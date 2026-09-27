Tugas Italia! Montella bertekad menaklukkan tanah kelahirannya saat bos Turki menjanjikan kemenangan atas Italia di Bursa

Pelatih kepala Turki Vincenzo Montella langsung mengalihkan fokusnya ke laga krusial UEFA Nations League melawan Italia pada Senin setelah kalah tipis 1-0 dari Prancis di Grup A di Stadion Kocaeli. Meski mengalami kemunduran itu, manajer asal Italia tersebut menyampaikan pesan yang membangkitkan semangat kepada para pemainnya, dengan menyatakan keyakinan penuh untuk mengalahkan negara asalnya.

Montella memuji intensitas fisik dan ketangguhan mental skuadnya saat menghadapi tim Prancis.

Ia mendesak timnya untuk memanfaatkan rasa frustrasi mereka dan menyalurkannya langsung demi mengamankan tiga poin di Bursa.