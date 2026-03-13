Igor Tudor mungkin baru saja memberikan konferensi pers untuk terakhir kalinya sebagai pelatih Tottenham. Setelah kekalahan telak 5-2 di kandang Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, yang diwarnai oleh kesalahan kiper cadangan Kinsky pada 15 menit pertama pertandingan, Spurs harus meraih poin melawan Liverpool di Liga Premier yang saat ini menempatkan mereka hanya unggul 1 poin dari zona degradasi.
Tudor: "Saya tidak menyangka situasinya seburuk ini." Tottenham sedang gencar-gencarnya mencari penggantinya
PERNYATAAN
Pelatih asal Kroasia itu tidak bertele-tele: "Apakah gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Di sini tidak ada yang penuh, tapi banyak hal yang kosong. Saat saya datang, saya tidak menyangka masalahnya sebegitu parahnya. Ada yang berpikir bahwa dengan mengganti pelatih, semua masalah akan teratasi. Itu membuat saya tertawa, karena kenyataannya sama sekali berbeda."
PERUBAHAN LAINNYA SEDANG DIPERSIAPKAN
Menurut laporan The Athletic, jajaran manajemen Tottenham sedang "aktif" mencari pengganti yang dapat dipercayauntuk memimpin tim jika situasi memburuk dalam laga melawan Liverpool akhir pekan ini, Minggu, 15 Maret pukul 17.30.
