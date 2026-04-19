Trofi lagi untuk Harry Kane! Bayern Munich mempertahankan gelar Bundesliga dengan empat pertandingan tersisa setelah mengalahkan Stuttgart dalam laga seru yang diwarnai enam gol

Dortmund memberi celah bagi rival abadinya untuk memastikan gelar juara setelah kalah 2-1 dari Hoffenheim pada Sabtu, namun Bayern justru memulai pertandingan dengan sangat buruk pada Minggu sore. Chris Furich membawa Stuttgart unggul pada menit ke-21, yang sejenak membuat penonton tuan rumah terdiam.

Tim asuhan Kompany bangkit setelah melewati menit ke-30, dan memasuki babak istirahat dengan keunggulan 3-1 berkat gol-gol dari Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, dan Alphonso Davies dalam periode enam menit yang mendebarkan. Kane masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan mencetak gol dari jarak dekat untuk membuat skor menjadi 4-1, dan Bayern kemudian mengamankan kemenangan, meskipun ada gol penghibur di menit-menit akhir dari Chema Andres, untuk memastikan gelar juara domestik berturut-turut dan trofi pertama dalam potensi treble.







