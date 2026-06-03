Saat Ronaldo bersiap memimpin Portugal ke Piala Dunia keenamnya pada usia 41 tahun, beban emosional menjelang pensiunnya mulai terasa di tim nasional. Mantan direktur tim nasional Federasi Sepak Bola Portugal (FPF), Godinho, mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk melihat bintang Al-Nassr itu mengakhiri kariernya di puncak kejayaan, dengan meraih satu trofi besar yang selama ini belum pernah diraihnya sepanjang kariernya yang memecahkan rekor.

Berbicara tentang masa depan sang veteran, Godinho mengakui bahwa meskipun karier Ronaldo yang panjang tak tertandingi, akhir perjalanan sudah mendekat. "Semoga dia bisa pensiun—saya tidak tahu kapan, tapi tubuh tidak abadi—dengan gelar sebesar ini," katanya dalam wawancara dengan Lusa. "Tapi ini tidak akan mudah bagi Portugal dan tim-tim Eropa lainnya. Bermain di tiga negara, dengan pemain yang telah menjalani banyak pertandingan, mereka yang berada di sana harus tahu cara mengatasi kesulitan ini, ditambah dengan fakta bahwa lokasinya jauh."