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Tunisia akan memecat pelatihnya setelah pertandingan pertama Piala Dunia berakhir dengan kekalahan memalukan melawan Swedia
Carthage Eagles bertindak setelah menghancurkan Swedia
Menurut jurnalis Prancis Romain Molina, Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) tak membuang waktu untuk mengambil tindakan tegas, dengan langsung memutuskan kontrak Lamouchi begitu peluit akhir dibunyikan.
Tim asal Afrika Utara itu terguncang setelah pertandingan yang sangat timpang, di mana serangan Swedia dengan mudah menembus pertahanan mereka. Skor 5-1 menandai salah satu hasil paling timpang dalam sejarah turnamen Tunisia, yang mendorong badan pengatur untuk mengambil langkah drastis. Kekalahan itu diperparah oleh narasi di lapangan, karena Yasin Ayari secara mencolok mencetak gol ke gawang negara kelahiran ayahnya untuk membantu menentukan nasib Tunisia.
- AFP
Kekacauan di ruang ganti memicu pengunduran diri
Meskipun hasil di lapangan menjadi pemicu utama pemecatannya, dilaporkan bahwa ketegangan yang cukup serius di ruang ganti telah memuncak di balik layar.
Masa jabatan Lamouchi di semua kompetisi berakhir setelah hanya lima pertandingan di bangku cadangan. Tampaknya kurangnya kekompakan antara staf pelatih dan skuad pemain membuat posisinya tidak dapat dipertahankan begitu tekanan panggung dunia mulai terasa.
Kebaier diperkirakan akan turun sebagai pengganti dalam laga melawan Jepang
Ke depan, Carthage Eagles diperkirakan akan mengandalkan sosok yang sudah tidak asing lagi untuk menstabilkan tim. Mantan manajer Mondher Kebaier menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih jabatan secara sementara saat tim bersiap menghadapi laga krusial melawan Jepang pada 20 Juni.
Namun, dilaporkan juga bahwa mantan bintang Sunderland dan Tunisia, Wahbi Khazri, juga masuk dalam daftar calon untuk menduduki kursi kepelatihan tersebut.
- Getty Images Sport
Tunisia mencatat sejarah di Piala Dunia
Dengan memutuskan untuk melakukan pergantian pelatih di tengah turnamen, Tunisia telah mencatatkan sejarah yang tak diinginkan. Lamouchi menjadi pelatih pertama yang secara resmi dipecat saat Piala Dunia 2026 masih berlangsung, yang menunjukkan betapa besarnya kekecewaan federasi terhadap manajer asal Prancis tersebut.
Karena federasi merasa tidak ada jalan ke depan di bawah kepemimpinan saat ini, mereka memilih untuk bertindak sebelum pertandingan kedua fase grup. Perlu dicatat bahwa tugas Tunisia akan jauh dari mudah, karena setelah bertanding melawan Jepang, mereka akan menutup fase grup melawan Belanda