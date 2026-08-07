Getty Images Sport
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Tunggu pengumumannya! Kepindahan Bruno Guimaraes ke Arsenal senilai £75 juta tertunda meski gelandang itu berlatih dengan skuad Mikel Arteta
Masalah administrasi menghentikan konfirmasi resmi
Fans Arsenal sangat menantikan konfirmasi resmi Guimaraes sebagai rekrutan bintang terbaru mereka, tetapi klub menghadapi hambatan di saat-saat akhir dalam merampungkan kesepakatan ini. Meskipun biaya sebesar £75 juta telah disepakati dengan Newcastle United pada awal pekan ini, pengumuman resminya tertunda karena "masalah birokrasi".
Menurut The Sun, yang mengutip laporan Diario AS, juara Premier League itu berhasil menegosiasikan kesepakatan yang akan membuat klub London utara tersebut membayar penuh nilai £75 juta dalam periode 24 bulan tanpa tambahan berbasis performa. Laporan itu menyebut penundaan ini murni bersifat prosedural, dengan para petinggi Arsenal tetap berharap kendala tersebut bisa segera diselesaikan.
- Getty Images Sport
Guimaraes sudah berintegrasi di London Colney
Meski belum ada 'foto peresmian' resmi, transfer ini pada praktiknya sudah rampung di lapangan. Guimaraes dilaporkan mengikuti sesi latihan pramusim pertamanya di bawah arahan Mikel Arteta pada Jumat, langsung berbaur dengan skuad Arsenal segera setelah tiba di London. Ini menunjukkan bahwa klub memperkirakan formalitas administratif akan segera diselesaikan, sehingga gelandang itu bisa melanjutkan persiapannya untuk musim mendatang tanpa gangguan lebih lanjut.
Jalan Guimaraes menuju London Utara mulai terbuka ketika ia bertemu pelatih kepala baru Newcastle, Matthias Jaissle, di kamp pramusim klub di Spanyol untuk mengajukan permintaan transfer. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Newcastle, gelandang itu langsung naik pesawat ke London untuk menjalani tes medis.
Kapten Newcastle hengkang setelah periode bersejarah
Kepergian Guimaraes menandai berakhirnya era yang sangat sukses bagi sang gelandang di Tyneside. Setelah bergabung dari Lyon pada Januari 2022 dengan nilai transfer £40 juta, ia menjadi kapten yang berpengaruh dan idola suporter. Dalam empat setengah tahun bersama Newcastle United, ia mencatatkan 195 penampilan, mencetak 31 gol, dan menyumbang 32 assist.
Yang krusial, pemain Brasil itu menjadi pilar utama tim yang mengakhiri penantian 70 tahun Newcastle untuk meraih trofi besar dengan menjuarai Carabao Cup tahun lalu. Kepergiannya menjadi kehilangan besar dari sisi kepemimpinan dan kualitas bagi tim yang saat ini sedang menjalani periode transisi yang intens.
- Getty
Musim panas yang penuh gejolak terus berlanjut bagi Newcastle United
Bagi Newcastle, penjualan Guimaraes menjadi bab terbaru dalam bursa transfer yang penuh gejolak. Klub itu sebelumnya sudah menyetujui kepergian Anthony Gordon dan Sandro Tonali yang menyita perhatian, sekaligus menghadapi kepergian manajer Eddie Howe. Upaya rekrutmen Newcastle juga mengalami frustrasi lebih lanjut pada musim panas ini, setelah target utama Johan Manzambi dan Victor Munoz masing-masing memilih meneken kontrak dengan sesama klub Premier League, Aston Villa dan Liverpool.
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