Saat diminta memberikan penilaiannya mengenai performa pertahanan rekan senegaranya, Micky van der Veen, dalam sebuah adegan, pria berusia 43 tahun itu menjelaskan bahwa mantan pemain Wolfsburg tersebut telah “sama sekali kehilangan jejak” lawannya.

Dan lanjutnya: “Lihatlah, dia sama sekali tidak dijaga, van de Veen tidak terlihat di mana pun. Mereka (para pemain Jepang; Catatan Redaksi) tentu saja terlihat mirip satu sama lain, mungkin itulah yang dia pikirkan.”

Segera setelah itu, van der Vaart menyadari dampak dari pernyataannya. Ia menganggapnya sebagai “lelucon” dan berkata: “Saya bahkan tidak berani mengatakan apa-apa.” Namun demikian, terutama di dunia maya, tidak sedikit yang menuduhnya melakukan rasisme terang-terangan. “Sungguh sangat mengecewakan mendengar bagaimana mantan pemain menyebarkan stereotip rasis tentang tim Jepang dan kemudian bahkan memperparah situasi dengan mencoba membela komentar tersebut sebagai lelucon,” jelas organisasi anti-diskriminasi “Kick It Out”.