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FBL-AFR-2025-MATCH 41-EGY-BENAFP

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Trio Firaun: Target kami adalah mengalahkan Belgia... dan kami tidak takut pada siapa pun

Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
R. Rabia
Trezeguet
Y. Ibrahim
Mesir
AS

Timnas Mesir bersiap untuk memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Belgia pada Senin malam ini.

Timnas Mesir tergabung di Grup 7, bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Yasser Ibrahim, bek timnas Mesir, mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh akun Federasi Sepak Bola Mesir di platform X, "Pertandingan melawan Belgia tidak akan mudah, tetapi tujuan kami adalah meraih tiga poin pertama."

Dia menambahkan, "Kami sudah siap banget buat hadapi serangan timnas Belgia, dan tujuan kami adalah bikin para penggemar senang."

Dia menekankan, "Timnas Mesir tidak takut pada siapa pun, dan Hossam Hassan adalah sosok yang kuat serta pelatih hebat."

  • Para pemain tim nasional Mesir bersatu padu

    Di saat yang sama, Mahmoud Hassan Trezeguet, bintang timnas Mesir, menegaskan bahwa mereka menjalani setiap pertandingan dengan satu tujuan, yaitu meraih kemenangan.

    Dia melanjutkan, "Semua pemain timnas Mesir bersatu padu, dan kami ingin membuat para pendukung kami bahagia."

    Dia menambahkan, "Kami menghormati Belgia, Iran, dan Selandia Baru, dan kami berterima kasih kepada para penggemar Mesir atas dukungannya kepada tim di mana pun." 

    Sementara itu, Rami Rabia, bek timnas Mesir, menjelaskan, "Kami siap untuk memulai, dan kami akan bermain untuk mengalahkan Belgia."

    Dia menekankan, "Tujuan kami adalah mencapai tahap sejauh mungkin di Piala Dunia, karena timnas Mesir memiliki pemain-pemain hebat, dan Mohamed Salah adalah kapten yang luar biasa."

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