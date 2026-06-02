"Tujuannya sangat, sangat jelas... Inggris ingin menjadi juara dunia" - Timnas Inggris tiba di AS saat Thomas Tuchel dan Harry Kane memaparkan target meraih gelar juara Piala Dunia
Tiga Singa tiba di Florida
Skuad Inggris yang terdiri dari 26 pemain asuhan Tuchel telah tiba di West Palm Beach, Florida, untuk menyesuaikan diri dengan cuaca yang sangat panas menjelang laga pembuka Grup L melawan Kroasia pada 17 Juni. Rombongan yang berangkat tidak termasuk para bintang seperti Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, dan Eberechi Eze, yang diberi waktu pemulihan tambahan setelah final Liga Champions pada Sabtu lalu di Budapest. Penyerang Barcelona yang sedang dipinjamkan, Marcus Rashford, telah bergabung dengan rekan-rekannya di Miami setelah menyelesaikan program latihan cuaca panasnya sendiri.
Kane menyambut baik ekspektasi gelar juara
Kapten timnas Inggris itu dengan tegas mendukung filosofi Tuchel yang mengutamakan kekompakan tim daripada bakat individu dalam pemilihan 26 pemainnya, dengan striker veteran tersebut kini sepenuhnya berfokus untuk meraih trofi internasional bersejarah setelah gagal di dua final Kejuaraan Eropa sebelumnya di bawah asuhan Sir Gareth Southgate. Ia mengatakan: “Pada tahap awal kepemimpinan Gareth, kami menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan upaya mempererat kebersamaan dan mencoba mengesampingkan sepak bola klub saat kami datang ke sini bersama tim nasional. Dan saya rasa hal itu semakin menguat dari tahun ke tahun. Namun, tentu saja, ekspektasi saat ini adalah untuk melewati garis finis dan meraih kemenangan.”
Tuchel menuntut ambisi yang berani
Cuplikan dari sebuah film dokumenter resmi Timnas Inggris berjudul *Building The Dream* mengungkapkan bahwa Tuchel secara tegas menantang para pemainnya dalam pertemuan pertama mereka di St George's Park untuk secara terbuka membahas ambisi mereka meraih gelar juara. Ia berkata: “Misi kita, alasan kita berada di sini, sangat, sangat jelas. Kita ingin menjadi juara dunia. Kita ingin menempatkan bintang kedua di jersey kita. Dan bagi saya, sangat penting bahwa kita langsung membicarakannya. Langsung saja membicarakannya. Misi ini, target dari misi ini jelas: bintang kedua di jersey kita.”
Tuchel menekankan kepada para pemainnya bahwa bakat semata tidak akan cukup untuk meraih kemenangan turnamen, menegaskan bahwa hanya ikatan yang tak tergoyahkan dan persatuan internal yang dapat mendorong mereka melampaui prestasi rezim sebelumnya. Ia menambahkan: “Itu tidak cukup karena ini bukan hanya soal sepak bola. Ini bukan hanya soal pembangunan serangan dan pola pertahanan. “Ini bukan hanya soal tendangan bebas; yang merupakan bagian yang sangat, sangat penting. Namun dalam sepak bola internasional, dan terutama dalam sepak bola internasional, ini bukan hanya soal sepak bola.
“Saya berbicara dengan seorang pemenang Piala Dunia, dan dia telah mengikuti dua turnamen, dan dia mengatakan perbedaan antara perempat final dan final... levelnya sama, kualitas permainannya sama.
“Tapi begitu kami bersatu sebagai sebuah persaudaraan, kami siap mati demi satu sama lain. Tidak akan jadi masalah jika pemusatan latihan berlangsung dua bulan. Jadi dua bulan, oke? Tidak masalah. Teman-teman, mari kita lakukan sesuatu yang istimewa.”
Pertandingan persahabatan menguji kekompakan
Inggris akan segera menguji kesiapan taktis dan kekompakan timnya dalam dua pertandingan persahabatan yang akan digelar di Florida. The Three Lions akan menghadapi Selandia Baru pada Sabtu di Tampa, sebelum bertanding melawan Kosta Rika pada Rabu berikutnya di Orlando. Pertandingan-pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Tuchel untuk mengintegrasikan para bintang Liga Champions yang baru bergabung dan menentukan susunan pemain inti menjelang laga pembuka turnamen mereka di Arlington.