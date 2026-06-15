"Trump dan para penggemar kripto lebih menarik": Zlatan Ibrahimovic melewatkan laga pembuka Swedia di Piala Dunia demi pertarungan dalam sangkar - dan menuai kritik tajam

Sebelum pertandingan yang secara mengejutkan dimenangkan Swedia dengan skor telak 5-1 di Monterrey, Meksiko, Ibrahimovic sempat memotivasi rekan-rekan senegaranya melalui siaran televisi menjelang turnamen ini. "Swedia adalah negaraku. Saat terakhir kali kami berada di AS, kami tampil bagus. Kami memiliki pelatih baru," kata pemain berusia 44 tahun itu. "Jadi, saya berharap semuanya berjalan lancar kali ini, meskipun kami mengalami beberapa kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi yang terpenting adalah: Kami ada di sini dan kami memiliki talenta-talenta yang luar biasa."

Komentar penutupnya mungkin tidak disambut baik mengingat keputusannya untuk tidak tampil di pertandingan pembuka: "Dan kemudian Swedia masih memiliki saya, tambahan kekuatan selalu baik. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian, karena kalian adalah yang terbaik."

Pertunjukan seni bela diri Ultimate Fighting Championship (UFC), penyelenggara terbesar untuk Mixed Martial Arts, telah hadir selama beberapa hari di halaman kediaman presiden untuk merayakan ulang tahun ke-80 Presiden AS Trump.

"Sungguh luar biasa," kata Ibrahimovic dalam video yang dirilis oleh penyelenggara, sementara ia sendiri membagikan cuplikan acara tersebut di Instagram.

Pada Piala Dunia, Ibrahimovic, yang memimpin daftar pencetak gol "abadi" Swedia dengan 62 gol, bertugas sebagai pakar TV untuk stasiun televisi Amerika, Fox Sports.