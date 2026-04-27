Trofi lagi untuk Ivan Toney! Al-Ahli menjuarai Liga Champions AFC dalam final yang sengit yang diwarnai dengan DUA kartu merah
Kemenangan dramatis di Jeddah
Dalam pertandingan yang lebih ditandai oleh permainan agresif daripada penyelesaian akhir yang tajam, dibutuhkan waktu 120 menit untuk menentukan pemenang di hadapan 60.000 penonton yang penuh harap. Terobosan akhirnya terjadi pada menit keenam perpanjangan waktu ketika Firas Al-Burikan mencetak gol dari jarak dekat. Striker tersebut berada di posisi yang sempurna untuk melepaskan tendangan keras ke gawang setelah permainan build-up yang sangat baik dari mantan gelandang Barcelona dan AC Milan, Franck Kessie. Kemenangan ini memastikan Al-Ahli menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Asia sejak rival lokal mereka, Al-Ittihad, mencapai prestasi tersebut pada tahun 2005.
Pertandingan ini diwarnai oleh serangkaian insiden yang membuat tim wasit sibuk sepanjang malam. Al-Ahli harus bermain dengan sepuluh orang di pertengahan babak kedua ketika Zakaria Hawsawi diusir dari lapangan karena menanduk Tete Yangi dalam sebuah konfrontasi yang memanas. Ketegangan kembali memuncak menjelang akhir waktu normal ketika pemain pengganti Al-Ahli, Mohammed Abdulrahman, mendapat kartu merah saat masih berada di pinggir lapangan.
Tiga gelar bagi Toney bersama Al-Ahli
Bagi Toney, yang telah menjadi pemain andalan Al-Ahli sejak didatangkan dari Brentford seharga £40 juta pada tahun 2024, kemenangan ini merupakan trofi ketiganya di Arab Saudi, setelah sebelumnya meraih gelar AFC musim lalu dan Piala Super Arab Saudi 2025. Toney tampil sebagai starter dan diganti pada menit-menit akhir pertandingan. Striker berusia 30 tahun ini mengungkapkan kegembiraannya di media sosial setelah timnya berhasil mempertahankan gelar mereka di turnamen klub Asia yang bergengsi tersebut, dengan mengatakan: "Dazzzzz itttt 2x Back2back."
Mahrez memuji semangat tim
Riyad Mahrez, seorang pemain yang sangat paham betul tentang meraih gelar-gelar bergengsi berkat kesuksesannya di Liga Premier dan Liga Champions UEFA bersama Manchester City, langsung memuji semangat juang rekan-rekan setimnya. Pemain sayap itu mengakui bahwa kondisi pertandingan membuat kemenangan tersebut semakin mengesankan.
"Ini luar biasa," kata Mahrez kepada wartawan tak lama setelah peluit akhir dibunyikan. "Ini sulit bagi kami lagi. Kami suka membuat segalanya sulit bagi diri kami sendiri. Bermain 10 lawan 11 hampir mustahil, saya tidak tahu dari mana kami mendapatkan kekuatan dan energi itu. Setelah kartu merah, kami tetap bersatu, kami berjuang lebih keras, kami berlari lebih banyak hingga akhirnya mencetak gol."
Apa langkah selanjutnya bagi Toney?
Dengan medali Liga Champions AFC lainnya yang kini menghiasi lehernya, sorotan kembali tertuju pada masa depan Toney. Pemain internasional Inggris ini tampil sangat produktif di Timur Tengah, dengan mencetak 67 gol dan 16 assist dalam 88 penampilan. Meskipun sebelumnya ia pernah mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan warisan bagi keluarganya di Arab Saudi, ia tak pernah sepenuhnya menutup pintu untuk kembali ke Liga Premier. Toney juga berharap bisa masuk skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia musim panas ini, dan penampilan yang kuat di akhir musim klub bisa saja memberinya tempat di pesawat.