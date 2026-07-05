Trincao tak akan bergabung dengan Milan: ia tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Al Ahli. Angka dan detail kesepakatan tersebut

Pemain kelahiran 1999 ini sempat menjadi incaran Milan di bawah asuhan Amorim, yang pernah melatihnya di Sporting Lisbon, tempat ia juga meraih gelar juara liga Portugal.

Ia sempat dikaitkan dengan Rossoneri, namun saat ini kepindahannya ke Al Ahli tampaknya akan segera terwujud.