Pelatih nasional Hossam Hassan juga tidak menyembunyikan kemarahannya. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, pria berusia 59 tahun itu melontarkan serangkaian kritik tajam dan secara terbuka menyebut adanya perlakuan tidak adil yang ditujukan kepada timnya, yang nyaris mengalahkan sang juara bertahan.

"Kami lebih baik daripada juara dunia, tetapi hasilnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal," kata sang pelatih dengan nada frustrasi. Hassan menyatakan bahwa pihak federasi telah menyampaikan kekhawatiran mengenai penunjukan wasit tersebut bahkan sebelum pertandingan dimulai: "Pihak Argentina telah menekan wasit." "Kami telah menolak wasit tersebut sebelumnya."

Bagi sang pelatih, hasil tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi FIFA. "Saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan—terlepas dari konsekuensinya. Ini jelas-jelas pertandingan yang dimanipulasi, dan seluruh dunia telah menyaksikannya," seru Hassan dengan nada marah.

Inti dari kemarahan pihak Mesir adalah penolakan tendangan penalti pada masa tambahan waktu, tepat sebelum gol penentu 2-3 yang dicetak oleh Enzo Fernandez dari Argentina pada menit ke-92. Gol tersebut konon didahului oleh pelanggaran terhadap Hamdy Fathy di kotak penalti tim Amerika Selatan itu.

“Tendangan penalti untuk kami bahkan tidak diperiksa oleh VAR,” kritik Hassan. Selain itu, gol yang dicetak Mostafa Ziko pada menit ke-58 juga telah dianulir “entah karena alasan apa pun.” Kesimpulan Hassan: "Jika mereka benar-benar ingin Argentina menang, mengapa mereka membiarkan semua tim lain ikut serta dalam turnamen ini? Mereka ingin Messi tetap bertahan di turnamen. Kami pantas meraih kemenangan, tetapi kami tidak mendapatkan rasa hormat dan permainan yang adil. Hidup itu tidak adil, dunia ini tidak adil, tetapi mengapa tidak ada keadilan dalam sepak bola, dalam olahraga? Kami telah diperlakukan secara tidak adil."