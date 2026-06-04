Tugas-tugas Andoni Iraola di Liverpool: Membuat Alexander Isak kembali tampil tajam, meyakinkan Alisson untuk tetap bertahan, dan memutuskan langkah apa yang akan diambil terkait Florian Wirtz

Biasanya, hal terakhir yang diinginkan seorang manajer adalah melihat pemain andalannya berangkat ke turnamen internasional besar. Namun, Slot berpendapat tak lama sebelum ia dipecat bahwa partisipasi Alexander Isak di Piala Dunia justru bisa menjadi hal yang baik bagi Liverpool.

Lagipula, bukan seolah-olah pemain internasional Swedia itu berisiko mengalami kelelahan. Dia hanya tampil sebagai starter 13 kali selama musim pertamanya yang diwarnai cedera di Merseyside. Jadi, orang bisa dengan mudah memahami mengapa Slot berpikir akan "sangat membantu" bagi Isak untuk bermain "banyak pertandingan" di Piala Dunia.

Tentu saja, risiko yang jelas adalah dia bisa cedera lagi di Amerika Utara, tetapi Isak tanpa diragukan lagi membutuhkan menit bermain lebih dari pemain mana pun di skuad Liverpool.

Memang, ini akan menjadi dorongan besar bagi Iraola jika pembelian termahal dalam sejarah Inggris itu bisa keluar dari turnamen tanpa cedera dan dengan kepercayaan dirinya pulih setelah tampil sebagai starter beberapa kali dan mungkin bahkan mencetak beberapa gol. Tanda-tanda awalnya juga menjanjikan, dengan Isak masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol spektakuler dalam laga persahabatan Swedia melawan Norwegia pada Senin.

Mengingat Iraola bergabung dengan Bournemouth tiga tahun lalu, ia tentu sudah familiar dengan versi Isak saat di Newcastle - dan itulah versi yang dibutuhkan Liverpool musim depan. Musim dengan empat gol saja sudah tak terbayangkan bagi pemain seharga £125 juta, jadi meski pelatih baru ingin Isak kembali sebanyak mungkin di pramusim untuk menekankan pentingnya pressing, Piala Dunia bisa jadi kunci untuk membantunya memaksimalkan potensi striker nomor 9 barunya.

Iraola berhasil melakukan keajaiban bersama Eli Junior Kroupi di Bournemouth. Siapa yang tahu apa yang bisa ia capai bersama Isak yang dalam kondisi prima di Anfield?