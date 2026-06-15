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'Tugas sebagai pacar' - Justin Trudeau dikritik karena menghadiri penampilan langsung USMNT bersama Katy Perry alih-alih menonton laga pembuka Piala Dunia Kanada yang bersejarah
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Trudeau membela 'tugas sebagai pacar' setelah menuai kritik
Sementara seluruh Kanada terpaku menonton debut bersejarah timnas mereka di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri, mantan pemimpin mereka justru berada ribuan mil jauhnya di SoFi Stadium, Los Angeles. Trudeau, yang memimpin negara itu dari tahun 2015 hingga 2025, memicu kemarahan publik karena menghadiri pertandingan pembuka USMNT melawan Paraguay untuk menyaksikan penampilan Perry.
Melalui media sosial untuk menanggapi kritik yang semakin meningkat, Trudeau mencoba membenarkan ketidakhadirannya dengan mengungkit kehidupan asmaranya. Ia menulis: "Terkadang tugas sebagai pacar yang mendukung harus diutamakan. Tapi kalian tahu siapa yang saya dukung untuk merebut Piala." Penjelasan tersebut tak banyak membantu meredakan kemarahan para pendukung Kanada yang merasa dikhianati oleh sikap acuh tak acuh yang mencolok tersebut.
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Para penggemar menyebut mantan PM itu 'sangat menyebalkan'
Reaksi di X, yang sebelumnya bernama Twitter, datang dengan cepat dan tanpa ampun. Para pendukungnya langsung menyoroti apa yang dianggap sebagai kemunafikan sang politisi, terutama mengingat sikapnya di masa lalu terkait politik Amerika dan isu-isu lingkungan. Seorang pengguna melontarkan kritik pedas, menyatakan: "Baru tahun lalu kamu menyuruh orang-orang memboikot AS karena si pria oranye jahat itu, tapi lihatlah kamu sekarang, nongkrong di Coachella (menggunakan produk plastik yang dilarang oleh partaimu), berbelanja di NYC bersama putramu yang tidak berbakat, dan kini mendukung tim sepak bola AS. Hipokrit seperti biasa."
Yang lain menyoroti cara Trudeau membela diri, dengan seorang kritikus menyebut Trudeau "masih menyebalkan." Bahkan penggunaan kata "pacar" olehnya menjadi bahan perdebatan bagi sebagian orang, dengan seorang komentator menulis: "Itu menjijikkan! Pacar di usia segini, kamu punya anak-anak yang sudah besar, bro!" Trudeau memiliki tiga anak bersama mantan istrinya, Sophie.
Penampilan Perry membuat penonton ingin melihat lebih banyak lagi
Jika mantan Perdana Menteri itu berharap ada pertunjukan spektakuler yang memukau untuk membenarkan kunjungannya, mungkin harapannya tak terpenuhi. Meskipun lebih dari 70.000 penggemar memadati tribun di Inglewood, penampilan Perry pada akhirnya tak sesuai harapan. Para penggemar yang menantikan medley lagu-lagu hits seperti 'Firework' atau 'California Gurls' kecewa ketika ia hanya membawakan satu lagu, sebuah lagu yang kurang dikenal berjudul 'Wonder' dari album yang dirilis dua tahun lalu.
Penampilan utama itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum dia meninggalkan panggung sesaat sebelum kick-off. Menariknya, justru rekan duetnya, Tius Luka, bocah Norwegia berusia sepuluh tahun yang viral, yang mencuri perhatian. Bocah itu mendapat pujian luas atas jangkauan vokalnya, sementara penampilan utama justru dikritik karena kurangnya energi dibandingkan dengan penampilan sebelumnya oleh LISA, Anitta, dan Tyla.
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Sebuah kisah cinta yang terus menjadi sorotan
Hubungan antara politisi Kanada dan bintang pop Amerika itu telah menjadi sorotan sejak pertama kali dikabarkan menjalin hubungan pada Juli 2025. Sejak pertemuan perdana mereka di Montreal, pasangan ini telah terlihat di mana-mana, mulai dari kapal pesiar di Santa Barbara hingga kunjungan resmi di Jepang. Seorang penggemar bahkan menggambarkan pengumuman resmi hubungan mereka pada Desember lalu sebagai "peluncuran paling gila dalam sejarah dunia bebas."
Sementara timnas AS (USMNT) menikmati awal yang sempurna di lapangan dengan menghancurkan Paraguay 4-1, keputusan Trudeau untuk memprioritaskan pertandingan pembuka Amerika Serikat daripada Kanada telah meninggalkan rasa tidak enak. Seiring berlanjutnya turnamen, mantan Perdana Menteri tersebut kemungkinan perlu hadir di tribun saat Kanada bertanding berikutnya jika ia ingin memenangkan kembali simpati dari para penggemar sepak bola yang antusias di negaranya.