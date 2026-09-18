Meski ada keriuhan di media sosial, Tuchel tetap teguh dengan alasan taktisnya dalam konferensi pers hari Jumat. Pelatih kepala asal Jerman itu telah memilih profil tertentu di lini gelandang serang, dengan menunjuk Jude Bellingham, Cole Palmer, dan Eberechi Eze untuk mengisi tiga peran 'nomor 10' dalam skuad. Ketika secara khusus ditanya mengapa bintang Forest itu ditinggalkan, Tuchel berkata pada hari Jumat: "Tidak masuk akal menominasikan tiga, empat, lima nomor 10. Itu tidak membantu siapa pun."

Mantan pelatih Bayern Munich dan Chelsea itu bergegas menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah cerminan dari kurangnya kemampuan Gibbs-White, melainkan hasil dari ketatnya persaingan tempat. Sang manajer mengakui kontribusi signifikan pemain itu dalam menyelamatkan Forest musim lalu serta perkembangannya yang terus berlanjut pada musim ini. "Kita bisa melihat performa Morgan saat ini dan ia mengakhiri musim dengan sangat, sangat kuat serta menjadi pemain kunci bagi Forest untuk tidak terdegradasi."