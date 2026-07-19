Apakah nama Salah akan kembali menjadi perbincangan di Besiktas dalam beberapa pekan ke depan masih belum pasti. Namun, untuk saat ini, transfer pemain asal Mesir itu ke Istanbul telah ditunda.

Bahwa Salah akan meninggalkan Liverpool FC musim panas ini setelah sembilan tahun sudah jelas sejak musim semi lalu. Setelah tampil apik di Piala Dunia bersama timnasnya—di mana mereka tersingkir secara dramatis oleh Argentina di babak 16 besar—Salah belakangan ini mulai secara serius mempertimbangkan masa depannya.

Selain Besiktas, kabarnya ada pihak-pihak yang tertarik pada Salah, terutama dari Arab Saudi dan MLS. Namun, Fenerbahce, rival sekota Besiktas, juga dilaporkan telah mengincar pemain timnas Mesir tersebut.