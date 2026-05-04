Getty/GOAL
Trofi atau hiburan? Dilema Jose Mourinho yang dihadapi Newcastle, seperti yang dijelaskan Chris Waddle mengenai keseimbangan antara meraih kemenangan dan permainan yang ‘membosankan’
Penurunan performa setelah meraih trofi & kompetisi Liga Champions
Hal itu jarang terjadi jika menyangkut tingkah lakunya di pinggir lapangan dan dalam konferensi pers, mengingat Mourinho adalah salah satu pelatih paling misterius yang pernah menghiasi bangku cadangan. Ia terkenal karena keahliannya dalam mengelola pemain dan kemampuannya menanamkan mentalitas “kita melawan dunia” di dalam klub mana pun yang mempekerjakannya.
Pelatih asal Portugal berusia 63 tahun ini - dengan berbagai gelar Liga Premier dan Liga Champions di tangannya - menganggap kemenangan sebagai satu-satunya hal yang penting. Dia tidak terlalu peduli tentang bagaimana garis itu dilintasi, dengan kesuksesan - dalam bisnis yang berbasis hasil - dinilai berdasarkan poin dan trofi.
Newcastle meraih trofi domestik pertama mereka dalam 70 tahun saat mengangkat trofi Carabao Cup pada 2025, sementara dua dari tiga musim terakhir dihabiskan bersaing dengan klub-klub terbaik Eropa.
Penurunan ke paruh bawah klasemen Liga Premier telah dialami musim ini, yang menyebabkan tekanan menumpuk di pundak pelatih kepala Howe yang telah lama menjabat, dan ada pembicaraan tentang mantan manajer Chelsea, Manchester, dan Tottenham, Mourinho, yang akan kembali ke Inggris di St James’ Park.
Getty/GOAL
Apakah Mourinho merupakan pilihan yang salah untuk Newcastle?
"Saya tidak akan mengatakan bahwa Mourinho adalah manajer yang buruk; dia telah memenangkan hampir semua gelar dalam dunia sepak bola.
“Saat ini dia berada di Benfica. Jujur saja, mereka akan berada di papan atas karena selalu ada tiga tim di Portugal. Ada juga pembicaraan tentang dia akan pindah ke Real Madrid.
“Saya hanya berpikir bahwa jika Anda menang, orang-orang akan menerimanya. Tapi dengan Newcastle, Anda harus menang dengan cara yang menghibur. Dan mari kita jujur sepenuhnya, Jose Mourinho selama bertahun-tahun bukanlah manajer yang menghibur.
“Ini soal hasil, itulah inti pekerjaan ini. Jika dia finis di empat besar liga dan masih bersaing di kompetisi piala, mereka akan menerimanya. Mereka akan bilang dia hebat. Jika tidak, mereka akan mengkritik gaya sepak bolanya — tidak puas, tidak suka, membosankan, dia akan mendapat semua itu.
“Tottenham pernah mencobanya dengannya. Tottenham mendatangkannya. Kita tahu dia manajer hebat, tapi dia bukan gaya Tottenham dan Tottenham tidak menyukainya. Tottenham memecatnya.
“Jika kamu bertanya kepada Jose Mourinho, ‘apakah kamu menghibur?’ Dia akan menjawab, ‘tidak, saya memenangkan trofi’. Apakah kamu ingin memenangkan trofi atau ingin menghibur? Sayangnya, banyak klub seperti Tottenham, Newcastle, yang menginginkan keduanya.
“Saya tidak hanya berbicara tentang Jose Mourinho, dia adalah manajer yang fantastis, saya tidak bermaksud menyerangnya, saya pikir dia manajer hebat, apa yang dia capai luar biasa, tapi klub-klub tertentu ingin menarik perhatian dengan gaya sepak bola tertentu, dan itu bukan gaya Jose Mourinho.”
Newcastle didesak untuk memberikan Howe anggaran transfer yang memadai
Waddle kemudian menambahkan mengenai spekulasi mengejutkan seputar kepergian Howe, yang telah memimpin Newcastle sejak November 2021: “Menurut saya, jika Anda meraih trofi, orang-orang akan menerima apa pun. Jika Anda tidak meraih trofi, situasinya tidak bisa lebih buruk lagi.
“Saya suka Eddie Howe. Saya bermain di sana pada tahun 80-an, kami memainkan sepak bola menyerang, bermain agresif bersama Arthur Cox. Kami promosi dengan Kevin Keegan yang bermain agresif dan mereka menyukainya - seperti yang dikatakan Kevin Keegan! Kevin Keegan, ketika dia kembali, ingin bermain dengan cara yang sama karena dia tahu apa yang diinginkan para penggemar.
“Sejak saat itu, banyak manajer yang tidak disukai para penggemar karena gaya bermain mereka. Eddie Howe bermain dengan gaya Newcastle. Jika memang ada yang namanya gaya Newcastle. Saya suka Eddie Howe.
“Memenangkan Piala Liga beberapa tahun lalu. Mereka mengalami periode buruk. Liga Champions memang berdampak pada skuad Newcastle. Hal itu terbukti dua atau tiga tahun lalu saat mereka lolos ke Liga Champions—performa liga selalu menurun.
“Eddie Howe butuh dukungan, dia butuh pemain baru. Ada banyak pemain tua di sana. Sepertinya ada beberapa pemain yang tidak ingin berada di sana. Eddie perlu membersihkan skuad dan mendatangkan lima atau enam pemain baru. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dia butuh setidaknya lima atau enam pemain baru untuk menyegarkan tim Geordie itu.”
Getty/GOAL
Apakah Mourinho cukup 'istimewa' untuk menduduki jabatan lain di Liga Premier?
Howe telah memimpin 228 pertandingan sebagai manajer Newcastle, dengan 111 di antaranya dimenangkan. Ia baru berusia 48 tahun dan terus belajar tentang apa yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi—dengan tiket Liga Champions dan trofi-trofi bergengsi yang menjadi incaran.
Mourinho sudah teruji dalam hal-hal tersebut, namun ia menunjukkan enggan untuk mengubah cara kerjanya dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal itu tentu menjadi sumber kekhawatiran yang jelas bagi The Magpies jika mereka mempertimbangkan untuk merekrut seorang manajer yang mungkin tidak se-"spesial" seperti dulu.