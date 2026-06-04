Tugas-tugas Andoni Iraola di Liverpool: Membuat Alexander Isak kembali tampil tajam, meyakinkan Alisson untuk tetap bertahan, dan memutuskan langkah apa yang akan diambil terkait Florian Wirtz

Slot tentu saja bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kemunduran luar biasa The Reds, dan ia mungkin akan dimaafkan atas musim tanpa gelar jika timnya bermain dengan intensitas yang tinggi. Namun, Liverpool tampak rapuh secara mental dan fisik sepanjang sebagian besar musim ini, sehingga tidaklah mengherankan jika para pendukung mulai bosan menyaksikan tim mereka kesulitan mencetak gol dan menjaga gawang tetap bersih setiap pekannya.
Oleh karena itu, direktur olahraga Richard Hughes menugaskan Iraola untuk sekali lagi memperbaiki tim yang sedang hancur, setelah sebelumnya mempekerjakannya di Bournemouth pada tahun 2023. Pelatih asal Basque ini melakukan pekerjaan luar biasa dengan anggaran yang sangat terbatas di Vitality Stadium, dan setelah kehilangan hampir seluruh barisan pertahanannya musim panas lalu, ia berhasil membawa The Cherries finis di peringkat keenam yang bersejarah di Premier League musim lalu. Fakta bahwa ia mencapai prestasi luar biasa itu dengan menerapkan 'front-foot football' adalah alasan utama mengapa Hughes & Co. yakin Iraola adalah orang yang tepat untuk membalikkan keadaan di Anfield.
Namun, hal ini tidak akan mudah bagi Iraola. Saat pelatih asal Spanyol ini mulai bekerja dalam peran barunya, ia memiliki banyak sekali masalah yang harus diselesaikan sebelum musim baru dimulai pada bulan Agustus. Di sini, GOAL membahas hal-hal paling mendesak yang harus ditangani Iraola: