Hervé Renard mencoba menyelamatkan Tunisia dengan menggantikan Sabri Lamouchi setelah kekalahan 5-1 pada pertandingan pertama fase grup melawan Swedia, namun upayanya gagal: Tunisia kembali menelan dua kekalahan, yaitu 4-0 melawan Jepang dan 3-1 melawan Belanda. Pelatih asal Prancis itu mengonfirmasi melalui sebuah postingan di Instagram bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya.
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Tunisia, resmi: Hervé Renard mengundurkan diri setelah hanya dua pertandingan-keduanya berakhir dengan kekalahan-dan tersingkirnya tim dari Piala Dunia
POSTINGAN RENARD
"Sebelum berangkat, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Federasi karena telah mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan seragam Tunisia dan menjalani pengalaman yang tak terlupakan ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi tim nasional Tunisia di masa depan. Saya yakin tim ini akan terus berkembang, menginspirasi seluruh bangsa, dan menorehkan bab-bab indah dalam sejarahnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama petualangan ini. Semoga kalian meraih kesuksesan besar di masa depan. Petualangan saya telah berakhir"
REKOR YANG TIDAK MENARIK
Setelah juga melatih Maroko pada 2018 dan Arab Saudi pada 2022, ia pun nyaris mencatatkan rekor pribadi yang sangat buruk: ia kalah dalam 75% pertandingan Piala Dunia yang dijalani sebagai pelatih (6 dari 8), hasil terburuk kedua di antara para pelatih yang telah melatih setidaknya sebanyak itu pertandingan dalam kompetisi tersebut.
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