Freeman sendiri tidak mungkin bisa memprediksi semua ini, dan bahkan jika bisa, situasinya tidak akan pernah terlihat seperti ini.

Jadi, pada saat itu di bawah terik matahari Seattle, emosi benar-benar meluap dalam dirinya. Semuanya terasa nyata, dan sama sekali berbeda dari apa pun yang pernah ia rasakan sebelumnya.

"Saya rasa itulah salah satu hal," katanya kepada GOAL, "yang membuat saya sedikit keluar dari cangkang emosional saya. Meskipun saya tahu saya bukan orang yang emosional, tapi ini adalah momen yang akan saya hargai selamanya, dan momen seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. Menyadari bahwa saya benar-benar bisa mencapai ini, hal itu membuat saya jauh lebih terbuka secara emosional daripada biasanya.

"Saya rasa hal ini membantu saya menyadari bahwa saya masih bisa memberikan lebih," lanjutnya, "Saya merasa, bagi saya, pertanyaannya adalah ‘Bagaimana saya bisa menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya dan tampil lebih baik lagi dari itu?’ Apakah itu mungkin? Saya rasa, bagi saya, itu mungkin."

Langit adalah batasnya bagi bek berusia 21 tahun ini, yang kemunculannya yang cemerlang telah menjadi salah satu kisah paling menonjol dalam sepak bola Amerika selama setahun terakhir. Ia melakukan debutnya bersama Tim Nasional AS pada 7 Juni 2025. Malam sebelumnya, ia diliputi rasa gugup yang tak terlihat sama sekali begitu ia turun ke lapangan. Tiga ratus tujuh puluh tujuh hari kemudian, dia melompat lebih tinggi dari semua pemain untuk menyundul bola ke gawang dari jarak dekat dan memastikan kemenangan bersejarah di Piala Dunia dalam salah satu atmosfer paling legendaris dalam sejarah sepak bola Amerika.

Selama 377 hari itu, Freeman tak pernah merasa sepenuhnya nyaman. Ia tentu tak akan merasakan hal itu dalam sisa hari-hari yang tersisa di Piala Dunia ini. Namun, ada rasa memiliki di sini. Kini, dengan gol Piala Dunia dalam daftar prestasinya dan momen sekali seumur hidup untuk dikenang, Freeman tahu bahwa ia telah mencapai puncaknya. Ia juga tahu bahwa masih ada hal-hal besar yang menanti.

"Saya merasa ketika datang ke sini, seseorang bisa jadi sombong, atau merasa terlalu nyaman," katanya. "Bagi saya, saya sudah datang ke sini, dan sekarang saya punya tugas yang harus diselesaikan, dan saya merasa bangga pada diri sendiri karena menyadari bahwa ini hanyalah awal. Dipanggil ke tim, pertandingan-pertandingan pertama, itu hanyalah awal, bukan? Garis finisnya adalah trofi, dan kita semua menginginkannya. Bagaimana kita bisa berjuang untuk meraih momen itu?

"Saya bangga pada diri sendiri karena tidak hanya tetap rendah hati, tetapi juga tetap bersemangat. Saya hanya percaya pada apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa dilakukan tim di masa depan."

Freeman adalah bagian penting dari masa depan itu, dan jika sebelumnya hal itu belum jelas, kini sudah menjadi jelas selama beberapa minggu terakhir ini seiring terobosan yang dialaminya sepanjang tahun ini mencapai puncaknya.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perasaan saat mencetak gol

    Seperti yang dikatakan Freeman, ia tak bisa menahan emosinya. Awalnya ada desiran kegembiraan saat melihat bola menghantam jaring gawang, lalu ada pengumuman palsu yang sejenak membuatnya berlari kencang sebelum akhirnya diperintahkan kembali. Kemudian, pada percobaan ketiga, semuanya menjadi nyata. Wasit mengambil mikrofon dan mengonfirmasi kabar yang sangat ingin didengar Freeman: gol itu sah. Ia pun berlari saat papan skor berubah. AS 2-0 Australia.

    Perubahan itu terjadi setelah beberapa saat yang menyiksa, katanya. Bola melesat dari kepalanya dan masuk ke gawang saat waktu menunjukkan 42:57. Baru ketika waktu menunjukkan 44:54, gol tersebut dikonfirmasi oleh wasit yang menunjuk ke lingkaran tengah.

