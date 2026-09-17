Barcelona mencatat start bersejarah pada musim ini di bawah Hansi Flick, dengan membukukan tujuh kemenangan beruntun yang luar biasa di semua kompetisi. Kesuksesan terbaru datang dengan cara yang meyakinkan lewat pembantaian 7-2 atas Racing Santander di kandang, sekaligus menciptakan tonggak baru bagi klub. Sebelumnya, patokan itu ada pada enam kemenangan beruntun sejak awal musim, sebuah pencapaian yang sebelumnya diraih pada musim 1929/30, 1960/61, dan 2018/19, tetapi tak satu pun dari tim-tim tersebut mampu meraih kemenangan ketujuh secara beruntun.

Berbicara setelah peluit akhir, Flick mengungkapkan kegembiraannya terhadap performa dan mentalitas tim.

"Saya menyukai cara kami bermain dan tiga poin ini. Saya senang, kami senang. Tidak mudah bermain melawan Racing," kata Flick kepada media.