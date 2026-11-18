‘Triple Espresso’ jadi andalan skuad USWNT asuhan Emma Hayes untuk kualifikasi Piala Dunia, Naomi Girma dan Emily Sonnett absen karena cedera
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‘Triple Espresso’ punya pesaing di lini depan
Terakhir kali Hayes menurunkan Trinity Rodman, Sophia Wilson, dan Mallory Swanson bersama sejak menit pertama, Swanson mencetak gol kemenangan atas Brasil untuk meraih emas Olimpiade. Hayes memasukkan ketiganya ke dalam skuad USWNT berisi 23 pemain untuk Kejuaraan Wanita CONCACAF. Kemenangan atas El Salvador pada 27 November akan membawa Amerika Serikat ke Brasil untuk Piala Dunia 2027.
Ini adalah skuad AS ketiga yang memuat ketiga penyerang itu sejak Olimpiade Paris, sementara Ashley Sanchez juga menunjukkan bahwa ia layak menjadi starter. Penyerang North Carolina Courage itu meraih Sepatu Emas NWSL dengan 20 gol. Pada Oktober, ia juga memberi Hayes gambaran tentang kerja samanya dengan Wilson, ketika Wilson memberi umpan kepada Sanchez untuk mengawali kebangkitan dari ketertinggalan dua gol melawan Spanyol. Swanson masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-86 dalam hasil imbang 2-2.
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Daftar lengkap skuad
PENJAGA GAWANG: Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 12), Mandy McGlynn (Utah Royals FC, 6), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, Inggris; 8)
BEK: Tierna Davidson (Gotham FC; 72/3), Kate Del Fava (Utah Royals FC; 1/0), Emily Fox (Arsenal FC, Inggris; 80/1), Avery Patterson (Houston Dash; 15/1), Tara Rudd (Washington Spirit; 12/0), Evelyn Shores (Angel City FC; 0/0), Gisele Thompson (Angel City FC; 12/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC; 9/1)
GELANDANG: Croix Bethune (Kansas City Current; 7/1), Sam Coffey (Manchester City, Inggris: 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC; 180/40), Claire Hutton (Bay FC; 22/1), Rose Lavelle (Gotham FC; 124/29), Lily Yohannes (OL Lyonnes, Prancis; 22/1)
PENYERANG: Michelle Cooper (Kansas City Current; 16/1), Trinity Rodman (Washington Spirit; 59/13), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 30/4), Mallory Swanson (Chicago Stars; 105/39), Alyssa Thompson (Chelsea FC, Inggris; 34/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC; 65/25)
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Hayes menjalani kualifikasi tanpa dua bek tengahnya yang paling berpengalaman. Girma, yang terakhir bermain untuk AS pada April, akan tetap bersama Chelsea untuk melanjutkan pemulihannya. Ia mencetak gol untuk Chelsea saat melawan Real Sociedad di kualifikasi Liga Champions pada awal musim ini. Sonnett sedang memulihkan diri setelah menjalani operasi pada Juli untuk memperbaiki tendon patela yang robek di lutut kirinya.
Tierna Davidson dan Kennedy Wesley menjadi duet bek tengah sejak menit pertama dalam kedua laga persahabatan melawan Spanyol pada Oktober. Dengan demikian, Hayes memiliki pasangan yang bisa kembali ia andalkan di Texas. Bek Angel City Evelyn Shores adalah satu-satunya pemain dalam skuad yang masih menantikan penampilan pertamanya bersama timnas senior.
Di lini tengah, Sam Coffey dari Manchester City kembali setelah absen pada periode pertandingan internasional Juni dan Oktober. Lindsey Heaps memiliki penampilan terbanyak di skuad ini, yakni 180. Ia merupakan satu dari tujuh pemain dalam skuad ini yang tampil saat AS menang 5-0 atas Jamaika di kualifikasi pada 2022. Kala itu, Wilson mencetak dua gol dan Swanson memberi umpan kepada Rodman untuk gol terakhir.
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Apa selanjutnya?
USWNT memasuki turnamen CONCACAF pertama Hayes dengan catatan 8-3-1. Laga melawan El Salvador dijadwalkan dimulai pukul 20.30 waktu AS bagian timur pada 27 November di Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, Texas. Keempat pemenang perempat-final lolos langsung ke Piala Dunia. Jika AS kalah, mereka harus menjalani laga perebutan tempat pada 2 Desember. Kemenangan dalam laga itu akan membawa mereka ke play-off antarkonfederasi FIFA.
“Ini menjadi tahun yang luar biasa bagi perkembangan dan pembelajaran tim kami. Sejak lama, fokus kami adalah lolos ke Piala Dunia, dan sekarang waktunya telah tiba,” kata Hayes.
Turnamen ini juga menyediakan tiga tempat di Olimpiade Los Angeles 2028. AS sudah lolos sebagai tuan rumah. Jadi, jika Amerika Serikat finis di tiga besar, tim peringkat keempat juga akan melaju ke Olimpiade.
“Saya ingin melihat konsistensi tanpa henti dari para pemain kami, baik secara individu maupun sebagai tim. Saya juga ingin kami tampil di level elite di kedua kotak penalti,” kata Hayes. “Jika kami bisa mencapainya, saya yakin penampilan itu akan membawa kami memenuhi standar dan target kami. Ini adalah ajang CONCACAF pertama saya dan juga yang pertama bagi banyak pemain kami, jadi kami semua menantikan pengalaman ini.”
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