'Tunggu enam pekan lagi!' - Roy Keane mendesak wonderkid Manchester United JJ Gabriel untuk bersabar di tengah permintaan hengkang yang mengejutkan dan minat Arsenal

Legenda Manchester United, Keane, mengaku tidak bisa memahami mentalitas di balik keinginan mendadak Gabriel untuk memaksakan kepindahan dari klub pada usia yang masih sangat muda. Penyerang berusia 15 tahun itu, yang dipercepat menembus jenjang akademi sejak bergabung pada usia 11 tahun, baru-baru ini mengejutkan klub dengan meminta registrasinya diakhiri.

Kabar itu muncul tepat ketika Michael Carrick dilaporkan sedang bersiap mengintegrasikan remaja tersebut ke skuad senior. Menanggapi situasi itu dalam episode terbaru The Overlap, Keane berbicara blak-blakan dalam penilaiannya terhadap pola pikir pemain akademi modern.

Keane mengungkapkan kebingungannya atas waktu munculnya perselisihan itu, dengan mengatakan: "Anda masih berusia 15 tahun dan Anda sudah berbicara soal bermain untuk tim utama Manchester United... tunggu saja enam minggu lagi! Bisakah Anda menunggu enam minggu lagi sampai mungkin kami melewati ajang piala? Carrick sedang berada di bawah tekanan dan kita kembali ke era Sir Alex Ferguson, dan kadang kami akan melempar para pemain muda ke tim utama, tetapi Manchester United membutuhkan kemenangan."