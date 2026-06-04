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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Tugas-tugas Andoni Iraola di Liverpool: Membuat Alexander Isak kembali tampil tajam, meyakinkan Alisson untuk tetap bertahan, dan memutuskan langkah apa yang akan diambil terkait Florian Wirtz

Analysis
Liverpool
A. Iraola
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
A. Becker
J. Jacquet
J. Frimpong
C. Bradley
A. Mac Allister
R. Gravenberch
D. Szoboszlai
FEATURES

Liverpool memiliki manajer baru. Lebih dari setahun setelah Arne Slot membawa The Reds meraih gelar ke-20 Liga Inggris yang menyamai rekor, pelatih asal Belanda itu akan digantikan di bangku cadangan oleh Andoni Iraola. Pergantian manajer ini telah mengangkat semangat di Anfield setelah upaya mempertahankan gelar Liga Premier yang berantakan, yang diwarnai dengan 12 kekalahan. Liverpool juga dihancurkan di kandang sendiri oleh Crystal Palace pada putaran keempat Carabao Cup, dipermalukan oleh Manchester City di perempat final Piala FA, dan disingkirkan dengan telak oleh Paris Saint-Germain di babak delapan besar Liga Champions.

Slot tentu saja bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kemunduran luar biasa The Reds, dan ia mungkin akan dimaafkan atas musim tanpa gelar jika timnya bermain dengan intensitas yang tinggi. Namun, Liverpool tampak rapuh secara mental dan fisik sepanjang sebagian besar musim ini, sehingga tidaklah mengherankan jika para pendukung mulai bosan menyaksikan tim mereka kesulitan mencetak gol dan menjaga gawang tetap bersih setiap pekannya.

Oleh karena itu, direktur olahraga Richard Hughes menugaskan Iraola untuk sekali lagi memperbaiki tim yang sedang hancur, setelah sebelumnya mempekerjakannya di Bournemouth pada tahun 2023. Pelatih asal Basque ini melakukan pekerjaan luar biasa dengan anggaran yang sangat terbatas di Vitality Stadium, dan setelah kehilangan hampir seluruh barisan pertahanannya musim panas lalu, ia berhasil membawa The Cherries finis di peringkat keenam yang bersejarah di Premier League musim lalu. Fakta bahwa ia mencapai prestasi luar biasa itu dengan menerapkan 'front-foot football' adalah alasan utama mengapa Hughes & Co. yakin Iraola adalah orang yang tepat untuk membalikkan keadaan di Anfield.

Namun, hal ini tidak akan mudah bagi Iraola. Saat pelatih asal Spanyol ini mulai bekerja dalam peran barunya, ia memiliki banyak sekali masalah yang harus diselesaikan sebelum musim baru dimulai pada bulan Agustus. Di sini, GOAL membahas hal-hal paling mendesak yang harus ditangani Iraola:

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    Ayo, Isak, tunjukkan kemampuanmu!

    Biasanya, hal terakhir yang diinginkan seorang manajer adalah melihat pemain andalannya berangkat ke turnamen internasional besar. Namun, Slot berpendapat tak lama sebelum ia dipecat bahwa partisipasi Alexander Isak di Piala Dunia justru bisa menjadi hal yang baik bagi Liverpool.

    Lagipula, bukan seolah-olah pemain internasional Swedia itu berisiko mengalami kelelahan. Dia hanya tampil sebagai starter 13 kali selama musim pertamanya yang diwarnai cedera di Merseyside. Jadi, orang bisa dengan mudah memahami mengapa Slot berpikir akan "sangat membantu" bagi Isak untuk bermain "banyak pertandingan" di Piala Dunia.

    Tentu saja, risiko yang jelas adalah dia bisa cedera lagi di Amerika Utara, tetapi Isak tanpa diragukan lagi membutuhkan menit bermain lebih dari pemain mana pun di skuad Liverpool.

    Memang, ini akan menjadi dorongan besar bagi Iraola jika pembelian termahal dalam sejarah Inggris itu bisa keluar dari turnamen tanpa cedera dan dengan kepercayaan dirinya pulih setelah tampil sebagai starter beberapa kali dan mungkin bahkan mencetak beberapa gol. Tanda-tanda awalnya juga menjanjikan, dengan Isak masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol spektakuler dalam laga persahabatan Swedia melawan Norwegia pada Senin.

    Mengingat Iraola bergabung dengan Bournemouth tiga tahun lalu, ia tentu sudah familiar dengan versi Isak saat di Newcastle - dan itulah versi yang dibutuhkan Liverpool musim depan. Musim dengan empat gol saja sudah tak terbayangkan bagi pemain seharga £125 juta, jadi meski pelatih baru ingin Isak kembali sebanyak mungkin di pramusim untuk menekankan pentingnya pressing, Piala Dunia bisa jadi kunci untuk membantunya memaksimalkan potensi striker nomor 9 barunya.

    Iraola berhasil melakukan keajaiban bersama Eli Junior Kroupi di Bournemouth. Siapa yang tahu apa yang bisa ia capai bersama Isak yang dalam kondisi prima di Anfield?

