Pemain yang telah 109 kali membela tim nasional Belanda ini bertugas sebagai pakar untuk stasiun TV NOS dalam pertandingan pembuka Piala Dunia negaranya melawan Jepang (2:2).
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Tuduhan rasisme terhadap mantan bintang Bundesliga: Rafael van der Vaart meminta maaf atas pernyataan terkait Jepang di TV
Saat diminta memberikan penilaiannya mengenai performa pertahanan rekan senegaranya, Micky van der Veen, dalam sebuah adegan, pria berusia 43 tahun itu menjelaskan bahwa mantan pemain Wolfsburg tersebut telah “sama sekali kehilangan jejak” lawannya.
Dan lanjutnya: “Lihatlah, dia sama sekali tidak dijaga, van de Veen tidak terlihat di mana pun. Mereka (para pemain Jepang; Catatan Redaksi) tentu saja terlihat mirip satu sama lain, mungkin itulah yang dia pikirkan.”
Segera setelah itu, van der Vaart menyadari dampak dari pernyataannya. Ia menganggapnya sebagai “lelucon” dan berkata: “Saya bahkan tidak berani mengatakan apa-apa.” Namun demikian, terutama di dunia maya, tidak sedikit yang menuduhnya melakukan rasisme terang-terangan. “Sungguh sangat mengecewakan mendengar bagaimana mantan pemain menyebarkan stereotip rasis tentang tim Jepang dan kemudian bahkan memperparah situasi dengan mencoba membela komentar tersebut sebagai lelucon,” jelas organisasi anti-diskriminasi “Kick It Out”.
Van der Vaart meminta maaf: "Saya sangat menyesal"
The Athletic mengutip pernyataan yang dikeluarkan kemudian oleh manajemen van der Vaart. Dalam pernyataan tersebut disebutkan, "bahwa sama sekali bukan niatnya" untuk "menyinggung, menyakiti, atau mendiskriminasi siapa pun". Pria berusia 43 tahun itu menolak segala bentuk rasisme dan "menghormati orang-orang dari berbagai asal dan latar belakang". Namun demikian, ia memahami "bahwa beberapa orang merasa tersinggung oleh kata-katanya".
Mantan gelandang tersebut juga menyampaikan permintaan maaf secara pribadi: “Saya memahami bahwa beberapa orang menganggap pernyataan saya menyakitkan. Saya sangat menyesalinya. Jika hal ini telah mengecewakan orang-orang, saya menyampaikan permintaan maaf saya.”
Namun, Van der Vaart tidak hanya menarik perhatian dalam pertandingan antara Belanda dan Jepang karena pernyataannya yang kontroversial mengenai para pemain Samurai Biru, tetapi juga karena kritiknya terhadap kapten pertahanan Elftal, Virgil van Dijk, yang ia bandingkan dengan pesawat Boeing 747.