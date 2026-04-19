Trofi lagi untuk Harry Kane! Bayern Munich mempertahankan gelar Bundesliga dengan empat pertandingan tersisa setelah mengalahkan Stuttgart dalam laga seru yang diwarnai enam gol
Perayaan dimulai di Munich
Dortmund memberi celah bagi rival abadinya untuk memastikan gelar juara setelah kalah 2-1 dari Hoffenheim pada Sabtu, namun Bayern justru memulai pertandingan dengan sangat buruk pada Minggu sore. Chris Furich membawa Stuttgart unggul pada menit ke-21, yang sejenak membuat penonton tuan rumah terdiam.
Tim asuhan Kompany bangkit setelah melewati menit ke-30, dan memasuki babak istirahat dengan keunggulan 3-1 berkat gol-gol dari Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, dan Alphonso Davies dalam periode enam menit yang mendebarkan. Kane masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan mencetak gol dari jarak dekat untuk membuat skor menjadi 4-1, dan Bayern kemudian mengamankan kemenangan, meskipun ada gol penghibur di menit-menit akhir dari Chema Andres, untuk memastikan gelar juara domestik berturut-turut dan trofi pertama dalam potensi treble.
Trofi baru bagi Kane
Kompany melakukan rotasi skuad setelah kemenangan menegangkan timnya di perempat final Liga Champions atas Real Madrid pada pertengahan pekan, sambil mempersiapkan diri untuk laga semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen pada 22 April. Kane termasuk di antara pemain yang dicadangkan, namun ia masuk menggantikan Jamal Musiala pada babak kedua dan memainkan peran kunci dalam kemenangan ke-25 Bayern di Bundesliga musim ini.
Kapten timnas Inggris ini bergabung dengan Bayern pada 2023 tanpa satu pun trofi besar dalam daftar prestasinya, namun kini ia telah mengoleksi dua gelar Bundesliga dan satu gelar Piala Super Jerman. Kane juga diprediksi akan meraih gelar pencetak gol terbanyak Bundesliga untuk ketiga kalinya, setelah mencetak 32 gol dalam 27 penampilan sejauh musim ini.
Serangan gencar Kompany
Bayern telah memperpanjang rekor gelar Bundesliga mereka menjadi 35, dan ini termasuk salah satu yang paling mengesankan. Dengan hanya mencatatkan satu kekalahan dan empat hasil imbang hingga saat ini, tim asuhan Kompany nyaris tak terbendung, berkat lini depan yang menjadi iri semua rival mereka. Bayern telah mencetak 109 gol dalam 30 pertandingan mereka hingga saat ini, dan mereka juga memiliki rekor pertahanan terbaik di liga dengan hanya kebobolan 29 gol.
Bayern bersiap meraih treble bersejarah lainnya
Bayern asuhan Kompany berpeluang menyamai prestasi tim pada musim 2012-13 dengan meraih gelar Bundesliga, DFB-Pokal, dan Liga Champions. Setelah laga piala melawan Leverkusen, Bayern akan menghadapi Mainz di Bundesliga sebelum memulai persiapan untuk leg pertama semifinal Liga Champions melawan juara bertahan Paris Saint-Germain, yang akan digelar di Parc des Princes pada 28 April.