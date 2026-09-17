Joan Gosa
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Tujuh kemenangan luar biasa Flick! Pelatih Barcelona yang tak terbendung mencetak sejarah dengan rentetan kemenangan pemecah rekor
Menetapkan tonggak baru di Catalunya
Barcelona mencatat start bersejarah pada musim ini di bawah Hansi Flick, dengan membukukan tujuh kemenangan beruntun yang luar biasa di semua kompetisi. Kesuksesan terbaru datang dengan cara yang meyakinkan lewat pembantaian 7-2 atas Racing Santander di kandang, sekaligus menciptakan tonggak baru bagi klub. Sebelumnya, patokan itu ada pada enam kemenangan beruntun sejak awal musim, sebuah pencapaian yang sebelumnya diraih pada musim 1929/30, 1960/61, dan 2018/19, tetapi tak satu pun dari tim-tim tersebut mampu meraih kemenangan ketujuh secara beruntun.
Berbicara setelah peluit akhir, Flick mengungkapkan kegembiraannya terhadap performa dan mentalitas tim.
"Saya menyukai cara kami bermain dan tiga poin ini. Saya senang, kami senang. Tidak mudah bermain melawan Racing," kata Flick kepada media.
- ZUMA Press Wire
Membangun momentum dan intensitas tanpa henti
Tim asuhan Flick memadukan lini serang yang produktif dengan etos kerja bertahan yang tanpa henti, mencetak 33 gol dan hanya kebobolan tujuh gol dalam tujuh pertandingan pembuka mereka. Laju sempurna ini mencakup kemenangan dominan atas Elche, Athletic Club, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord, Levante, dan kini Racing Santander. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa mempertahankan intensitas tinggi dan tanggung jawab kolektif ini sangat penting untuk meraih kesuksesan berkelanjutan.
"Selalu bagus untuk memulai dengan baik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda mengakhirinya. Itu memberi kami kepercayaan diri, dan saya menyukai momentum serta intensitasnya. Semua menekan, semua terlibat. Cara kami bekerja sebagai sebuah tim sangat krusial," jelas Flick.
Adeyemi mulai beradaptasi dan memberikan dampak
Di tengah performa kolektif tim yang luar biasa, kompatriotnya Karim Adeyemi mulai menemukan ritmenya setelah kedatangannya. Flick memuji kecepatan luar biasa sang penyerang dan kontribusinya, seraya mencatat bahwa ia secara bertahap beradaptasi dengan tuntutan taktik skuad.
"Dia bisa berkembang dan masih perlu sepenuhnya beradaptasi dengan cara kami bermain, tetapi dia memberi kami banyak hal, seperti yang kami lihat hari ini. Saya senang untuknya dan saya menyukai apa yang saya lihat. Dia pemain yang menyenangkan dan sosok yang baik yang memberikan segalanya di lapangan. Kecepatannya luar biasa," kata Flick.
- Joan Gosa
Mengalihkan fokus ke ujian berikutnya
Meski perayaan atas terciptanya rekor klub yang baru memang pantas dilakukan, Flick sudah mengalihkan perhatiannya untuk menjaga standar dalam laga-laga berikutnya. Jadwal yang padat tidak memberi ruang untuk berpuas diri saat Barcelona bersiap menghadapi ujian domestik berat lainnya akhir pekan ini. Skuad asuhan Hansi Flick akan berupaya memperpanjang rentetan kemenangan luar biasa mereka ketika bertandang menghadapi Sevilla di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan pada Sabtu.
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