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    Apa yang harus dilakukan dengan Wirtz

    Akan jauh lebih mudah bagi Iraola untuk membuat Isak kembali tajam jika ia bisa menemukan cara untuk menggali potensi besar Florian Wirtz.

    Selama sekejap di pertengahan musim 2025-26, rasanya segalanya akan berjalan lancar bagi Liverpool. Isak dengan percaya diri mengonversi umpan terobosan indah dari Wirtz dalam kemenangan 2-1 di kandang Tottenham pada 20 Desember, memberikan para pendukung yang telah lama menderita secercah harapan akan masa depan yang lebih cerah.

    Namun, itu terbukti hanyalah sekilas saja, karena Isak mengalami patah kaki setelah ditabrak oleh Micky van de Ven segera setelah mencetak gol dan tidak tampil lagi di Liga Premier selama empat bulan berikutnya.

    Tentu saja, Wirtz terus menunjukkan kilasan kejeniusannya yang tak diragukan—terutama saat berduet dengan Hugo Ekitike sebelum cedera parah yang mengakhiri musim sang pemain Prancis. Namun, meski nasib berulang kali tak berpihak pada pemain internasional Jerman ini, tak dapat dipungkiri bahwa Wirtz terlalu sering menghilang, terutama dalam laga-laga besar.

    Harapannya, bagaimanapun, adalah bahwa perubahan gaya permainan yang akan kita lihat di bawah arahan Iraola akan menguntungkan pemain yang didatangkan seharga £100 juta dari Bayer Leverkusen ini, yang seharusnya akan mengisi posisi No.10 dalam formasi 4-2-3-1 yang disukai sang pelatih.

    Wirtz, bagaimanapun, juga berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa ia mampu menghadapi intensitas dan fisik Liga Premier - dan dengan demikian membantah klaim bahwa Liverpool akan lebih baik jika menempatkan Dominik Szoboszlai yang lincah di depan Ryan Gravenberch dan Alexis Mac Allister.

    Menyusun komposisi lini tengah dengan tepat benar-benar sangat penting bagi Iraola, karena The Reds berulang kali kewalahan musim lalu, dengan Gravenberch memberikan ancaman serangan lebih besar namun kurang dalam perlindungan pertahanan, dan Mac Allister terlihat benar-benar kelelahan.

    Jadi, jangan heran jika Iraola meminta klub barunya untuk mendatangkan gelandang bertahan spesialis yang sudah lama tidak dimiliki Liverpool guna meringankan beban Gravenberch, mengembalikan keseimbangan yang sangat dibutuhkan tim, dan memungkinkan Wirtz untuk melakukan apa yang paling ia kuasai: menciptakan peluang.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Menunjuk pengganti Salah

    Wirtz jelas juga membutuhkan lebih banyak opsi berkualitas di lini depannya, terutama karena kini ada lubang besar di sayap kanan Liverpool.

    Meskipun ada pembicaraan yang berlebihan tentang kembalinya Mohamed Salah dengan cepat setelah pemecatan Slot, sang Raja Mesir tidak akan kembali ke Anfield dalam waktu dekat, dan pencarian pewaris takhta yang layak telah dimulai.

    Ini jelas merupakan tugas yang sulit, mengingat kita sedang membicarakan seorang penyerang sayap yang mencetak dan memberikan assist lebih banyak daripada pemain Liverpool mana pun dalam sejarah Liga Premier.

    Tentu saja, klub bisa—dan seharusnya—telah mengantisipasi masalah ini dengan mendatangkan Antoine Semenyo musim panas lalu. Alih-alih, ia diizinkan bergabung dengan rival Manchester City dengan harga murah £64 juta selama jendela transfer musim dingin—dan Liverpool kini harus membayar jauh lebih banyak dari itu jika ingin mendatangkan target utama mereka, Yan Diomande.

    Namun, kinerja yang ditunjukkan Iraola di Bournemouth, tidak hanya bersama Semenyo tetapi juga Rayan, menunjukkan bahwa siapa pun pemain sayap yang didatangkan The Reds untuk menggantikan Salah, ia mampu membawa permainan tim ke level yang jauh lebih tinggi.

  • Jeremy Jacquet RennesGetty

    Bantu Jacquet segera menetap

    Belum jelas apakah Liverpool akan menyesali keputusannya untuk menolak memenuhi tuntutan gaji Ibrahima Konate pada tahap ini. Namun, yang sudah kita ketahui adalah bahwa The Reds kini kekurangan pemain berpengalaman di lini pertahanan tengah.

    Kapten veteran Virgil van Dijk mungkin masih memiliki setidaknya satu musim besar lagi, tetapi meskipun Joe Gomez mungkin bertahan satu tahun lagi meskipun ada banyak pembicaraan tentang kepindahannya dari Merseyside, pemain internasional Inggris yang serba bisa ini tidak bisa diandalkan untuk tetap fit.

