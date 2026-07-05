"Sebelum berangkat, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Federasi karena telah mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan seragam Tunisia dan menjalani pengalaman yang tak terlupakan ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi tim nasional Tunisia di masa depan. Saya yakin tim ini akan terus berkembang, menginspirasi seluruh bangsa, dan menorehkan bab-bab indah dalam sejarahnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama petualangan ini. Semoga kalian meraih kesuksesan besar di masa depan. Petualangan saya telah berakhir"