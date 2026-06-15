Menurut jurnalis Prancis Romain Molina, Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) tak membuang waktu untuk mengambil tindakan tegas, dengan langsung memutuskan kontrak Lamouchi begitu peluit akhir dibunyikan.

Tim asal Afrika Utara itu terguncang setelah pertandingan yang sangat timpang, di mana serangan Swedia dengan mudah menembus pertahanan mereka. Skor 5-1 menandai salah satu hasil paling timpang dalam sejarah turnamen Tunisia, yang mendorong badan pengatur untuk mengambil langkah drastis. Kekalahan itu diperparah oleh narasi di lapangan, karena Yasin Ayari secara mencolok mencetak gol ke gawang negara kelahiran ayahnya untuk membantu menentukan nasib Tunisia.











