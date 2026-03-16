Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Trik konyol!" - Rutinitas berkumpul yang aneh dari Chelsea dikritik habis-habisan oleh Gary Neville saat ia menyuruh Liam Rosenior untuk "berhenti saja"
Sebuah kegiatan rutin yang menuai cemoohan
Setelah kekalahan pada Sabtu lalu dari Newcastle, persiapan prapertandingan Chelsea kembali menjadi sorotan tajam setelah para pemain mengelilingi wasit Paul Tierney di lingkaran tengah dalam sebuah pertemuan yang aneh. Sejak mengambil alih pada Januari, Rosenior telah menjadikan rutinitas tersebut sebagai hal yang tak terpisahkan. Namun, versi terbaru, di mana Tierney dipaksa berdiri dengan canggung di antara para pemain, telah menuai banyak cemoohan. Keputusan taktis tersebut memunculkan pertanyaan apakah The Blues lebih mengutamakan "pertunjukan" daripada substansi selama masa sulit mereka belakangan ini, meskipun Rosenior membela ritual tersebut dan menegur wasit karena ikut campur.
- Getty Images
“Ini hampir seperti sekte”
Dalam podcast Sky Sports-nya, Neville tidak segan-segan menyebut aksi berkumpul itu sebagai gangguan yang tidak perlu. "Menurut saya itu sangat aneh, benar-benar aneh," kata mantan bek timnas Inggris itu. "Jika Anda perlu berkumpul 10 detik sebelum kick-off untuk saling memotivasi, berarti ada yang salah dalam persiapan Anda." Mantan kapten Manchester United itu berargumen bahwa aksi-aksi semacam itu "hanya untuk pamer" dan "hampir seperti sekte" sebelum memberikan ultimatum tegas kepada manajer Chelsea: "Saya akan menghentikannya seketika, memotongnya sejak awal. Hentikan saja. Itu omong kosong - semuanya omong kosong."
Serangkaian hasil yang kurang memuaskan belakangan ini
Kritik terhadap "trik-trik" Chelsea bertepatan dengan penurunan performa yang mengkhawatirkan di lapangan. Setelah awalnya mendapat dorongan semangat di bawah asuhan manajer baru Rosenior, The Blues hanya memenangkan satu dari lima laga terakhir mereka di Liga Premier, sehingga merosot ke peringkat keenam klasemen. Ambisi mereka di ajang piala domestik juga terhenti oleh Arsenal di Carabao Cup. Para kritikus berpendapat bahwa fokus pada penampilan psikologis seperti huddle tersebut gagal menutupi masalah taktis yang sudah mengakar, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa lawan seperti Newcastle tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh penampilan tersebut dan menang 1-0.
- AFP
Tantangan berat melawan PSG
Chelsea akan menghadapi ujian karakter terberat pada Selasa ini saat menjamu juara bertahan Liga Champions, PSG, di Stamford Bridge. Setelah menelan kekalahan telak 5-2 pada leg pertama, The Blues membutuhkan keajaiban untuk lolos ke perempat final, di mana mereka berpotensi bertemu Liverpool atau Galatasaray. Dengan musim yang telah mencapai titik kritis, Rosenior harus memutuskan apakah akan mengikuti saran Neville dan "mengatasi masalah sejak dini" atau tetap berpegang pada rutinitas kontroversialnya.
