Meskipun Salah—yang sejak 1 Juli tidak terikat dengan klub mana pun dan karenanya bebas transfer—awalnya telah menyetujui transfer tersebut. “Namun, kemudian, ketika media memberitakan bahwa transfer tersebut telah rampung, manajernya justru menaikkan komisi menjadi 35 persen,” jelas bos Besiktas, Serdal Adali, kepada winwin.com.
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Tuduhan yang menghebohkan! Keributan besar seputar kabar bahwa Mohamed Salah dikabarkan akan segera pindah ke Turki
Beşiktaş menyatakan bahwa “tidak mungkin menerima persentase sebesar itu. Kami tidak yakin bahwa Salah bahkan mengetahui angka-angka tersebut,” kata Adali sambil melontarkan tuduhan serius terhadap penasihat pemain penyerang berusia 34 tahun itu.
Pada akhir pekan lalu, Foot Mercato melaporkan bahwa kepindahan Salah ke Besiktas akan segera terwujud. Gaji tahunan sebesar sepuluh juta euro ditambah bonus sebesar dua juta euro lagi menjadi bahan pembicaraan. Kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi kabarnya sudah hampir disepakati.
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Mohamed Salah untuk saat ini tidak akan bergabung dengan Besiktas: Ke mana sang superstar akan berlabuh?
Apakah nama Salah akan kembali menjadi perbincangan di Besiktas dalam beberapa pekan ke depan masih belum pasti. Namun, untuk saat ini, transfer pemain asal Mesir itu ke Istanbul telah ditunda.
Bahwa Salah akan meninggalkan Liverpool FC musim panas ini setelah sembilan tahun sudah jelas sejak musim semi lalu. Setelah tampil apik di Piala Dunia bersama timnasnya—di mana mereka tersingkir secara dramatis oleh Argentina di babak 16 besar—Salah belakangan ini mulai secara serius mempertimbangkan masa depannya.
Selain Besiktas, kabarnya ada pihak-pihak yang tertarik pada Salah, terutama dari Arab Saudi dan MLS. Namun, Fenerbahce, rival sekota Besiktas, juga dilaporkan telah mengincar pemain timnas Mesir tersebut.
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