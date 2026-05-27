Triple Espresso kembali bersatu: Mal Swanson, Trinity Rodman, dan Sophia Wilson masuk dalam skuad USWNT untuk laga di Brasil
Bertemu Kembali
Selama sebagian besar dua tahun terakhir, timnas wanita AS (USWNT) hanya memiliki satu pemain andalan di lini depan, yakni Trinity Rodman, sementara Sophia Wilson dan Mallory Swanson mengambil cuti untuk menjalani masa kehamilan dan kemudian melahirkan bayi perempuan. Kini, Hayes kembali diperkuat oleh ketiganya sekaligus—dan pada saat yang krusial.
Ketiganya mencetak total 10 gol dan lima assist selama Olimpiade 2024, dengan Swanson mencetak gol penentu kemenangan di final. Namun, ini bukan sekadar soal nostalgia. Dengan kualifikasi Piala Dunia yang semakin dekat, Hayes menegaskan bahwa reuni ini merupakan bagian dari proses yang lebih besar.
“Ini luar biasa bagi tim kami, baik di dalam maupun di luar lapangan, untuk memiliki Trinity dan dua ibu pemain sepak bola kami kembali dalam skuad yang sama,” kata Hayes. “Namun, kami menyadari pentingnya mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia dan kebutuhan bagi kelompok ini untuk bersatu dalam proses tersebut. Kami perlu membangun koneksi antar pemain, dan dengan waktu yang terbatas sebelum kualifikasi, setiap menit berharga.”
Sisanya dalam skuad mengikuti formula biasa Hayes: pemain senior berpengalaman dicampur dengan talenta muda yang kurang berpengalaman. Lindsey Heaps, Rose Lavelle, dan Emily Sonnett membawa kehadiran pemain senior, sementara Riley Jackson dan kakak beradik Alyssa dan Gisele Thompson menawarkan energi muda. Tiga pemain tidak tersedia karena cedera: bek tengah Chelsea Naomi Girma, penyerang San Diego Wave Cat Macario, dan gelandang Manchester City Sam Coffey.
Kelompok ini mulai terlihat lebih mirip dengan tim yang dapat diandalkan Hayes saat kualifikasi tiba. Tierna Davidson kembali masuk skuad, sementara empat pemain dalam skuad telah melampaui 100 penampilan: Heaps memimpin dengan 176, diikuti Lavelle dengan 120, Sonnett dengan 116, dan Swanson dengan 103.
Dari kakak beradik Thompson hingga kembalinya Triple Espresso dan barisan belakang yang sangat dalam, USWNT selangkah lebih dekat untuk membentuk skuad yang akan berupaya lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027.
Skuad lengkap
PENJAGA GAWANG: Claudia Dickey (Seattle Reign FC), Mandy McGlynn (Utah Royals), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
PEMBELA: Tierna Davidson (Gotham FC), Emily Fox (Arsenal FC), Avery Patterson (Houston Dash), Lilly Reale (Gotham FC), Tara Rudd (Washington Spirit), Emily Sonnett (Gotham FC), Gisele Thompson (Angel City FC), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC)
GELANDANG: Croix Bethune (Kansas City Current), Lindsey Heaps (OL Lyonnes), Claire Hutton (Bay FC), Riley Jackson (North Carolina Courage), Rose Lavelle (Gotham FC), Olivia Moultrie (Portland Thorns FC), Jaedyn Shaw (Gotham FC), Lily Yohannes (OL Lyonnes)
PENYERANG: Michelle Cooper (Kansas City Current), Trinity Rodman (Washington Spirit), Emma Sears (Racing Louisville FC; 19/6), Ally Sentnor (Kansas City Current), Mallory Swanson (Chicago Stars), Alyssa Thompson (Chelsea FC), Sophia Wilson (Portland Thorns FC)
Persiapan Piala Dunia terus berlanjut
AS berada di peringkat kedua dalam Peringkat Dunia FIFA, sedangkan Brasil berada di peringkat keenam. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi Tim Nasional Wanita AS (USWNT) yang berupaya memastikan tiket ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brasil. AS dan Brasil telah saling berhadapan sebanyak 43 kali, namun hanya enam di antaranya yang berlangsung di Brasil. Tempat-tempat yang akan menjadi lokasi pertandingan persahabatan antara USWNT dan Brasil pada bulan Juni ini juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita FIFA 2027.
"Perjalanan ini menawarkan peluang luar biasa bagi para pemain untuk merasakan Brasil, budayanya, stadion-stadionnya, dan para penggemar yang antusias, serta terutama bertanding melawan tuan rumah Piala Dunia," kata Hayes. "Hampir tidak ada tantangan dalam sepak bola wanita internasional yang sebanding dengan menghadapi Brasil di Brasil, jadi kami sangat antusias dengan pelajaran berharga yang akan kami peroleh dari pengalaman ini.”
Apa selanjutnya?
Timnas Wanita AS (USWNT) akan terlebih dahulu bertanding melawan Brasil pada 6 Juni di Neo Química Arena, São Paulo, dan kemudian pada 9 Juni di Arena Castelão, Fortaleza. Hayes akan memilih 23 pemain untuk bertanding di masing-masing laga tersebut, dan ini merupakan kali pertama sejak 2014 AS bertanding melawan Brasil di Brasil.