    “Bagi saya, saya pikir itu agak di luar garis,” akunya sambil tertawa sekarang, “hanya karena posisi saya sangat terbuka saat melakukan sundulan. Saya pikir saya di luar garis, lalu saya dibohongi sekali, dibohongi dua kali, dan pada kali ketiga saat dia seperti berkata ‘Gol’, saya menoleh ke belakang dan seluruh bangku cadangan merayakannya bersama saya. Saya rasa itu membuat segalanya terasa begitu tak nyata dan membuat momen itu semakin istimewa bagi saya.”

    Perayaan itu adalah salah satu momen paling ikonik di Piala Dunia sejauh ini. Ada banyak sekali foto yang memperlihatkan Freeman berlari kencang dengan rekan-rekan setimnya mengejar di belakangnya. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mengejarnya, tetapi akhirnya mereka berhasil sebelum mengerumuninya di tiang sudut seberang.

    "Kami sudah siap mengejarnya," kata pemain sayap USMNT Alex Zendejas, "tapi dia terlalu cepat."

    Chris Richards menambahkan: “Saya tahu dia pantas mendapatkannya... Saya hanya sangat senang untuknya. Kami pergi ke sana dan merayakannya, lalu menepuk lehernya beberapa kali.”

    Tamparan di leher itu sepadan, kata Freeman. Sebagai pemain termuda di USMNT, bek berusia 21 tahun ini telah menghabiskan setahun terakhir mencari tempatnya di tim. Ini adalah tim yang memiliki 13 pemain berpengalaman di Piala Dunia dan hubungan yang sudah terjalin selama setidaknya 10 tahun terakhir. Freeman baru menjadi bagian dari tim ini selama setahun. Reaksi rekan-rekan setimnya seperti itu? Itu berarti segalanya baginya.

    "Saya rasa perayaan itu menunjukkan apa yang telah saya lalui dan seberapa besar dukungan yang diberikan rekan-rekan ini kepada saya selama ini," katanya. “Bagi saya, saya merasa tak akan pernah bisa lebih bersyukur lagi kepada orang-orang yang ada bersama saya di lapangan. Merasakan hal itu, bisa melihat dan berlatih bersama mereka setiap hari, serta memiliki sistem dukungan yang selalu ada di depan mata, menurut saya itu membuat Anda merasa luar biasa.

    "Saya rasa itulah alasan mengapa saya sangat menyayangi setiap orang di sini, baik para pemain maupun staf."

    Rasa sayang itu timbal balik. Sejak kedatangannya, Freeman telah mendapatkan rasa sayang dan kekaguman dari pelatihnya, sosok yang sangat ingin ia buat terkesan saat pertama kali dipanggil setahun yang lalu.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dukungan Pochettino

    Ketika USMNT bertanding melawan Turki dalam laga persahabatan prapiala Gold Cup musim panas lalu, Freeman diberitahu sehari sebelumnya bahwa ia akan menjadi starter. Ia tahu apa artinya itu. Artinya, ia akan berhadapan dengan Arda Guler dan Kenan Yildiz, dua pemain muda terbaik di dunia. Itu juga berarti ia dilemparkan ke dalam api oleh pelatih kepala USMNT Mauricio Pochettino, sosok yang sangat ingin ia buat terkesan.

    Setahun kemudian, Pochettino kini duduk di podium setelah meraih gelar juara Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Pujiannya terhadap Freeman tidaklah samar; melainkan sangat mendalam.

    "Sulit menjelaskan evolusinya," kata Pochettino. "Dia orang yang sangat rendah hati. Dia memiliki profil yang luar biasa. Dia ingin belajar, dan dia selalu mendengarkan. Dia adalah pemain yang benar-benar menyenangkan untuk diajak bekerja sama, bukan hanya sebagai pelatih. Dia adalah pemain luar biasa yang, menurut saya, memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya di dunia."

    Begitu mendengar hal itu, ayah Freeman, mantan wide receiver NFL Antonio, menangis terisak-isak.

    “Di dunia? Apa kamu bercanda?” katanya kepada FOX. “Aku bisa saja menjadi penerima terbaik untuk Green Bay. Aku tidak akan pernah dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.”

