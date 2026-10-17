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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Tujuh kemenangan, tanpa sekali pun tersandung! Enzo Maresca mencetak sejarah Liga Primer di Manchester City saat penerus Pep Guardiola itu menikmati awal bak mimpi

E. Maresca
Manchester City
Ipswich Town
Premier League

Enzo Maresca resmi mencatatkan namanya dalam buku rekor setelah membawa Manchester City meraih kemenangan susah payah atas Ipswich Town. Pelatih asal Italia itu memimpin timnya mencatatkan awal musim domestik yang sempurna, melampaui pencapaian awal setiap sosok legendaris yang pernah berkiprah di kasta tertinggi sepakbola Inggris.

  • Maresca tetapkan standar baru di Liga Primer Inggris

    Peralihan Manchester City ke era setelah Pep Guardiola meleset dari perkiraan mereka yang memprediksi kemunduran, setelah Enzo Maresca menorehkan pencapaian yang belum pernah terjadi di Premier League. Dengan meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich Town pada Sabtu, mantan pelatih Leicester City itu menjadi pelatih pertama dalam sejarah kompetisi yang memenangi seluruh tujuh pertandingan pertamanya saat menangani satu klub.

    Kedatangan pelatih asal Italia itu memicu rasa penasaran sekaligus tekanan, mengingat ia pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Guardiola saat klub tersebut meraih treble pada musim 2022-23. Namun, Maresca mengemban tanggung jawab itu dengan ketenangan dalam menerapkan taktik, membawa timnya ke puncak klasemen dengan raihan sempurna 21 poin.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City bungkam para peragu Maresca

    Rentetan bersejarah ini menempatkan Manchester City dalam kelompok elite. Mereka menjadi klub ketiga di era Premier League yang mengawali musim dengan tujuh kemenangan beruntun, menyamai catatan Chelsea pada 2005-06 dan Liverpool pada 2019-20.

    Menurut data dari Squawka, tujuh kemenangan tersebut mencakup hasil impresif seperti kemenangan tandang 1-0 atas Manchester United dan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Liverpool di Anfield. Hasil-hasil itu membungkam para pengkritik yang mempertanyakan kesiapan Maresca untuk mengemban peran sepenting itu setelah meninggalkan Chelsea pada awal 2026.

    Meski klub terus mendapat sorotan terkait persoalan di luar lapangan, para pemain tetap fokus pada permainan dan menampilkan sepakbola yang jelas mencerminkan ciri khas City dalam penerapan maupun ketajamannya.

  • Dua gol Haaland redam ancaman Ipswich

    Sore yang memecahkan rekor di Etihad tidak lepas dari ketegangan, ketika Ipswich Town yang tampil tangguh mengancam merusak pesta. Phil Foden lebih dulu membawa tuan rumah unggul, tetapi tim tamu membalas lewat Daizen Maeda, yang memenangkan duel fisik melawan Marc Guehi sebelum menaklukkan Gianluigi Donnarumma. Namun, respons sang juara cepat dan menentukan. Erling Haaland kembali menjadi pusat perhatian dengan mengembalikan keunggulan sebelum turun minum lewat penyelesaian akhir tajam khasnya.

    Gol kedua Haaland sore itu, berkat assist Iliman Ndiaye yang bekerja keras, tampaknya memastikan kemenangan. Namun, penalti Zian Flemming menjelang akhir laga membuat pendukung tuan rumah harus tegang hingga peluit akhir. Meski terjadi drama di pengujung laga, City bertahan selama 12 menit waktu tambahan untuk menjaga rentetan kemenangan Maresca tetap berlanjut.


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  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Menyiasati situasi pasca-Guardiola

    Perjalanan Maresca hingga titik ini tidak lazim. Ia sempat berkiprah di Championship dan menjalani periode singkat yang sulit di Stamford Bridge sebelum kembali ke Etihad. Penunjukannya dipandang sebagai langkah strategis oleh petinggi Manchester City, yang menyadari bahwa pendekatan taktiknya sejalan dengan filosofi yang telah diterapkan klub.

    Indikasi awal menunjukkan bahwa kedekatannya dengan skuad dan pengalamannya bekerja di bawah Guardiola telah menjadi landasan ideal untuk meraih kesuksesan. Sang pelatih mampu menjaga motivasi dan disiplin tim di tengah hiruk-pikuk penyelidikan keuangan klub, yang membuat para suporter mencemooh lagu tema Liga Primer sebelum sepak mula.

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