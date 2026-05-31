AFP
Diterjemahkan oleh
Tujuan berikutnya, Inggris?! Xavi memprediksi Pep Guardiola akan menduduki jabatan penting di level internasional, seiring terungkapnya rencana luar biasa pasca-Man City
Gatal-gatal internasional
Xavi yakin ia sudah tahu apa yang menanti sang jenius taktik di babak berikutnya. Ia menyiratkan bahwa sepak bola klub mungkin tak lagi menawarkan tantangan yang didambakan mantan bosnya itu. Saat berbicara dalam sesi tanya jawab yang diselenggarakan oleh Heineken menjelang final Liga Champions, Xavi sangat yakin mengenai langkah selanjutnya.
“Dia seorang jenius dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di benak seorang jenius serta apa yang akan dilakukannya, tapi jika saya harus mengatakan sesuatu, mungkin dia sedang menanti tim nasional,” jelas Xavi. “Dalam hal klub, dia sudah melakukan segalanya, jadi saya pikir tantangan baru baginya akan menjadi tim nasional.”
- Getty Images Sport
Panggilan dari Tiga Singa?
Peluang Guardiola untuk memimpin tim nasional telah lama menjadi bahan perbincangan, dan Xavi secara khusus ditanya apakah Inggris atau Spanyol bisa menjadi pilihan yang realistis. Mengingat hubungan Guardiola yang erat dengan sepak bola Inggris dan kekagumannya terhadap bakat-bakat yang dimiliki Thomas Tuchel, Tim Tiga Singa menjadi kemungkinan yang menarik. Setelah bekerja sama dengan banyak bintang Inggris saat ini di City, Guardiola akan memiliki pemahaman mendalam tentang skuad yang sulit ditandingi oleh kandidat eksternal lainnya. Ketika ditanya apakah Spanyol atau Inggris bisa menjadi pilihan, Xavi menjawab: “Mengapa tidak? Spanyol memang sulit, tapi mungkin Inggris.”
Seorang legenda di dunia kepelatihan
Xavi, yang pernah menjadi "jenderal" di lapangan bagi Guardiola selama era keemasan di Camp Nou, tetap kagum dengan standar taktis yang telah ditetapkan Pep. Meskipun telah muncul talenta-talenta pelatih baru, pria berusia 55 tahun itu tetap menjadi tolok ukur keunggulan di era modern.
“Jika dia bukan yang terbaik, dia salah satu yang terbaik,” kata Xavi. “Dia sangat terobsesi dengan taktik dan saya belajar banyak darinya serta stafnya. Dia pelatih yang luar biasa, dengan cara dia berbicara kepada para pemain dan meyakinkan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai sebuah tim. Dia adalah legenda sebagai pelatih.”
- AFP
Masa jabatan yang legendaris telah berakhir
Meskipun kontraknya semula masih berlaku selama satu tahun lagi, mantan pelatih Barcelona itu merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mundur, dengan Enzo Maresca siap menggantikannya di kursi kepelatihan. Guardiola diperkirakan akan beralih ke peran sebagai duta global untuk City Football Group, namun fokus utamanya adalah menikmati masa istirahat yang memang sudah pantas ia dapatkan. Sama seperti cuti panjang yang ia ambil setelah meninggalkan Barcelona pada 2012, pria berusia 55 tahun ini berencana menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya sebelum mempertimbangkan untuk kembali ke pinggir lapangan.