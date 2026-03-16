"Trik konyol!" - Rutinitas berkumpul yang aneh dari Chelsea dikritik habis-habisan oleh Gary Neville saat ia menyuruh Liam Rosenior untuk "berhenti saja"

Setelah kekalahan pada Sabtu lalu dari Newcastle, persiapan prapertandingan Chelsea kembali menjadi sorotan tajam setelah para pemain mengelilingi wasit Paul Tierney di lingkaran tengah dalam sebuah pertemuan yang aneh. Sejak mengambil alih pada Januari, Rosenior telah menjadikan rutinitas tersebut sebagai hal yang tak terpisahkan. Namun, versi terbaru, di mana Tierney dipaksa berdiri dengan canggung di antara para pemain, telah menuai banyak cemoohan. Keputusan taktis tersebut memunculkan pertanyaan apakah The Blues lebih mengutamakan "pertunjukan" daripada substansi selama masa sulit mereka belakangan ini, meskipun Rosenior membela ritual tersebut dan menegur wasit karena ikut campur.