Seperti dilaporkan oleh Sky, bek tengah Edmond Tapsoba kini juga mempertimbangkan untuk hengkang dari Leverkusen.
Tujuan yang jelas telah ditetapkan: Bintang masa depan Bayer 04 Leverkusen tampaknya ingin hengkang
Menurut laporan tersebut, pemain berusia 27 tahun itu bertekad untuk meninggalkan Werkself setelah musim ini berakhir. Pihak B04 dilaporkan bersikap terbuka terhadap langkah tersebut, asalkan ada klub yang tertarik dan bersedia membayar biaya transfer yang sesuai.
Liga Premier disebut-sebut sebagai tujuan yang diinginkan Tapsoba. Sudah sejak musim panas lalu beredar rumor tentang kepergiannya, namun saat itu transfer tersebut gagal karena Bayer meminta biaya transfer sebesar 50 juta euro.
Leverkusen tampaknya meminta 40 juta euro untuk Tapsoba
Saat ini, Leverkusen dilaporkan meminta sekitar 40 juta euro untuk bek tengah tersebut, yang kontraknya bersama Werkself masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Angka tersebut dianggap sebagai batas bawah; klub tidak ingin melepas pemain berusia 27 tahun itu dengan harga di bawah itu.
Tapsoba pindah dari Vitoria Guimaraes ke Leverkusen pada Januari 2020 dan dalam waktu singkat berhasil menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Pada musim 2023/24, saat B04 meraih gelar ganda berupa juara liga dan Piala DFB, ia termasuk salah satu pemain kunci.
Pada musim ini, Tapsoba telah mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi. Ia berhasil mencetak empat gol dan memberikan dua assist.
Edmond Tapsoba: Statistik Musim 2025/2026
Pertandingan
Gol
Assist
36
4
2