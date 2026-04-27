Trofi lagi untuk Ivan Toney! Al-Ahli menjuarai Liga Champions AFC dalam final yang sengit yang diwarnai dengan DUA kartu merah

Dalam pertandingan yang lebih ditandai oleh permainan agresif daripada penyelesaian akhir yang tajam, dibutuhkan waktu 120 menit untuk menentukan pemenang di hadapan 60.000 penonton yang penuh harap. Terobosan akhirnya terjadi pada menit keenam perpanjangan waktu ketika Firas Al-Burikan mencetak gol dari jarak dekat. Striker tersebut berada di posisi yang sempurna untuk melepaskan tendangan keras ke gawang setelah permainan build-up yang sangat baik dari mantan gelandang Barcelona dan AC Milan, Franck Kessie. Kemenangan ini memastikan Al-Ahli menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Asia sejak rival lokal mereka, Al-Ittihad, mencapai prestasi tersebut pada tahun 2005.

Pertandingan ini diwarnai oleh serangkaian insiden yang membuat tim wasit sibuk sepanjang malam. Al-Ahli harus bermain dengan sepuluh orang di pertengahan babak kedua ketika Zakaria Hawsawi diusir dari lapangan karena menanduk Tete Yangi dalam sebuah konfrontasi yang memanas. Ketegangan kembali memuncak menjelang akhir waktu normal ketika pemain pengganti Al-Ahli, Mohammed Abdulrahman, mendapat kartu merah saat masih berada di pinggir lapangan.