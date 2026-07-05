Tuchel: Kami tidak akan kesulitan tidur menjelang laga melawan Meksiko... dan saya menyadari betapa berbahayanya senjata andalan mereka

Sesi latihan tim nasional Inggris digelar di kompleks latihan klub Pumas Onam, dan Tuchel mengakui bahwa mereka merasakan dampak ketinggian di atas permukaan laut, namun ia yakin para pemainnya akan beradaptasi secara bertahap dengan ritme pertandingan hari Minggu.

Tuchel mengatakan: “Tahukah Anda, kami memang merasakannya, bahkan jika kami tidak berlatih. Saya, misalnya, merasakan sakit kepala ringan di kamar hotel sepanjang hari. Saya tidak tidur nyenyak seperti hari-hari sebelumnya, tetapi tidak ada hal yang tidak bisa Anda atasi dan sesuaikan.”

Ia melanjutkan: “Saya rasa para pemain merasakan ketinggian itu pada menit-menit awal sesi latihan, dan seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengatasinya dengan lebih baik. Inilah kenyataannya, dan kami tidak bisa beradaptasi secara fisik dengan situasi ini secepat itu.”

Dia melanjutkan: “Secara fisik hal itu mustahil, tapi kami sudah tiba di sini sehari lebih awal untuk setidaknya merasakan suasana ini, agar besok saat pemanasan kami tidak mengalami semuanya untuk pertama kalinya. Besok kami akan melakukan pemanasan, terutama dengan gerakan bola di udara, dan dengan adanya sedikit sesak napas.”

Dia melanjutkan: “Saya rasa bukan kebetulan bahwa tim nasional Meksiko biasanya memulai pertandingan kandangnya dengan serangan yang kuat, tekanan tinggi, dan gaya permainan yang sangat ofensif, karena saya yakin 15 hingga 20 menit pertama mungkin akan menjadi yang tersulit bagi kami. Begitu kami berhasil melewatinya—dan kami sudah sedikit mencoba hal ini hari ini—saya yakin kami akan berada dalam posisi yang baik.”