    Mengingat tidak ada yang bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan remaja Giovanni Leoni untuk kembali ke performa terbaiknya setelah cedera ACL-nya, beban kini sangat besar pada pemain baru Jeremy Jacquet untuk langsung tampil maksimal.

    Masalahnya, tentu saja, adalah bahwa pemain berusia 20 tahun itu sendiri menghabiskan waktu yang cukup lama di bangku cadangan musim lalu. Jacquet mengalami cedera bahu serius dalam laga Ligue 1 Rennes melawan Lens pada 7 Februari - kurang dari seminggu setelah transfernya senilai £60 juta ke Liverpool dikonfirmasi.

    Namun, kabar baiknya adalah Jacquet telah pulih sepenuhnya dan seharusnya siap untuk awal pra-musim, yang tentu saja sangat membantu, karena Iraola membutuhkan pemain Prancis itu untuk segera menunjukkan mengapa The Reds bersedia menginvestasikan begitu banyak uang pada seorang bek yang baru memiliki 37 penampilan di level teratas.

    Namun, sisi positifnya, mantan manajer Bournemouth itu tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat Dean Huijsen bermain begitu baik sehingga Liverpool tertarik merekrut pemain Spanyol itu sebelum ia bergabung dengan Real Madrid seharga €59,5 juta (£50 juta) musim panas lalu...

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yakinkan Allison untuk tetap tinggal

    Liverpool menyadari bahwa Alisson Becker, yang semakin rentan cedera, hampir mengakhiri kariernya di Anfield, sehingga mereka menyusun rencana suksesi pada musim panas 2024 dengan menyepakati kesepakatan bersama Valencia untuk Giorgi Mamardashvili, yang akan membawa pemain asal Georgia itu pindah ke Merseyside setahun kemudian. Akibatnya, The Reds memutuskan untuk mengizinkan kiper cadangan mereka, Caoimhin Kelleher, yang wajar saja merasa kesal, untuk bergabung dengan Brentford dengan biaya awal sebesar £12,5 juta.

    Sayangnya bagi Liverpool yang visioner, kedua kesepakatan tersebut kini tampak sangat tidak bijaksana. Meskipun Kelleher, seperti yang dapat diprediksi, memainkan peran kunci dalam membantu Brentford asuhan Keith Andrews finis di peringkat kesembilan secara mengejutkan di Premier League musim lalu, Mamardashvili sama sekali tidak terlihat nyaman selama sebagian besar dari 20 penampilannya pertama bersama The Reds.

    Memang, pemain berusia 25 tahun itu sama sekali tidak dibantu oleh barisan pertahanan yang sangat lemah di depannya, namun ada aura kegelisahan yang terus-menerus terpancar darinya, terutama saat menguasai bola.

    Oleh karena itu, tidaklah mengherankan sama sekali bahwa Liverpool dilaporkan tidak lagi bersedia membiarkan Alisson bergabung dengan Juventus. Kiper asal Brasil itu dikabarkan masih bertekad pindah ke Turin, namun Iraola harus melakukan apa pun yang bisa dilakukannya untuk meyakinkan Alisson agar tetap bertahan satu tahun lagi di Anfield. Ia mungkin tidak lagi mampu bermain dalam 50 pertandingan per musim, namun jelas bahwa Liverpool membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan pengganti yang lebih cocok daripada Mamardashvili.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Identifikasi posisi masalah

    Kabar bahwa Jeremie Frimpong tidak masuk dalam skuad Belanda untuk Piala Dunia musim panas ini cukup mengejutkan dalam arti tertentu. Bek sayap serba bisa ini seharusnya sudah dipastikan masuk skuad pada waktu yang sama tahun lalu. Namun, sayangnya mudah dipahami mengapa Ronald Koeman kini merasa bisa melepas pemain yang menjalani musim pertamanya yang buruk di Liverpool.

    Frimpong hanya tampil sebagai starter dalam 23 pertandingan di semua kompetisi karena ia kesulitan menjaga performa dan kebugaran hampir sepanjang musim, yang hanya menghasilkan dua assist dan dua gol - hasil yang mengejutkan bagi seorang pemain yang terbukti sangat produktif di kedua aspek tersebut saat membela Bayer Leverkusen.

    Masalah utama pemain berusia 25 tahun ini adalah tidak ada yang yakin apakah ia cukup baik secara defensif untuk bermain sebagai bek kanan. Frimpong memiliki kecepatan luar biasa, namun penempatan posisinya dan pengambilan keputusannya patut dipertanyakan.

    Tentu saja, kesulitan Frimpong tidak akan menjadi masalah besar bagi Liverpool jika Conor Bradley mampu bermain dua kali seminggu - tetapi itu kini tampak seperti mimpi belaka setelah musim lain yang terhenti akibat cedera.

    Dalam konteks tersebut, Iraola harus mengambil keputusan besar terkait posisi bek kanan. Jika ia merasa tidak bisa mempercayai Frimpong atau Bradley untuk tetap bugar, perekrutan pemain baru pada musim panas menjadi hal yang sangat penting, mengingat Liverpool masih belum mampu mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh Trent Alexander-Arnold.