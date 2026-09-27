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Tugas Italia! Montella bertekad menaklukkan tanah kelahirannya saat bos Turki menjanjikan kemenangan atas Italia di Bursa
Montella memompa semangat skuad dengan janji berani untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Italia
Pelatih kepala Turki Vincenzo Montella langsung mengalihkan fokusnya ke laga krusial UEFA Nations League melawan Italia pada Senin setelah kalah tipis 1-0 dari Prancis di Grup A di Stadion Kocaeli. Meski mengalami kemunduran itu, manajer asal Italia tersebut menyampaikan pesan yang membangkitkan semangat kepada para pemainnya, dengan menyatakan keyakinan penuh untuk mengalahkan negara asalnya.
Montella memuji intensitas fisik dan ketangguhan mental skuadnya saat menghadapi tim Prancis.
Ia mendesak timnya untuk memanfaatkan rasa frustrasi mereka dan menyalurkannya langsung demi mengamankan tiga poin di Bursa.
- Anadolu Agency
Pelatih menyampaikan pesan penuh semangat di ruang ganti setelah kekalahan dari Prancis
Dalam pidato usai pertandingan di ruang ganti, Montella memuji semangat juang skuadnya sambil menganalisis hilangnya konsentrasi sesaat yang menghadiahkan gol kemenangan kepada Prancis. Sang pelatih kepala menegaskan bahwa Turki membuktikan mereka memiliki kualitas untuk bersaing melawan tim nasional mana pun.
Montella menekankan bahwa menjaga disiplin taktis dan gairah saat menghadapi tim asuhan Roberto Mancini akan menjamin kesuksesan.
"Kalian semua bermain sangat baik dan menunjukkan semangat juang kalian," kata Montella kepada skuadnya. "Kami kebobolan karena hilangnya konsentrasi sesaat, tetapi kami sebenarnya bisa memenangkan pertandingan ini. Sekarang kami akan segera mengumpulkan energi kami dan fokus pada pertandingan melawan Italia. Kali ini kami akan menang, selama kami bermain dengan disiplin dan gairah yang sama."
Montella siapkan perombakan taktik dan pertahanan empat bek untuk Bursa
Untuk mengatasi kelelahan setelah laga pembuka yang menguras fisik, Montella merencanakan perombakan taktik menyeluruh untuk pertandingan Senin di Ataturk Spor Kompleksi. Setelah menurunkan pertahanan lima pemain melawan Prancis, sang pelatih tampaknya akan kembali menggunakan lini belakang empat pemain yang dinamis untuk menyerang Italia.
Bintang muda Real Madrid, Arda Guler, diperkirakan akan bergeser ke peran favoritnya sebagai gelandang nomor 10 untuk menjadi poros pembangunan serangan dari lini tengah.
Para penyerang Can Uzun, Oguz Aydin, Yunus Akgun, dan Kerem Akturkoglu bersaing untuk posisi di sayap, sementara Baris Alper atau Deniz Gul akan memimpin lini depan.
- PS Images
Turki memburu poin pertama Nations League dalam duel di Bursa
Turki menuntaskan pemulihan pasca-pertandingan mereka di Kocaeli sebelum bertolak ke Bursa untuk laga bergengsi pada Senin malam melawan Italia. Tim asuhan Montella berupaya memaksimalkan dukungan tuan rumah untuk meraih kemenangan pertama mereka di kampanye ini.
Italia bertolak ke Bursa setelah melakukan penyesuaian skuad mereka sendiri di bawah Mancini.
Montella berupaya membawa timnya meraih kemenangan penting atas Italia.
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