    Tapi bagaimana tanggapan sang fullback itu sendiri? Ya, dengan senyuman. Kita masih membicarakan soal potensi, katanya, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

    "Jika dia memandangku seperti itu, sekarang aku harus membuktikannya di lapangan," katanya. "Mengetahui bahwa dia berpikir aku bisa menjadi salah satu yang terbaik, bagaimana mungkin aku bisa turun ke lapangan dan tidak hanya membuktikannya kepadanya, tetapi juga kepada seluruh dunia bahwa aku bisa menjadi salah satu yang terbaik, bukan?"

    Keyakinan itu, jelas Freeman, dengan cepat menjadi tantangan sekaligus sumber motivasi.

    "Bagi saya, ini tentang masuk ke lapangan dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari, dan saya pikir itulah yang akan saya coba lakukan, mengetahui bahwa [Pochettino] juga akan mendorong saya. Saya bisa menjadi pemain seperti yang dia bicarakan, dan semoga saya bisa. Tapi memiliki kepercayaan diri itu dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih, itu membuat Anda ingin bermain untuknya.

    "Itu membuatmu menyadari bahwa kamu bisa berbuat lebih banyak. Kamu percaya padanya, karena dia sudah berpengalaman dan telah melihat begitu banyak pemain berbeda. Dia telah melihat begitu banyak pemain berkualitas dan pemain yang telah berada di level tinggi itu dalam waktu lama."

    Freeman masih belajar seperti apa level tersebut. Dia kini telah mencatatkan 20 penampilan untuk timnas, tetapi masih sangat, sangat baru dalam dunia sepak bola internasional. Di level klub, dia baru memiliki satu musim penuh pengalaman profesional di MLS dan hanya sembilan penampilan bersama Villarreal setelah pindah ke Spanyol pada Januari lalu. Bek berusia 21 tahun ini masih terus berkembang. Semuanya masih dalam proses, katanya.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tumbuh dewasa

    Saat Freeman berusia 16 tahun, ia meninggalkan rumah. Setelah ditolak oleh Inter Miami, ia memutuskan untuk pergi ke Orlando dengan harapan dapat memulai karier profesionalnya. Kemudian, pada Januari lalu, ia pergi lagi, kali ini ke Villarreal. Situasinya berbeda. Terutama pada dua bulan pertama ketika ia tidak bermain secara reguler, Freeman memiliki banyak waktu sendirian. Ia juga punya banyak waktu untuk berpikir.

    "Hal itu sangat membebani dirimu. Aku rasa itu adalah salah satu momen di mana aku harus membangun diriku sendiri agar tidak hanya menjadi pria yang lebih baik, tetapi juga orang yang lebih kuat secara mandiri," katanya. "Itu menyadarkanku bahwa aku harus melewati semuanya sendirian, dan bahkan jika aku butuh dukungan, jaraknya begitu jauh saat aku berada di Spanyol. Bagaimana mereka bisa membantuku? Pada kenyataannya, yang ada hanyalah panggilan Facetime dari mereka.

    "Terutama dalam sepak bola, ada dunia yang penuh persaingan dan pertarungan. Bagi saya, saya rasa itulah salah satu hal utama yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang: ini tidak pernah mudah, tetapi kamu harus terus berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena ini tidak akan pernah menjadi mudah, tapi pasti bisa menjadi semakin, semakin tidak sulit.”

    Meskipun pengalaman-pengalaman itu membantunya tumbuh sebagai pribadi, ia juga berkembang pesat sebagai pemain. Saat pertama kali muncul di panggung sepak bola, ia adalah bek sayap yang sepenuhnya berorientasi menyerang. Itulah mengapa Oscar Pareja menunggu begitu lama untuk memainkannya. Insting menyerangnya sudah ada, begitu pula bakat fisiknya, tetapi versi Freeman di Orlando City masih harus banyak belajar dalam hal pertahanan.

    Sulit mengingat bagian dari perjalanan itu sekarang. Bersama USMNT, Freeman ditempatkan dalam peran yang unik. Ia sebagian berperan sebagai bek kanan, tetapi juga sebagian sebagai bek tengah ketiga. Banyak yang diharapkan darinya secara defensif kini, dan sejauh ini, ia telah melewati beberapa ujian besar. Senegal, Jerman, Paraguay, dan Australia—semua lawan tangguh yang memaksa Freeman keluar dari zona nyamannya.

    Insting menyerangnya tetap terlihat melalui gerakan-gerakan ke depan, umpan-umpan yang menembus barisan pertahanan, dan tentu saja, gol. Namun, sisi pertahanannya lah yang membuat perbedaan.

