USWNT memasuki turnamen CONCACAF pertama Hayes dengan catatan 8-3-1. Laga melawan El Salvador dijadwalkan dimulai pukul 20.30 waktu AS bagian timur pada 27 November di Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, Texas. Keempat pemenang perempat-final lolos langsung ke Piala Dunia. Jika AS kalah, mereka harus menjalani laga perebutan tempat pada 2 Desember. Kemenangan dalam laga itu akan membawa mereka ke play-off antarkonfederasi FIFA.

“Ini menjadi tahun yang luar biasa bagi perkembangan dan pembelajaran tim kami. Sejak lama, fokus kami adalah lolos ke Piala Dunia, dan sekarang waktunya telah tiba,” kata Hayes.

Turnamen ini juga menyediakan tiga tempat di Olimpiade Los Angeles 2028. AS sudah lolos sebagai tuan rumah. Jadi, jika Amerika Serikat finis di tiga besar, tim peringkat keempat juga akan melaju ke Olimpiade.

“Saya ingin melihat konsistensi tanpa henti dari para pemain kami, baik secara individu maupun sebagai tim. Saya juga ingin kami tampil di level elite di kedua kotak penalti,” kata Hayes. “Jika kami bisa mencapainya, saya yakin penampilan itu akan membawa kami memenuhi standar dan target kami. Ini adalah ajang CONCACAF pertama saya dan juga yang pertama bagi banyak pemain kami, jadi kami semua menantikan pengalaman ini.”