Dalam langkah yang menggemparkan dunia mode sepakbola, Zidane dilaporkan melarang penata rambut memasuki pusat latihan tim nasional Prancis. Sosok legendaris itu, yang menggantikan Didier Deschamps setelah Piala Dunia 2026, disebut-sebut ingin mengalihkan fokus bersama sepenuhnya ke urusan di atas lapangan.

Menurut laporan media Prancis L’Équipe, pelatih kepala baru itu menutup pintu bagi penata gaya dari luar untuk memastikan para bintangnya tidak disibukkan oleh penampilan mereka selama jeda internasional.

Arahan ini sangat signifikan mengingat besarnya sorotan terhadap skuad saat ini. Bintang seperti Mbappe dan Olise kerap menjadi yang terdepan dalam tren gaya, tetapi kini mereka harus memastikan urusan penampilan sudah ditangani sebelum bergabung dengan tim.