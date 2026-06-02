"Tujuannya sangat, sangat jelas... Inggris ingin menjadi juara dunia" - Timnas Inggris tiba di AS saat Thomas Tuchel dan Harry Kane memaparkan target meraih gelar juara Piala Dunia

Cuplikan dari sebuah film dokumenter resmi Timnas Inggris berjudul *Building The Dream* mengungkapkan bahwa Tuchel secara tegas menantang para pemainnya dalam pertemuan pertama mereka di St George's Park untuk secara terbuka membahas ambisi mereka meraih gelar juara. Ia berkata: “Misi kita, alasan kita berada di sini, sangat, sangat jelas. Kita ingin menjadi juara dunia. Kita ingin menempatkan bintang kedua di jersey kita. Dan bagi saya, sangat penting bahwa kita langsung membicarakannya. Langsung saja membicarakannya. Misi ini, target dari misi ini jelas: bintang kedua di jersey kita.”

Tuchel menekankan kepada para pemainnya bahwa bakat semata tidak akan cukup untuk meraih kemenangan turnamen, menegaskan bahwa hanya ikatan yang tak tergoyahkan dan persatuan internal yang dapat mendorong mereka melampaui prestasi rezim sebelumnya. Ia menambahkan: “Itu tidak cukup karena ini bukan hanya soal sepak bola. Ini bukan hanya soal pembangunan serangan dan pola pertahanan. “Ini bukan hanya soal tendangan bebas; yang merupakan bagian yang sangat, sangat penting. Namun dalam sepak bola internasional, dan terutama dalam sepak bola internasional, ini bukan hanya soal sepak bola.

“Saya berbicara dengan seorang pemenang Piala Dunia, dan dia telah mengikuti dua turnamen, dan dia mengatakan perbedaan antara perempat final dan final... levelnya sama, kualitas permainannya sama.

“Tapi begitu kami bersatu sebagai sebuah persaudaraan, kami siap mati demi satu sama lain. Tidak akan jadi masalah jika pemusatan latihan berlangsung dua bulan. Jadi dua bulan, oke? Tidak masalah. Teman-teman, mari kita lakukan sesuatu yang istimewa.”