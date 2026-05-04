Trofi atau hiburan? Dilema Jose Mourinho yang dihadapi Newcastle, seperti yang dijelaskan Chris Waddle mengenai keseimbangan antara meraih kemenangan dan permainan yang ‘membosankan’

Ketika ditanya apakah sosok yang sudah tak asing lagi bagi para penggemar di Tyneside akan menjadi risiko yang terlalu besar bagi The Magpies, mengingat gaya sepak bolanya, mantan bintang Newcastle Waddle mengatakan kepada GOAL: "Saya tidak akan mengatakan bahwa Mourinho adalah manajer yang buruk; dia telah memenangkan hampir semua gelar dalam dunia sepak bola.

“Saat ini dia berada di Benfica. Jujur saja, mereka akan berada di papan atas karena selalu ada tiga tim di Portugal. Ada juga pembicaraan tentang dia akan pindah ke Real Madrid.

“Saya hanya berpikir bahwa jika Anda menang, orang-orang akan menerimanya. Tapi dengan Newcastle, Anda harus menang dengan cara yang menghibur. Dan mari kita jujur sepenuhnya, Jose Mourinho selama bertahun-tahun bukanlah manajer yang menghibur.

“Ini soal hasil, itulah inti pekerjaan ini. Jika dia finis di empat besar liga dan masih bersaing di kompetisi piala, mereka akan menerimanya. Mereka akan bilang dia hebat. Jika tidak, mereka akan mengkritik gaya sepak bolanya — tidak puas, tidak suka, membosankan, dia akan mendapat semua itu.

“Tottenham pernah mencobanya dengannya. Tottenham mendatangkannya. Kita tahu dia manajer hebat, tapi dia bukan gaya Tottenham dan Tottenham tidak menyukainya. Tottenham memecatnya.

“Jika kamu bertanya kepada Jose Mourinho, ‘apakah kamu menghibur?’ Dia akan menjawab, ‘tidak, saya memenangkan trofi’. Apakah kamu ingin memenangkan trofi atau ingin menghibur? Sayangnya, banyak klub seperti Tottenham, Newcastle, yang menginginkan keduanya.

“Saya tidak hanya berbicara tentang Jose Mourinho, dia adalah manajer yang fantastis, saya tidak bermaksud menyerangnya, saya pikir dia manajer hebat, apa yang dia capai luar biasa, tapi klub-klub tertentu ingin menarik perhatian dengan gaya sepak bola tertentu, dan itu bukan gaya Jose Mourinho.”