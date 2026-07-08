Kemarahan di kubu tim Afrika Utara ini terutama ditujukan kepada FIFA sendiri, yang dituduh mengutamakan pertimbangan komersial dengan mengorbankan sportivitas. Pihak pengurus Asosiasi Sepak Bola Mesir tidak membuang waktu setelah peluit akhir dibunyikan dan segera mengajukan keluhan resmi kepada FIFA, yang bertujuan untuk memaksa dilakukannya penyelidikan menyeluruh terhadap insiden tersebut.
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Tuduhan keras terhadap FIFA! Mesir menuntut agar wasit diskualifikasi setelah kekalahan dramatis melawan Argentina dan menyebutnya sebagai "diskriminasi"
Pemicu kontroversi ini adalah beberapa adegan kunci yang diperdebatkan pada fase akhir babak 16 besar, yang menyelamatkan tim bintang yang dipimpin Lionel Messi dari tersingkir lebih awal dari turnamen. Dalam pernyataan resmi yang dikutip media Mesir, asosiasi tersebut memberikan kritik tegas terhadap kinerja wasit asal Prancis tersebut.
"Wasit asal Prancis tersebut melakukan kesalahan wasit yang serius dan menerapkan standar ganda, yang mengakibatkan tim Mesir kalah dalam pertandingan tersebut dan tersingkir dari Piala Dunia," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Presiden Federasi, Hany Abu Raida, secara eksplisit menyoroti seluruh tim wasit: "Abu Raida menuntut agar wasit dan timnya dikeluarkan sepenuhnya dari Piala Dunia setelah dilakukan penyelidikan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut dan terbukti bahwa mereka bersalah melakukan diskriminasi terhadap tim Mesir, yang pada akhirnya menyebabkan kekalahan dan tersingkirnya tim tersebut dari turnamen."
- AFP
Tuduhan dari Mesir: "Mereka ingin Messi tetap berada di turnamen ini"
Pelatih nasional Hossam Hassan juga tidak menyembunyikan kemarahannya. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, pria berusia 59 tahun itu melontarkan serangkaian kritik tajam dan secara terbuka menyebut adanya perlakuan tidak adil yang ditujukan kepada timnya, yang nyaris mengalahkan sang juara bertahan.
"Kami lebih baik daripada juara dunia, tetapi hasilnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal," kata sang pelatih dengan nada frustrasi. Hassan menyatakan bahwa pihak federasi telah menyampaikan kekhawatiran mengenai penunjukan wasit tersebut bahkan sebelum pertandingan dimulai: "Pihak Argentina telah menekan wasit." "Kami telah menolak wasit tersebut sebelumnya."
Bagi sang pelatih, hasil tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi FIFA. "Saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan—terlepas dari konsekuensinya. Ini jelas-jelas pertandingan yang dimanipulasi, dan seluruh dunia telah menyaksikannya," seru Hassan dengan nada marah.
Inti dari kemarahan pihak Mesir adalah penolakan tendangan penalti pada masa tambahan waktu, tepat sebelum gol penentu 2-3 yang dicetak oleh Enzo Fernandez dari Argentina pada menit ke-92. Gol tersebut konon didahului oleh pelanggaran terhadap Hamdy Fathy di kotak penalti tim Amerika Selatan itu.
“Tendangan penalti untuk kami bahkan tidak diperiksa oleh VAR,” kritik Hassan. Selain itu, gol yang dicetak Mostafa Ziko pada menit ke-58 juga telah dianulir “entah karena alasan apa pun.” Kesimpulan Hassan: "Jika mereka benar-benar ingin Argentina menang, mengapa mereka membiarkan semua tim lain ikut serta dalam turnamen ini? Mereka ingin Messi tetap bertahan di turnamen. Kami pantas meraih kemenangan, tetapi kami tidak mendapatkan rasa hormat dan permainan yang adil. Hidup itu tidak adil, dunia ini tidak adil, tetapi mengapa tidak ada keadilan dalam sepak bola, dalam olahraga? Kami telah diperlakukan secara tidak adil."
- AFP
Apakah keputusan yang diambil terhadap Mesir sudah tepat? Inilah pendapat para ahli
Kritik tajam dari kubu Mesir mendapat dukungan dari para pakar di Jerman. Meskipun pakar MagentaTV, Patrick Ittrich, menilai pembatalan gol Ziko pada menit ke-58 sesuai aturan, ia memiliki pandangan yang sama sekali berbeda dengan tim wasit mengenai momen krusial sebelum gol kemenangan Argentina. "Bagi saya, dan saya cukup tegas dalam hal ini, itu sebenarnya adalah tendangan penalti," kata mantan wasit Bundesliga tersebut.
Mantan wasit FIFA, Manuel Gräfe, bahkan bersuara lebih keras. Pria berusia 52 tahun itu memanfaatkan akun media sosialnya untuk mengkritik habis-habisan kinerja para wasit Piala Dunia. “Ini tidak masuk akal. Lagi-lagi di Piala Dunia ini. Saya sudah muak,” keluh Gräfe, yang meyakini adanya perlakuan istimewa yang sistematis terhadap asosiasi sepak bola besar Amerika Selatan. “Beberapa orang di FIFA mungkin berpikir mereka bisa mempermainkan kami, seolah-olah kami terlalu bodoh, atau mereka beranggapan, ‘Kami tidak peduli, kami akan melakukannya juga.’” Menurut mantan wasit tersebut, kemarahan tim underdog ini sangat bisa dimengerti: “Seluruh Mesir marah, dan itu wajar.”
Pelatih tim nasional Mesir sangat marah
Selain keputusan-keputusan yang keliru, Hassan juga mengkritik kondisi organisasi secara keseluruhan. Pertandingan babak 16 besar sudah dimulai pada siang hari, hal yang tidak dapat dipahami oleh tim asal Afrika Utara tersebut.
"Siapa pun yang menjadwalkan pertandingan pada pukul 12.00 pasti belum pernah bermain sepak bola sendiri. Apakah para pemain harus makan siang pada pukul 07.30?" keluh sang pelatih. Keseluruhan kejadian ini meninggalkan citra negatif yang mendalam bagi seluruh dunia olahraga di mata Hassan: "Banyak hal yang patut dipertanyakan—baik di dalam maupun di luar lapangan. Hal ini merusak kredibilitas."
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