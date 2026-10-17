Tujuh kemenangan, tanpa sekali pun tersandung! Enzo Maresca mencetak sejarah Liga Primer di Manchester City saat penerus Pep Guardiola itu menikmati awal bak mimpi

Peralihan Manchester City ke era setelah Pep Guardiola meleset dari perkiraan mereka yang memprediksi kemunduran, setelah Enzo Maresca menorehkan pencapaian yang belum pernah terjadi di Premier League. Dengan meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich Town pada Sabtu, mantan pelatih Leicester City itu menjadi pelatih pertama dalam sejarah kompetisi yang memenangi seluruh tujuh pertandingan pertamanya saat menangani satu klub.

Kedatangan pelatih asal Italia itu memicu rasa penasaran sekaligus tekanan, mengingat ia pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Guardiola saat klub tersebut meraih treble pada musim 2022-23. Namun, Maresca mengemban tanggung jawab itu dengan ketenangan dalam menerapkan taktik, membawa timnya ke puncak klasemen dengan raihan sempurna 21 poin.