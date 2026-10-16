Ketika ditanya apa yang perlu dilakukan Chelsea untuk mengubah potensi menjadi hasil yang lebih nyata, mantan pemain sayap Chelsea, Nevin, yang berbicara dalam kerja sama dengan Netbet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Anehnya, pertanyaan ini berbeda dibandingkan pekan lalu. Sebab, pekan lalu pertanyaannya adalah tentang tiga bek yang jelas akan bermain dalam formasi 3-4-2-1.

“Dia [Alonso] akan menyesuaikannya, tetapi itulah formasi yang ingin dia gunakan. Tiga bek itu harus bagus. Bek sayap dalam barisan empat pemain, anehnya, adalah pemain terpenting di tim itu karena mereka harus menjalankan dua tugas, harus bagus, dan harus punya kemampuan khusus untuk peran tersebut. Saya rasa dia punya pemain yang bisa menjalankan tugas itu. Tentu saja.

“Sebagai bagian dari tiga bek, Anda akan sedikit dibiarkan menghadapi situasi sendiri. Terkadang Anda akan berhadapan satu lawan satu. Itu memang terjadi ketika bermain dengan tiga bek, jadi cara bermainnya berbeda. Apakah mereka sudah sebagus yang dibutuhkan? Tidak. Saya rasa tak ada yang akan membantahnya. Menurut saya, tiga bek Chelsea pun tidak akan membantahnya, siapa pun yang mengisi posisi itu pada pekan tertentu. Jadi, itulah yang harus mereka benahi.

“Mungkin saja jawabannya sudah ada, tetapi mereka tidak memiliki Caicedo di depan ketiga bek itu, karena Caicedo adalah pemain tambahan bagi mereka. Pemain lain bisa mengisi peran nomor enam di tengah lapangan dan menjalankannya dengan baik, bermain rapi, dan sebagainya, tetapi dialah yang mampu membaca situasi.

“Ketika berada dalam performa terbaiknya, dia menjadi bek tengah tambahan bagi Anda, bek keempat. Namun, dia tidak ada sejak awal musim, jadi Anda tidak mendapatkan itu. Ketika Anda kehilangan bola, dia turun ke belakang, melindungi Anda, melihat ruang yang ada dan melihat di mana letak masalahnya.

“Cukup terlihat bahwa ketika dia kembali ke sana, semuanya tampak baik-baik saja, bukan? Jadi, mungkin jawabannya memang sudah ada. Namun, jawabannya secara khusus adalah Caicedo. Reece James sangat bagus di posisi itu, tetapi Caicedo punya stamina untuk menjalankan tugas bertahan, bekerja di lini tengah, sekaligus ikut membantu serangan.

“Jadi, jika Caicedo cedera, Anda mungkin perlu mencari bek tengah berpengalaman lainnya. Jika dia tetap bugar dan bermain sesuai kemampuannya, solusinya mungkin sebenarnya sudah ada.”