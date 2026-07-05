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Tuchel: Kami tidak akan kesulitan tidur menjelang laga melawan Meksiko... dan saya menyadari betapa berbahayanya senjata andalan mereka

T. Tuchel
England
Mexico
World Cup
Jerman
Inggris
Meksiko

Suasana yang memanas

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, meminta para pemainnya untuk "tetap tenang", meskipun persiapan menjelang laga melawan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia berlangsung penuh gejolak.

Rombongan timnas Inggris tiba di ibu kota Meksiko, Mexico City, pada hari Jumat, di tengah ketidakpastian seputar jadwal kick-off pertandingan hari Minggu di Stadion Azteca. Hal ini terjadi setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mempertimbangkan untuk memajukan jadwal pertandingan enam jam lebih awal karena kekhawatiran terkait keselamatan penonton dan perkiraan badai petir yang hebat, sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah jadwal tersebut.

Timnas Inggris berharap dapat menjaga kerahasiaan lokasi penginapannya, setelah Ekuador mengajukan keluhan kepada FIFA mengenai gangguan yang mereka alami pada malam sebelum kekalahan 2-0 dari Meksiko di babak sebelumnya, akibat peluncuran kembang api di luar hotel tempat tim tersebut menginap.

  • Suara bising yang biasa

    Ketika ditanya mengenai persiapan yang rumit, Tuchel mengatakan, “Seperti yang sering terjadi, ada banyak keributan. Saat berada di dalam ‘gelembung’, suasananya sangat tenang dan stabil, dan konsentrasi sangat tinggi.”

    Dia menambahkan: “Semakin besar pertandingan dan ajang yang dihadapi, semakin banyak keributan, dan persiapan pun menjadi lebih tenang. Saya rasa para pemain tidak mengetahui kemungkinan perubahan waktu kick-off, dan contoh ini menunjukkan dengan jelas kepada Anda betapa pentingnya untuk tidak kehilangan ketenangan.”

    Dia melanjutkan: “Kami tidak bisa memengaruhi hal ini. Setelah tiga setengah jam penerbangan, kami mendarat di Meksiko dan waktu kick-off tetap sama. Hal ini tidak layak membuat kami kehilangan ketenangan. Ketinggian: itulah kenyataannya… Penonton tuan rumah: itulah kenyataannya. Segalanya tidak menguntungkan kami.”

    Pelatih asal Jerman itu melanjutkan: “Kita harus mengatasi rintangan-rintangan ini, tetapi kita memiliki semangat, komitmen, tekad yang tulus, dan kekompakan tim untuk melewati hal-hal ini. Itulah mengapa saya tetap optimis. Kita tahu apa yang menanti kita, para pemain akan merasakannya, dan kita semua akan merasakannya besok ketika energi di lapangan memuncak. Namun, itulah juga keindahannya. Kita sepenuhnya fokus pada hal-hal yang dapat kita pengaruhi.”

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  • Angkatan Bersenjata Meksiko

    Sesi latihan tim nasional Inggris digelar di kompleks latihan klub Pumas Onam, dan Tuchel mengakui bahwa mereka merasakan dampak ketinggian di atas permukaan laut, namun ia yakin para pemainnya akan beradaptasi secara bertahap dengan ritme pertandingan hari Minggu.

    Tuchel mengatakan: “Tahukah Anda, kami memang merasakannya, bahkan jika kami tidak berlatih. Saya, misalnya, merasakan sakit kepala ringan di kamar hotel sepanjang hari. Saya tidak tidur nyenyak seperti hari-hari sebelumnya, tetapi tidak ada hal yang tidak bisa Anda atasi dan sesuaikan.”

    Ia melanjutkan: “Saya rasa para pemain merasakan ketinggian itu pada menit-menit awal sesi latihan, dan seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengatasinya dengan lebih baik. Inilah kenyataannya, dan kami tidak bisa beradaptasi secara fisik dengan situasi ini secepat itu.”

    Dia melanjutkan: “Secara fisik hal itu mustahil, tapi kami sudah tiba di sini sehari lebih awal untuk setidaknya merasakan suasana ini, agar besok saat pemanasan kami tidak mengalami semuanya untuk pertama kalinya. Besok kami akan melakukan pemanasan, terutama dengan gerakan bola di udara, dan dengan adanya sedikit sesak napas.”

    Dia melanjutkan: “Saya rasa bukan kebetulan bahwa tim nasional Meksiko biasanya memulai pertandingan kandangnya dengan serangan yang kuat, tekanan tinggi, dan gaya permainan yang sangat ofensif, karena saya yakin 15 hingga 20 menit pertama mungkin akan menjadi yang tersulit bagi kami. Begitu kami berhasil melewatinya—dan kami sudah sedikit mencoba hal ini hari ini—saya yakin kami akan berada dalam posisi yang baik.”

  • Rencana Tidur

    Pihak berwenang memberlakukan langkah-langkah keamanan ketat di sekitar hotel tempat tim nasional Inggris menginap, dan Tuchel ditanya apakah ia khawatir timnya akan kurang tidur pada malam menjelang pertandingan jika para pendukung Meksiko mencoba mengganggu dan meresahkan mereka.

    Tuchel menjawab: “Kami tidak mengalami masalah apa pun tadi malam. Saya rasa FIFA menangani situasi ini dengan baik, dan ada pengamanan tambahan di sekitar hotel, jadi kami berharap bisa tidur nyenyak malam ini. Pertandingan besok akan dimulai tepat pukul enam sore, jadi jika kami kehilangan beberapa jam tidur, kami masih punya cukup waktu untuk mengembalikannya di akhir pagi.”

    Dia melanjutkan: “Saya tidak ingin membicarakan masalah yang belum ada, karena itu tidak terdengar tepat. Pengalaman yang saya alami sejauh ini dipenuhi dengan rasa hormat yang besar dan emosi yang mendalam, namun juga sangat mendukung tim kami.”

    Dia menambahkan: “Oleh karena itu, kami memperlakukan semua orang dengan sangat hormat. Kami menghormati lawan dan menghargai pentingnya pertandingan ini, dan kami juga mengharapkan diperlakukan dengan hormat, yang memang sudah terjadi. Jadi, membicarakan kemungkinan masalah saat ini tidak ada artinya bagi saya. Jika kami menghadapi masalah apa pun, kami akan menerimanya.”

    Dia menyimpulkan: “Inilah pendekatan menyeluruh untuk seluruh turnamen ini. Turnamen ini memang berat dan melelahkan, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tetap santai, tenang, dan fokus hanya pada diri kami sendiri.”

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