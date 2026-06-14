Trio Firaun: Target kami adalah mengalahkan Belgia... dan kami tidak takut pada siapa pun

Timnas Mesir bersiap untuk memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Belgia pada Senin malam ini.

Timnas Mesir tergabung di Grup 7, bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Yasser Ibrahim, bek timnas Mesir, mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh akun Federasi Sepak Bola Mesir di platform X, "Pertandingan melawan Belgia tidak akan mudah, tetapi tujuan kami adalah meraih tiga poin pertama."

Dia menambahkan, "Kami sudah siap banget buat hadapi serangan timnas Belgia, dan tujuan kami adalah bikin para penggemar senang."

Dia menekankan, "Timnas Mesir tidak takut pada siapa pun, dan Hossam Hassan adalah sosok yang kuat serta pelatih hebat."