    "Jelas ini soal pola pikir, kan? Kamu harus masuk ke lapangan dengan pola pikir bahwa kamu adalah pemain terbaik di lapangan dan yakin bisa bersaing dengan para pemain ini," katanya. "Menurutku, pengalaman bermain bersama tim nasional serta di Orlando dan Villarreal, momen-momen itulah yang membentuk diriku. Sebagai pemain, aku tahu aku bisa bersaing dengan mereka. Saya harus bisa tampil 100 persen saat masuk ke lapangan, menyadari bahwa saat bermain, saya harus memenangkan setiap duel. Saya harus siap secara ofensif, defensif, dan membangun permainan secara keseluruhan.

    "Bagi saya, pertanyaannya adalah, ‘Bagaimana saya bisa mengembangkan permainan saya secara keseluruhan menjadi bek sayap serang/pertahanan seperti yang Anda lihat saat ini?’ Itu berarti mampu tampil 100 persen di lapangan dan meyakini bahwa saya adalah yang terbaik, karena keyakinan seperti itulah yang akan membuat saya menjadi lebih baik."

    Jalan yang harus ditempuh masih panjang, tetapi musim panas ini telah menjadi langkah maju, tidak hanya bagi Freeman, tetapi juga bagi sepak bola Amerika.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Seluruh negara mendukung saya'

    Freeman, seperti semua orang lainnya, benar-benar terpesona oleh Piala Dunia. Pemandangan, suara, nyanyian, dan emosi—ia cukup beruntung bisa berada di tengah-tengah semua itu dan, dalam kasusnya, menjadi bagian dari salah satu momen terbesar Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT).

    "Menurutku, ini jauh lebih besar dan lebih baik," katanya saat ditanya apakah ini sesuai dengan yang ia bayangkan. "Menurutku, saat kamu datang ke sini, kamu membayangkan suasananya, tapi kamu tidak tahu seberapa kuat ikatan antara dunia dan sepak bola. Sekarang, saat kamu datang ke sini, kamu menyadari bahwa ini bukan hanya ikatan antara dunia dan sepak bola; ini adalah ikatan di dalam dunia sepak bola dan orang-orang di sekitarnya.

    "Bagi saya, melihat suasana itu, melihat budayanya, melihat orang-orang yang berbeda datang dan mendukung pertandingan, hal itu membuatmu menyadari betapa besarnya turnamen ini. Merupakan pengalaman yang sangat membahagiakan bisa ikut serta di dalamnya."

    Dia mungkin akan memainkan peran yang lebih besar. Tim AS akan menghadapi Bosnia & Herzegovina pada Rabu di babak 32 besar. Tim ini berupaya meraih kemenangan pertamanya di babak gugur sejak 2002. Sebagai gambaran, kemenangan itu terjadi dua tahun penuh sebelum Freeman lahir. Itulah mengapa ada begitu banyak antusiasme saat ini: selama ini, sepak bola Amerika telah menanti momen seperti ini.

    “Saya rasa hal itu memberi Anda perasaan bahwa Anda harus membuktikan sesuatu,” kata Freeman, “dan terutama sebelumnya, saya juga harus membuktikan sesuatu. Sekarang, semakin sulit bagi saya untuk memahami semuanya, dan [lebih mudah] bagi saya untuk mengatasi tekanan karena saya tahu seluruh negara juga mendukung saya.

    “Bagi saya, saya rasa itulah yang membuat semuanya terasa nyata, dan saya menyadari, ‘Wow, saya benar-benar ada di sini, dan saya mampu melakukan sesuatu yang diimpikan oleh banyak anak-anak’.”

    Mimpi-mimpi itu terus berlanjut. Begitu pula dengan kariernya di lapangan. Freeman sudah merasakan momennya di Piala Dunia, tapi mungkin masih ada lebih banyak lagi yang menanti.

    “Itulah yang kami inginkan,” katanya, “dan bagi saya pribadi, bisa mencetak gol dan berkontribusi dengan cara apa pun yang saya bisa, membuat segalanya terasa jauh lebih emosional dan luar biasa. Ini adalah salah satu hal yang bahkan sulit untuk dipikirkan karena saya tahu bahwa kami masih memiliki lebih banyak pertandingan di masa depan untuk mencoba menciptakan sejarah.”

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