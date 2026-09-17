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'Tunggu enam pekan lagi!' - Roy Keane mendesak wonderkid Manchester United JJ Gabriel untuk bersabar di tengah permintaan hengkang yang mengejutkan dan minat Arsenal
Keane pertanyakan kurangnya kesabaran wonderkid
Legenda Manchester United, Keane, mengaku tidak bisa memahami mentalitas di balik keinginan mendadak Gabriel untuk memaksakan kepindahan dari klub pada usia yang masih sangat muda. Penyerang berusia 15 tahun itu, yang dipercepat menembus jenjang akademi sejak bergabung pada usia 11 tahun, baru-baru ini mengejutkan klub dengan meminta registrasinya diakhiri.
Kabar itu muncul tepat ketika Michael Carrick dilaporkan sedang bersiap mengintegrasikan remaja tersebut ke skuad senior. Menanggapi situasi itu dalam episode terbaru The Overlap, Keane berbicara blak-blakan dalam penilaiannya terhadap pola pikir pemain akademi modern.
Keane mengungkapkan kebingungannya atas waktu munculnya perselisihan itu, dengan mengatakan: "Anda masih berusia 15 tahun dan Anda sudah berbicara soal bermain untuk tim utama Manchester United... tunggu saja enam minggu lagi! Bisakah Anda menunggu enam minggu lagi sampai mungkin kami melewati ajang piala? Carrick sedang berada di bawah tekanan dan kita kembali ke era Sir Alex Ferguson, dan kadang kami akan melempar para pemain muda ke tim utama, tetapi Manchester United membutuhkan kemenangan."
- Getty Images
Carrick meminta kehati-hatian di tengah badai transfer
Saat dunia para pengamat bereaksi dengan kaget, manajer Manchester United mengambil pendekatan yang lebih terukur, meski ia memang tidak memasukkan pemain muda itu ke dalam skuad yang menelan kekalahan 3-2 dari Brighton di Carabao Cup. Gabriel diperkirakan akan tampil dalam pertandingan itu, yang akan membuatnya menjadi pemain termuda dalam sejarah klub yang tampil dalam laga kompetitif. Sebaliknya, pemberitahuan resminya tentang niatnya untuk meninggalkan klub justru menjadi topik pembicaraan utama seputar pertandingan tersebut.
Berbicara tentang sensitifnya situasi ini, Carrick menjelaskan perlunya kehati-hatian saat menangani seorang anak berusia 15 tahun yang sedang menghadapi saga berprofil tinggi seperti ini. Sang manajer berkata: "Saya hanya merasa kami harus benar-benar berhati-hati dengan seluruh situasi ini. Dia masih anak muda, usianya 15 tahun dan hal terbesar bagi saya, tentu saja, dan juga dari sudut pandang klub, adalah menjaga para pemain muda kami. Kesejahteraan mereka, kondisi mereka, eksposur mereka. Dan saya pikir kita semua harus benar-benar menyadari hal itu, dalam situasi seperti ini."
Raksasa Eropa mengincar
Perselisihan itu secara alami telah membuat klub-klub terbesar di sepakbola dunia waspada, dengan Arsenal dan Chelsea disebut memiliki minat kuat di Premier League. Di luar para rival domestik, Barcelona dan Real Madrid juga dikabarkan memantau perkembangan ini dengan saksama, terutama karena paspor Irlandia milik Gabriel bisa memungkinkannya mengakali regulasi transfer pasca-Brexit.
Namun, mantan kapten United Gary Neville mengkritik kubu sang pemain karena membiarkan kisah ini menjadi konsumsi publik, dengan mengatakan: "Perwakilan pemain itu jelas telah membocorkan ini. Mereka memutuskan ingin mengambil opsi nuklir dan langsung meledak: JJ Gabriel meninggalkan Manchester United. Bagi saya, di situlah kekhawatiran saya. Perwakilan siapa yang mengira itu bagus untuk anak ini? Itu tidak bagus. Dari sudut pandang tanggung jawab perawatan terhadap seorang anak berusia 15 tahun, pagi ini seorang bocah 15 tahun menjadi berita halaman belakang setiap surat kabar di negara ini. Bagaimana kalian menjaga anak itu?"
- Getty Images Sport
Mainoo sebagai cetak biru untuk masa depan
Keane menyarankan agar Gabriel mencontoh rekan setimnya, Kobbie Mainoo, sebagai contoh utama bagaimana kesabaran pada akhirnya bisa membawa pada terobosan. Mainoo, yang pada awalnya berada di pinggiran tim utama di bawah manajemen sebelumnya, kini telah memantapkan dirinya sebagai komponen vital di lini tengah United.
Merefleksikan perbandingan itu, Keane menambahkan: "Kami membicarakan Mainoo beberapa bulan lalu dan Mainoo jauh lebih tua darinya, tetapi kami mengatakan bahwa sebagai pesepakbola Anda kadang harus menunggu waktu Anda. Saya tidak habis pikir dengan fakta bahwa mereka berusia 15 tahun. Saya akan mengatakan itu kepada pemain berusia 18, 19, 20 tahun. Kami mengatakan kepada Mainoo untuk menunggu waktunya, duduk di bangku cadangan, belajar memahami permainan dan bahkan terkadang hanya duduk di bangku cadangan. Sekarang dia [Mainoo] telah mendapatkan kesempatannya dan dia memanfaatkannya. Bersiaplah.
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