Faktanya bahwa ia mengabaikan pertandingan pembuka Swedia di Piala Dunia melawan Tunisia dan malah menonton pertarungan dalam sangkar di depan Gedung Putih untuk menghormati Donald Trump, tidak disambut baik oleh para penggemar, pakar, dan para pemain.
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"Trump dan para penggemar kripto lebih menarik": Zlatan Ibrahimovic melewatkan laga pembuka Swedia di Piala Dunia demi pertarungan dalam sangkar - dan menuai kritik tajam
"Saya sangat penasaran ingin tahu apa yang akan dikatakan Zlatan Ibrahimovic tentang Swedia," kata pembawa acara TV Olof Lundh dalam sebuah podcast. Ia mengaku sangat kecewa saat mengetahui bahwa Ibrahimovic punya rencana lain.
"Atau mungkin UFC lebih menarik baginya dengan kehadiran Donald Trump dan beberapa 'Crypto Bros' serta orang-orang lain di Gedung Putih," kata Lundh sambil merenungkan alasan di balik keputusan Ibrahimovic.
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Kritik dari para pemain: "Dia seharusnya memprioritaskan permainan kami"
"Dia boleh melakukan apa pun yang dia mau. Itu hidupnya," kata penyerang Swedia Anthony Elanga sambil mengabaikan pertanyaan tersebut. "Kami semua senang bisa menang hari ini, dan semoga kami bisa fokus pada pertandingan berikutnya."
Ketika ditanya apakah dia berharap Ibrahimovic akan tampil dalam salah satu pertandingan Swedia berikutnya melawan Belanda atau Jepang, Elanga menjawab: "Itu sepenuhnya terserah dia. Kita hanya perlu fokus pada apa yang bisa kita lakukan."
Gelandang Jesper Karlström tidak menyembunyikan kekecewaannya atas keputusan mantan penyerang luar biasa itu: "Menurut saya, dia seharusnya memprioritaskan pertandingan kami," kata pemain berusia 30 tahun itu, "tetapi dia boleh ikut bermain di pertandingan berikutnya."
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Zlatan berkata seperti biasa: "Dan Swedia masih punya aku"
Sebelum pertandingan yang secara mengejutkan dimenangkan Swedia dengan skor telak 5-1 di Monterrey, Meksiko, Ibrahimovic sempat memotivasi rekan-rekan senegaranya melalui siaran televisi menjelang turnamen ini. "Swedia adalah negaraku. Saat terakhir kali kami berada di AS, kami tampil bagus. Kami memiliki pelatih baru," kata pemain berusia 44 tahun itu. "Jadi, saya berharap semuanya berjalan lancar kali ini, meskipun kami mengalami beberapa kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi yang terpenting adalah: Kami ada di sini dan kami memiliki talenta-talenta yang luar biasa."
Komentar penutupnya mungkin tidak disambut baik mengingat keputusannya untuk tidak tampil di pertandingan pembuka: "Dan kemudian Swedia masih memiliki saya, tambahan kekuatan selalu baik. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian, karena kalian adalah yang terbaik."
Pertunjukan seni bela diri Ultimate Fighting Championship (UFC), penyelenggara terbesar untuk Mixed Martial Arts, telah hadir selama beberapa hari di halaman kediaman presiden untuk merayakan ulang tahun ke-80 Presiden AS Trump.
"Sungguh luar biasa," kata Ibrahimovic dalam video yang dirilis oleh penyelenggara, sementara ia sendiri membagikan cuplikan acara tersebut di Instagram.
Pada Piala Dunia, Ibrahimovic, yang memimpin daftar pencetak gol "abadi" Swedia dengan 62 gol, bertugas sebagai pakar TV untuk stasiun televisi Amerika, Fox Sports.