Fans Arsenal sangat menantikan konfirmasi resmi Guimaraes sebagai rekrutan bintang terbaru mereka, tetapi klub menghadapi hambatan di saat-saat akhir dalam merampungkan kesepakatan ini. Meskipun biaya sebesar £75 juta telah disepakati dengan Newcastle United pada awal pekan ini, pengumuman resminya tertunda karena "masalah birokrasi".

Menurut The Sun, yang mengutip laporan Diario AS, juara Premier League itu berhasil menegosiasikan kesepakatan yang akan membuat klub London utara tersebut membayar penuh nilai £75 juta dalam periode 24 bulan tanpa tambahan berbasis performa. Laporan itu menyebut penundaan ini murni bersifat prosedural, dengan para petinggi Arsenal tetap berharap kendala tersebut bisa segera diselesaikan.