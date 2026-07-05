Tuchel: Kami tidak akan kesulitan tidur menjelang laga melawan Meksiko... dan saya menyadari betapa berbahayanya senjata andalan mereka

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, meminta para pemainnya untuk "tetap tenang", meskipun persiapan menjelang laga melawan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia berlangsung penuh gejolak.
Rombongan timnas Inggris tiba di ibu kota Meksiko, Mexico City, pada hari Jumat, di tengah ketidakpastian seputar jadwal kick-off pertandingan hari Minggu di Stadion Azteca. Hal ini terjadi setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mempertimbangkan untuk memajukan jadwal pertandingan enam jam lebih awal karena kekhawatiran terkait keselamatan penonton dan perkiraan badai petir yang hebat, sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah jadwal tersebut.
Timnas Inggris berharap dapat menjaga kerahasiaan lokasi penginapannya, setelah Ekuador mengajukan keluhan kepada FIFA mengenai gangguan yang mereka alami pada malam sebelum kekalahan 2-0 dari Meksiko di babak sebelumnya, akibat peluncuran kembang api di luar hotel tempat tim tersebut menginap.