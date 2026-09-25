AFP
Diterjemahkan oleh
Tukang cukur dilarang masuk! Zinedine Zidane memperketat aturan di skuad Prancis saat Kylian Mbappe dan Michael Olise menghadapi aturan baru yang ganjil
Tukang cukur dilarang masuk ke Clairefontaine
Dalam langkah yang menggemparkan dunia mode sepakbola, Zidane dilaporkan melarang penata rambut memasuki pusat latihan tim nasional Prancis. Sosok legendaris itu, yang menggantikan Didier Deschamps setelah Piala Dunia 2026, disebut-sebut ingin mengalihkan fokus bersama sepenuhnya ke urusan di atas lapangan.
Menurut laporan media Prancis L’Équipe, pelatih kepala baru itu menutup pintu bagi penata gaya dari luar untuk memastikan para bintangnya tidak disibukkan oleh penampilan mereka selama jeda internasional.
Arahan ini sangat signifikan mengingat besarnya sorotan terhadap skuad saat ini. Bintang seperti Mbappe dan Olise kerap menjadi yang terdepan dalam tren gaya, tetapi kini mereka harus memastikan urusan penampilan sudah ditangani sebelum bergabung dengan tim.
- AFP
Akhir dari peragaan busana Clairefontaine
Gebrakan Zidane tidak hanya sebatas kursi tukang cukur, karena ia juga menyasar hiruk-pikuk media yang biasanya mengiringi kedatangan timnas Prancis.
Selama bertahun-tahun, perjalanan dari mobil menuju kompleks Clairefontaine menjadi semacam catwalk dadakan, dengan para pemain mengenakan busana desainer mencolok yang mendominasi perbincangan di media sosial. Tradisi ini, yang kerap memicu perdebatan panjang soal fokus pemain dan komersialisme, kini menjadi masa lalu di bawah pedoman yang jauh lebih ketat dari rezim baru.
Zidane ingin fokus pada sepak bola
Sang pelatih dikabarkan membatasi kehadiran fotografer dan kru film saat kedatangan ini untuk mencegah skuad diperlakukan seperti selebritas alih-alih atlet.
Menurut laporan AS, "Perubahan lain yang diperkenalkan Zidane adalah menghapus kehadiran media besar-besaran di luar Clairefontaine untuk meliput dan menyiarkan kedatangan para pemain tim nasional Prancis di tempat mereka menginap. Ini cukup menjadi sebuah peristiwa, karena banyak pemain datang dengan pakaian yang memicu perdebatan panjang di media."
Jelas bahwa mantan bos Real Madrid itu ingin sorotan tetap tertuju sepenuhnya pada bola.
- AFP
Jadwal uji coba untuk Prancis
Pendekatan tegas Zidane akan langsung diuji hampir seketika saat Prancis bersiap menjalani rangkaian laga internasional yang menantang. Jadwal Nations League mendatang akan mempertemukan Prancis dengan lawan-lawan tangguh seperti Italia dan Belgia, serta duel melawan Turki.
Laga-laga ini menjadi rintangan kompetitif nyata pertama bagi pelatih baru itu, dan ia jelas merasa bahwa lingkungan yang "tanpa kompromi" adalah cara terbaik untuk menyiapkan skuadnya menghadapi tuntutan taktis dalam persaingan elite Eropa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami