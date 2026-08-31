Para bintang timnas Argentina memberikan reaksi terhadap pengumuman legenda Albiceleste, Lionel Messi, mengenai keputusannya pensiun dari sepak bola internasional, pada Senin malam ini.

Messi menyampaikan kepada para penggemarnya melalui pernyataan resmi yang ia unggah di akunnya pada platform "Instagram", dan berkata: "Setelah waktu yang panjang sejak final Piala Dunia, dan setelah pemikiran yang mendalam, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk pensiun bermain bersama timnas".

Ia menambahkan: "Ini adalah keputusan yang menyakitkan dan masih menyakitkan saya jauh di dalam lubuk hati, tetapi saya menyadari bahwa waktunya telah tiba".

Sejumlah bintang timnas yang mendampingi Messi baru-baru ini dalam perjalanan memecahkan kebuntuan meraih gelar-gelar besar, di bawah kepemimpinan pelatih Lionel Scaloni, menanggapi keputusan tersebut dengan perasaan campur aduk serta kata-kata penuh kebanggaan dan rasa terima kasih kepada sang kapten bersejarah.