Francisco Trincao tidak akan bergabung dengan Milan. Pemain asal Portugal tersebut, yang pernah dilatih Ruben Amorim di Sporting Lisbon dan ingin kembali didatangkan ke Milan, kini semakin dekat untuk pindah ke Al Ahli, yang telah memilihnya sebagai pengganti Ryad Mahrez, yang hengkang dengan status bebas transfer.
Diterjemahkan oleh
Trincao tak akan bergabung dengan Milan: ia tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Al Ahli. Angka dan detail kesepakatan tersebut
ANGKA-ANGKA
Sporting Lisbon dan Al Ahli sedang dalam tahap negosiasi lanjutan terkait Trincao. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, klub asal Timur Tengah tersebut hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain sayap serang tersebut dengan nilai transfer sekitar 50 juta. Pemain itu sendiri dilaporkan bersedia pindah, dan transfer tersebut kemungkinan akan terwujud dalam beberapa hari ke depan.
TIDAK ADA MILAN
Pemain kelahiran 1999 ini sempat menjadi incaran Milan di bawah asuhan Amorim, yang pernah melatihnya di Sporting Lisbon, tempat ia juga meraih gelar juara liga Portugal.
Ia sempat dikaitkan dengan Rossoneri, namun saat ini kepindahannya ke Al Ahli tampaknya akan segera terwujud.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami