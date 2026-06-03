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“Tubuh tidak abadi” - Portugal ingin Cristiano Ronaldo meraih gelar juara Piala Dunia sebelum sang bintang berusia 41 tahun terpaksa pensiun
Impian perpisahan yang sempurna
Saat Ronaldo bersiap memimpin Portugal ke Piala Dunia keenamnya pada usia 41 tahun, beban emosional menjelang pensiunnya mulai terasa di tim nasional. Mantan direktur tim nasional Federasi Sepak Bola Portugal (FPF), Godinho, mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk melihat bintang Al-Nassr itu mengakhiri kariernya di puncak kejayaan, dengan meraih satu trofi besar yang selama ini belum pernah diraihnya sepanjang kariernya yang memecahkan rekor.
Berbicara tentang masa depan sang veteran, Godinho mengakui bahwa meskipun karier Ronaldo yang panjang tak tertandingi, akhir perjalanan sudah mendekat. "Semoga dia bisa pensiun—saya tidak tahu kapan, tapi tubuh tidak abadi—dengan gelar sebesar ini," katanya dalam wawancara dengan Lusa. "Tapi ini tidak akan mudah bagi Portugal dan tim-tim Eropa lainnya. Bermain di tiga negara, dengan pemain yang telah menjalani banyak pertandingan, mereka yang berada di sana harus tahu cara mengatasi kesulitan ini, ditambah dengan fakta bahwa lokasinya jauh."
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Tantangan terberat di Amerika Utara
Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, memang dianggap sebagai salah satu turnamen tersulit dalam sejarah karena tuntutan perjalanan dan perubahan iklim yang harus dihadapi tim-tim Eropa. Godinho memperingatkan bahwa Portugal harus benar-benar siap menghadapi kelelahan yang pasti akan melanda para pemain setelah menjalani musim klub yang melelahkan. Ia mencatat bahwa perpindahan ke Benua Amerika merupakan kerugian besar bagi negara-negara Eropa dibandingkan dengan turnamen-turnamen sebelumnya yang diselenggarakan lebih dekat dengan wilayah mereka.
"Piala Dunia akan sulit ... karena kelelahan yang akan mereka bawa," tambah Godinho. "Perubahan benua merupakan kerugian, sama halnya bagi negara-negara lain di benua lain. Tim-tim terkuat memiliki pemain yang berkompetisi di liga klub besar dan tiba di sana dalam kondisi lelah, yang diperparah oleh perjalanan jauh, perubahan jadwal, dan iklim, yang semuanya memengaruhi performa. Persiapan yang cermat diperlukan. Bermain di Amerika Serikat jauh lebih sulit daripada di Jerman."
Merenungkan perjalanan karier Ronaldo yang luar biasa
Godinho, yang telah mengabdi selama 50 tahun di FPF, menyaksikan secara langsung seluruh perjalanan karier internasional Ronaldo. Ia mengenang masa-masa awal pada tahun 2003 ketika Ronaldo yang masih remaja bergabung dengan skuad untuk bermain bersama para ikon seperti Luis Figo, Rui Costa, dan Fernando Couto. Menurut Godinho, lingkungan tersebut berperan penting dalam membentuk "mentalitas pemenang" yang telah menjadi ciri khas sang penyerang selama dua dekade kariernya di level tertinggi.
"Tidak sulit bekerja sama dengan Cristiano. Ronaldo muncul pada usia 18 tahun saat melawan Kazakhstan, tetapi ia memiliki sekelompok pemain yang sangat membantunya memahami dimensi di mana ia berada," kata Godinho. Ia menambahkan bahwa pemain muda itu selalu "luar biasa" dan cepat menyerap saran, bahkan ketika ia harus menghadapi "teguran keras" dari para pemain yang lebih berpengalaman di ruang ganti.
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Perjalanan menuju final 2026
Perjalanan Portugal menuju kejayaan dimulai di Grup K, di mana mereka akan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni di Houston. Meskipun kemenangan di laga pembuka dianggap krusial untuk membangun momentum, Godinho segera mengingatkan para penggemar bahwa kesuksesan Selecao di Euro 2016 membuktikan bahwa awal yang lambat tidak selalu mengakhiri sebuah impian. Setelah laga pembuka, Portugal akan menghadapi Uzbekistan dan Kolombia saat mereka menjalani babak penyisihan grup.
"Pertandingan pertama selalu sangat penting," kata Godinho. "Semuanya bergantung pada kondisi mental, kelelahan, dan mentalitas, tetapi saya yakin bahwa dengan para pemain dan kemampuan organisasi yang kami miliki, kami bisa mencapai tujuan itu, namun mengatakan bahwa kami akan menang masih terlalu dini." Fokus tetap tertuju pada tahun 2026, meskipun impian untuk melihat Ronaldo mengangkat trofi sebelum tubuhnya akhirnya mengatakan cukup tetap ada.