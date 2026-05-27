Triple Espresso kembali bersatu: Mal Swanson, Trinity Rodman, dan Sophia Wilson masuk dalam skuad USWNT untuk laga di Brasil

Selama sebagian besar dua tahun terakhir, timnas wanita AS (USWNT) hanya memiliki satu pemain andalan di lini depan, yakni Trinity Rodman, sementara Sophia Wilson dan Mallory Swanson mengambil cuti untuk menjalani masa kehamilan dan kemudian melahirkan bayi perempuan. Kini, Hayes kembali diperkuat oleh ketiganya sekaligus—dan pada saat yang krusial.

Ketiganya mencetak total 10 gol dan lima assist selama Olimpiade 2024, dengan Swanson mencetak gol penentu kemenangan di final. Namun, ini bukan sekadar soal nostalgia. Dengan kualifikasi Piala Dunia yang semakin dekat, Hayes menegaskan bahwa reuni ini merupakan bagian dari proses yang lebih besar.

“Ini luar biasa bagi tim kami, baik di dalam maupun di luar lapangan, untuk memiliki Trinity dan dua ibu pemain sepak bola kami kembali dalam skuad yang sama,” kata Hayes. “Namun, kami menyadari pentingnya mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia dan kebutuhan bagi kelompok ini untuk bersatu dalam proses tersebut. Kami perlu membangun koneksi antar pemain, dan dengan waktu yang terbatas sebelum kualifikasi, setiap menit berharga.”

Sisanya dalam skuad mengikuti formula biasa Hayes: pemain senior berpengalaman dicampur dengan talenta muda yang kurang berpengalaman. Lindsey Heaps, Rose Lavelle, dan Emily Sonnett membawa kehadiran pemain senior, sementara Riley Jackson dan kakak beradik Alyssa dan Gisele Thompson menawarkan energi muda. Tiga pemain tidak tersedia karena cedera: bek tengah Chelsea Naomi Girma, penyerang San Diego Wave Cat Macario, dan gelandang Manchester City Sam Coffey.

Kelompok ini mulai terlihat lebih mirip dengan tim yang dapat diandalkan Hayes saat kualifikasi tiba. Tierna Davidson kembali masuk skuad, sementara empat pemain dalam skuad telah melampaui 100 penampilan: Heaps memimpin dengan 176, diikuti Lavelle dengan 120, Sonnett dengan 116, dan Swanson dengan 103.

Dari kakak beradik Thompson hingga kembalinya Triple Espresso dan barisan belakang yang sangat dalam, USWNT selangkah lebih dekat untuk membentuk skuad yang akan berupaya lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027.