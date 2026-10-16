Getty/GOAL
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Trio penyerang terbaik, tetapi bagaimana Chelsea bisa menjadi penantang gelar Liga Primer Inggris? Mantan bintang Chelsea menjelaskan peran kunci Moises Caicedo
Chelsea telah mengeluarkan banyak uang untuk merekrut pemain-pemain berbakat di lini serang
Dana besar telah digelontorkan untuk membangun lini serang yang membuat banyak klub papan atas iri di sepak bola dunia. Palmer didatangkan dari Manchester City pada 2023 seharga £40 juta ($53 juta), lalu meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik PFA, sementara Pedro meninggalkan Brighton menuju London barat pada 2025 lewat kesepakatan senilai £60 juta ($80 juta). Rogers menjadi pemain asal Britania Raya termahal sepanjang sejarah ketika bergabung dengan Chelsea dari Aston Villa seharga £117 juta ($156 juta) pada musim panas 2026.
Chelsea juga memiliki pemain seperti pemain muda berbakat asal Brasil Estevao, remaja Portugal yang menjanjikan Geovany Quenda, Jamie Gittens, Danny Welbeck, dan Emmanuel Emegha dalam skuadnya. Xabi Alonso jelas tidak kekurangan daya gedor.
- Getty
Masalah di lini pertahanan ternyata lebih sulit diatasi
Namun, celah di lini pertahanan terbukti sulit ditutup pada 2026-27. Kiper asal Argentina yang menjuarai Piala Dunia, Emi Martinez, telah didatangkan untuk membantu mengatasi masalah itu, sementara £52 juta ($69 juta) digelontorkan untuk merekrut bek tengah Prancis Maxence Lacroix pada bursa transfer terakhir.
Chelsea juga memiliki pemain berpengalaman dalam skuadnya, termasuk para pemain timnas Inggris seperti Reece James dan Jordan Henderson, tetapi belum menunjukkan konsistensi yang diperlukan untuk bersaing merebut gelar Liga Primer pertama mereka sejak 2017.
Bagaimana Chelsea bisa menjadi penantang gelar Liga Primer Inggris?
Ketika ditanya apa yang perlu dilakukan Chelsea untuk mengubah potensi menjadi hasil yang lebih nyata, mantan pemain sayap Chelsea, Nevin, yang berbicara dalam kerja sama dengan Netbet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Anehnya, pertanyaan ini berbeda dibandingkan pekan lalu. Sebab, pekan lalu pertanyaannya adalah tentang tiga bek yang jelas akan bermain dalam formasi 3-4-2-1.
“Dia [Alonso] akan menyesuaikannya, tetapi itulah formasi yang ingin dia gunakan. Tiga bek itu harus bagus. Bek sayap dalam barisan empat pemain, anehnya, adalah pemain terpenting di tim itu karena mereka harus menjalankan dua tugas, harus bagus, dan harus punya kemampuan khusus untuk peran tersebut. Saya rasa dia punya pemain yang bisa menjalankan tugas itu. Tentu saja.
“Sebagai bagian dari tiga bek, Anda akan sedikit dibiarkan menghadapi situasi sendiri. Terkadang Anda akan berhadapan satu lawan satu. Itu memang terjadi ketika bermain dengan tiga bek, jadi cara bermainnya berbeda. Apakah mereka sudah sebagus yang dibutuhkan? Tidak. Saya rasa tak ada yang akan membantahnya. Menurut saya, tiga bek Chelsea pun tidak akan membantahnya, siapa pun yang mengisi posisi itu pada pekan tertentu. Jadi, itulah yang harus mereka benahi.
“Mungkin saja jawabannya sudah ada, tetapi mereka tidak memiliki Caicedo di depan ketiga bek itu, karena Caicedo adalah pemain tambahan bagi mereka. Pemain lain bisa mengisi peran nomor enam di tengah lapangan dan menjalankannya dengan baik, bermain rapi, dan sebagainya, tetapi dialah yang mampu membaca situasi.
“Ketika berada dalam performa terbaiknya, dia menjadi bek tengah tambahan bagi Anda, bek keempat. Namun, dia tidak ada sejak awal musim, jadi Anda tidak mendapatkan itu. Ketika Anda kehilangan bola, dia turun ke belakang, melindungi Anda, melihat ruang yang ada dan melihat di mana letak masalahnya.
“Cukup terlihat bahwa ketika dia kembali ke sana, semuanya tampak baik-baik saja, bukan? Jadi, mungkin jawabannya memang sudah ada. Namun, jawabannya secara khusus adalah Caicedo. Reece James sangat bagus di posisi itu, tetapi Caicedo punya stamina untuk menjalankan tugas bertahan, bekerja di lini tengah, sekaligus ikut membantu serangan.
“Jadi, jika Caicedo cedera, Anda mungkin perlu mencari bek tengah berpengalaman lainnya. Jika dia tetap bugar dan bermain sesuai kemampuannya, solusinya mungkin sebenarnya sudah ada.”
- Getty
Lolos ke kompetisi Eropa menjadi keharusan pada 2026-27
Chelsea telah meraih 10 poin dari enam pertandingan Liga Primer musim ini, menempatkan mereka di posisi keenam klasemen. Tanpa kompetisi Eropa sama sekali dalam agenda mereka pada 2026-27, kembali tampil di kancah Eropa menjadi tuntutan minimal bagi Alonso dan kawan-kawan.
Chelsea bisa menjadikan itu sebagai pijakan, dengan dana transfer yang tampaknya selalu tersedia. Raksasa London barat itu mungkin hanya memerlukan sedikit penyesuaian untuk bersaing memperebutkan gelar paling bergengsi di kompetisi domestik maupun luar negeri.
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