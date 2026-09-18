Getty Images Sport
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Tunangan Morgan Gibbs-White tampak menyindir Thomas Tuchel usai sang pemain diabaikan dari timnas Inggris, dan pesannya menyoroti statistik mengesankan bintang Forest itu
Reaksi media sosial terhadap pencoretan dari skuad
Buntut dari keputusan terbaru Tuchel dalam memilih skuad Inggris telah mencapai media sosial, dengan tunangan Gibbs-White, Britney De Villiers, tampak mempertanyakan keputusan untuk mengabaikan bintang Nottingham Forest tersebut. Tak lama setelah daftar itu dipublikasikan, De Villiers menggunakan Instagram untuk membagikan sebuah statistik yang menarik dan menegaskan pengaruh pasangannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Unggahan De Villiers berbunyi: "Morgan Gibbs-White adalah satu-satunya pemain yang menciptakan 5+ peluang dalam satu pertandingan Premier League musim ini." Pesan tersebut muncul di saat pemain berusia 26 tahun itu tengah menikmati performa gemilang di City Ground, dengan telah menyumbangkan satu gol dan dua assist hanya dalam empat penampilan musim ini.IG
- Getty Images Sport
Tuchel jelaskan alasan pilihan lini tengahnya
Meski ada keriuhan di media sosial, Tuchel tetap teguh dengan alasan taktisnya dalam konferensi pers hari Jumat. Pelatih kepala asal Jerman itu telah memilih profil tertentu di lini gelandang serang, dengan menunjuk Jude Bellingham, Cole Palmer, dan Eberechi Eze untuk mengisi tiga peran 'nomor 10' dalam skuad. Ketika secara khusus ditanya mengapa bintang Forest itu ditinggalkan, Tuchel berkata pada hari Jumat: "Tidak masuk akal menominasikan tiga, empat, lima nomor 10. Itu tidak membantu siapa pun."
Mantan pelatih Bayern Munich dan Chelsea itu bergegas menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah cerminan dari kurangnya kemampuan Gibbs-White, melainkan hasil dari ketatnya persaingan tempat. Sang manajer mengakui kontribusi signifikan pemain itu dalam menyelamatkan Forest musim lalu serta perkembangannya yang terus berlanjut pada musim ini. "Kita bisa melihat performa Morgan saat ini dan ia mengakhiri musim dengan sangat, sangat kuat serta menjadi pemain kunci bagi Forest untuk tidak terdegradasi."
Tantangan bagi Palmer dan para pemain inti
Tuchel juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada mereka yang berhasil masuk skuad, termasuk pemain Chelsea, Cole Palmer. Terkait standar yang dibutuhkan untuk Three Lions, pelatih asal Jerman itu berkomentar: "Satu hal untuk dipanggil, omong-omong, seperti Cole [Palmer] dan mendapatkan kembali tiketnya ke dalam skuad. Tapi hal lain untuk tampil bagi Inggris, dan ini juga penting."
Ia menambahkan: "Jadi khususnya Cole juga perlu tampil lebih baik saat ia datang, dan perlu menunjukkan angka-angka semacam ini serta performa semacam ini untuk mendapatkan tempatnya, mempertahankan jerseynya, dan membenarkan pemanggilannya."
- AFP
Menatap Ujian Nations League
Pengumuman skuad ini menyiapkan panggung bagi periode krusial Inggris ketika mereka menjalani jadwal Nations League yang padat. The Three Lions tengah bersiap menghadapi laga-laga bertaruh tinggi melawan Spanyol, Republik Ceko, dan Kroasia. Rangkaian pertandingan ini akan menjadi ujian bagi pilihan-pilihan taktik Tuchel, terutama saat ia mengintegrasikan sejumlah bintang yang kembali ke dalam kelompok yang mengalami kepiluan sepanjang musim panas. Bagi Gibbs-White, fokus kini harus kembali pada tugas klub di Nottingham Forest saat ia berupaya memaksakan diri kembali masuk ke dalam pertimbangan tim nasional.
Gelandang tersebut sempat absen dari skuad Piala Dunia awal tahun ini, dan penolakan terbaru ini mengindikasikan bahwa ia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk meyakinkan staf kepelatihan.
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