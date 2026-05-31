Tujuan berikutnya, Inggris?! Xavi memprediksi Pep Guardiola akan menduduki jabatan penting di level internasional, seiring terungkapnya rencana luar biasa pasca-Man City

Xavi yakin ia sudah tahu apa yang menanti sang jenius taktik di babak berikutnya. Ia menyiratkan bahwa sepak bola klub mungkin tak lagi menawarkan tantangan yang didambakan mantan bosnya itu. Saat berbicara dalam sesi tanya jawab yang diselenggarakan oleh Heineken menjelang final Liga Champions, Xavi sangat yakin mengenai langkah selanjutnya.

“Dia seorang jenius dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di benak seorang jenius serta apa yang akan dilakukannya, tapi jika saya harus mengatakan sesuatu, mungkin dia sedang menanti tim nasional,” jelas Xavi. “Dalam hal klub, dia sudah melakukan segalanya, jadi saya pikir tantangan baru baginya akan menjadi tim nasional.”