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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Trio Argentina untuk Messi: Kata-kata tak mampu menggambarkan warisanmu, kau yang terhebat sepanjang sejarah

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
R. De Paul
L. Paredes
N. Tagliafico
Spanyol
Argentina
AS

Kata-kata penuh haru dari sang kapten bersejarah

Para bintang timnas Argentina memberikan reaksi terhadap pengumuman legenda Albiceleste, Lionel Messi, mengenai keputusannya pensiun dari sepak bola internasional, pada Senin malam ini.

Messi menyampaikan kepada para penggemarnya melalui pernyataan resmi yang ia unggah di akunnya pada platform "Instagram", dan berkata: "Setelah waktu yang panjang sejak final Piala Dunia, dan setelah pemikiran yang mendalam, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk pensiun bermain bersama timnas".

Ia menambahkan: "Ini adalah keputusan yang menyakitkan dan masih menyakitkan saya jauh di dalam lubuk hati, tetapi saya menyadari bahwa waktunya telah tiba".

Sejumlah bintang timnas yang mendampingi Messi baru-baru ini dalam perjalanan memecahkan kebuntuan meraih gelar-gelar besar, di bawah kepemimpinan pelatih Lionel Scaloni, menanggapi keputusan tersebut dengan perasaan campur aduk serta kata-kata penuh kebanggaan dan rasa terima kasih kepada sang kapten bersejarah.

  • Rodrigo De Paul: Kamu yang Terhebat Sepanjang Sejarah

    Rodrigo De Paul, sahabat dekat Messi di timnas Argentina dan Inter Miami, menulis melalui story di Instagram: "(Terima kasih atas) cintamu yang tanpa syarat untuk negara kita, perjuangan batinmu untuk tidak pernah menyerah, kekuatanmu yang tak pernah luntur dalam menghadapi ketidakadilan, kepemimpinan dan sisi kemanusiaanmu terhadap setiap pemain yang masuk ke pemusatan latihan agar merasa nyaman, serta sikap-sikap lembutmu kepada setiap individu di timnas."

    Ia menambahkan di penghujung pesannya: "Terima kasih, pemain terhebat sepanjang masa. Terima kasih karena telah membuat kami begitu bahagia. Kau tak bisa membayangkan berapa banyak senyuman yang kau ukir. Kau abadi dalam ingatan kami selamanya."

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  • Leandro Paredes: Saya sangat beruntung bisa bermain di sampingmu

    Leandro Paredes menyampaikan pesan langsung kepada sang kapten timnas, yang ia tulis melalui Instagram: "Sebuah kabar, tetapi jelas keadaannya tidak seperti itu. Terima kasih, atas semua yang telah kau berikan kepadaku sebagai orang Argentina, sebagai pendukung timnas, sebagai rekan setim, dan sebagai teman."

    Ia melanjutkan: "Kata-kata tak mampu melukiskan saat berbicara tentangmu, tentang warisanmu, dan tentang kebesaranmu sebagai pemain dan yang terpenting sebagai manusia. Aku sangat beruntung karena telah bermain di sampingmu dalam perjalanan indah bersama timnas kita, timnasmu."

    Ia menutup: "Aku mencintaimu 'Si Kecil', semoga kau selalu bahagia! Negara kita akan selamanya berterima kasih kepadamu atas semua momen tak terlupakan yang kau persembahkan untuk kami."


    Nicolas Tagliafico juga mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berpelukan dengan Messi, melalui story di Instagram, dan hanya menuliskan kalimat: "Terima kasih selamanya."

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  • Klub-klub Bergabung dalam Rombongan yang Tersingkir

    Pesan perpisahan tidak hanya datang dari rekan-rekan setim Messi, karena klub-klub sepakbola Argentina turut menanggapi keputusan tersebut.

    River Plate mengunggah foto seorang suporter yang mengenakan jersey nomor 10 timnas Argentina di tribun stadion "Monumental" di Buenos Aires, sambil membawa pesan penghormatan untuk sang kapten timnas, dengan tulisan: "Terima kasih, Kapten". Klub bersejarah itu juga mengunggah beberapa foto Messi dari stadion yang sama, mengabadikan sejumlah momen bersejarahnya di sana.



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