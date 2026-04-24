Semua ini bermula dari sebuah postingan Union Berlin, di mana tim The Iron sedikit menyindir RB terkait laga tandang mereka melawan Leipzig pada Jumat malam (pukul 20.30): "Jadi, bukan salah Leipzig sendiri—kota yang indah sih...", tulis pihak Berlin.
Tuduhan seksisme terhadap RB Leipzig: Postingan media sosial tentang pelatih Union, Marie-Louise Eta, memicu kemarahan publik
Tanggapan Leipzig pun tak lama kemudian muncul. Klub asal Sachsen itu membagikan foto-foto Eta di platform media sosial mereka—satu foto bersama mantan pelatih RBL Marco Rose, satu lagi bersama mantan pemain Emil Forsberg, dan satu lagi bersama bintang Liverpool saat ini, Dominik Szoboszlai. Klub tersebut menulis: "Pelatih kepala kalian tidak hanya menganggap kota ini sangat indah …".
Namun, bagi sebagian besar penggemar, reaksi yang mungkin dimaksudkan sebagai lelucon itu sama sekali tidak diterima dengan baik. Di kolom komentar, Leipzig sering dituduh bersikap merendahkan dan seksis - klub akhirnya harus merespons dengan pernyataan baru.
"Tidak ada ruang sedikit pun untuk seksisme di RB Leipzig. Kami sangat menantikan kembalinya Marie-Louise Eta, yang magang di RB Leipzig pada 2022 dan kemudian mendokumentasikan waktunya di klub dalam kolase foto di media sosial," tulis The Bulls.
Eta menggantikan Steffen Baumgart di Union Berlin
Eta sendiri yang membagikan rangkaian foto tersebut pada tahun 2023, sehingga Leipzig hanya ingin mengenang "masa-masa indah bersama di Leipzig". Selain itu, RB juga menyoroti bahwa berbagai posisi kepemimpinan di klub mereka sendiri telah diisi oleh perempuan.
Eta baru saja menjabat sebagai pelatih kepala di Union sekitar satu setengah minggu yang lalu, menyusul pemecatan Steffen Baumgart. Ia adalah pelatih kepala wanita pertama dalam sejarah Bundesliga serta pelatih kepala wanita kedua dalam sepak bola profesional pria Jerman setelah Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt).
Kontrak wanita berusia 34 tahun ini awalnya hanya berlaku hingga akhir musim, setelah itu pihak berwenang di Berlin akan membahas langkah selanjutnya. Kemungkinan Eta tetap menjabat sebagai pelatih kepala tetap tidak dikesampingkan.