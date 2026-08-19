Tribut emosional! Newcastle dan Liverpool bersatu untuk menghormati Kevin Keegan jelang laga pembuka Premier League

Dalam wujud penghormatan yang kuat dan penuh persatuan antara dua institusi paling bersejarah dalam sepak bola Inggris, para pemain Newcastle United dan Liverpool akan bersama-sama mengenang memori Keegan pada hari Minggu ini. Saat pemanasan sebelum pertandingan di St James' Park, setiap pemain dari kedua skuad akan turun ke lapangan dengan mengenakan kaus latihan bertuliskan 'Keegan 7' di bagian belakang.

Penghormatan visual itu akan meluas hingga ke pusat lapangan, tempat sebuah mosaik raksasa telah dibuat menggunakan banyak kaus yang awalnya diletakkan oleh para suporter yang berduka di luar stadion. Mosaik ini akan dipajang di lingkaran tengah sebelum kick-off, melambangkan ikatan mendalam antara sosok yang dikenal sebagai 'King Kev' dan para penggemar yang mengaguminya.