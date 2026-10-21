AFP
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“Tujuan Real Madrid bukan menjuarai Liga Champions”: Jose Mourinho meredam ekspektasi jelang laga melawan Leipzig
Mourinho incar kemenangan krusial di Liga Champions
Mourinho meminta Madrid menjaga fokus penuh saat bersiap menjamu Leipzig di Santiago Bernabeu dalam laga Liga Champions. Sang pelatih memperingatkan skuadnya agar tidak meremehkan tim asal Jerman itu meski Leipzig baru-baru ini kalah telak dari Bayern Munich.
Real Madrid memasuki laga ketiga kompetisi Eropa tersebut setelah meraih tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Mourinho memuji timnya karena tampil menyeluruh dalam pertandingan terakhir, tetapi menegaskan bahwa kemenangan sebelumnya tidak menjamin apa pun pada Rabu malam.
- Getty Images Sport
Leipzig menghadirkan ancaman berbahaya
Kemenangan atas Leipzig akan secara signifikan memperkuat posisi Madrid di fase liga. Namun, Mourinho menegaskan bahwa para pemainnya harus menjaga momentum dan meraih tiga poin di lapangan. Saat berbicara kepada media di Real Madrid City, Mourinho menepis anggapan bahwa Leipzig akan menjadi lawan mudah bagi timnya.
“Leipzig bukan tim yang kalah telak di Munich,” kata Mourinho melalui situs resmi klub. “Mereka adalah tim yang mengalahkan PSV, memiliki tiga poin, dan ingin lolos. Kami telah memenangi tiga pertandingan dalam waktu singkat dan bermain sangat baik pada pertandingan terakhir.
“Kami tampil sangat baik dalam segala aspek, tetapi harus terus melanjutkannya. Memenangi tiga pertandingan bukan berarti kami akan memenangi pertandingan keempat. Besok, kami harus bermain dan menang.”
Menghindari drama babak play-off
Ketika ditanya apakah Real Madrid termasuk favorit untuk menjuarai kompetisi ini, Mourinho segera menepis anggapan tersebut karena dinilai terlalu dini. Ia menegaskan bahwa target terdekat klub hanyalah lolos ke fase gugur.
"Masih terlalu dini," tambah Mourinho. "Saat ini, Madrid belum menargetkan juara Liga Champions. Sekarang, targetnya adalah lolos. Setelah itu, jika kami meraih poin yang dibutuhkan untuk lolos, target berikutnya adalah menghindari babak play-off, yang harus kami jalani musim lalu. Dua pertandingan itu selalu disertai ketegangan dan tanggung jawab.
"Babak itu menempatkan Anda dalam situasi gugur dan pertandingan-pertandingan tersebut bisa dihindari. Namun, melihat persaingan di kompetisi ini, saya merasa banyak poin akan dibutuhkan untuk menghindari babak play-off. Kami menjalaninya selangkah demi selangkah. Pertama, kami harus meraih 11 poin pertama yang memungkinkan kami lolos, lalu kami akan mengerahkan segalanya untuk finis di delapan besar."
- AFP
Mengincar tiga poin di kandang
Tim asuhan Mourinho saat ini menempati peringkat kesembilan klasemen Liga Champions. Sejauh ini, mereka mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan setelah meraih kemenangan atas Inter Milan dan AS Roma. Setelah menghadapi Leipzig, Real Madrid akan mengalihkan fokus ke laga besar di La Liga: duel El Clasico melawan Barcelona.
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