'Tugas sebagai pacar' - Justin Trudeau dikritik karena menghadiri penampilan langsung USMNT bersama Katy Perry alih-alih menonton laga pembuka Piala Dunia Kanada yang bersejarah

Reaksi di X, yang sebelumnya bernama Twitter, datang dengan cepat dan tanpa ampun. Para pendukungnya langsung menyoroti apa yang dianggap sebagai kemunafikan sang politisi, terutama mengingat sikapnya di masa lalu terkait politik Amerika dan isu-isu lingkungan. Seorang pengguna melontarkan kritik pedas, menyatakan: "Baru tahun lalu kamu menyuruh orang-orang memboikot AS karena si pria oranye jahat itu, tapi lihatlah kamu sekarang, nongkrong di Coachella (menggunakan produk plastik yang dilarang oleh partaimu), berbelanja di NYC bersama putramu yang tidak berbakat, dan kini mendukung tim sepak bola AS. Hipokrit seperti biasa."

Yang lain menyoroti cara Trudeau membela diri, dengan seorang kritikus menyebut Trudeau "masih menyebalkan." Bahkan penggunaan kata "pacar" olehnya menjadi bahan perdebatan bagi sebagian orang, dengan seorang komentator menulis: "Itu menjijikkan! Pacar di usia segini, kamu punya anak-anak yang sudah besar, bro!" Trudeau memiliki tiga anak bersama mantan istrinya, Sophie.







