Kemenangan atas Leipzig akan secara signifikan memperkuat posisi Madrid di fase liga. Namun, Mourinho menegaskan bahwa para pemainnya harus menjaga momentum dan meraih tiga poin di lapangan. Saat berbicara kepada media di Real Madrid City, Mourinho menepis anggapan bahwa Leipzig akan menjadi lawan mudah bagi timnya.

“Leipzig bukan tim yang kalah telak di Munich,” kata Mourinho melalui situs resmi klub. “Mereka adalah tim yang mengalahkan PSV, memiliki tiga poin, dan ingin lolos. Kami telah memenangi tiga pertandingan dalam waktu singkat dan bermain sangat baik pada pertandingan terakhir.

“Kami tampil sangat baik dalam segala aspek, tetapi harus terus melanjutkannya. Memenangi tiga pertandingan bukan berarti kami akan memenangi pertandingan keempat. Besok, kami harus bermain dan menang.”