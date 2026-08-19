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Tribut emosional! Newcastle dan Liverpool bersatu untuk menghormati Kevin Keegan jelang laga pembuka Premier League
Penghormatan bersama untuk legenda ganda
Dalam wujud penghormatan yang kuat dan penuh persatuan antara dua institusi paling bersejarah dalam sepak bola Inggris, para pemain Newcastle United dan Liverpool akan bersama-sama mengenang memori Keegan pada hari Minggu ini. Saat pemanasan sebelum pertandingan di St James' Park, setiap pemain dari kedua skuad akan turun ke lapangan dengan mengenakan kaus latihan bertuliskan 'Keegan 7' di bagian belakang.
Penghormatan visual itu akan meluas hingga ke pusat lapangan, tempat sebuah mosaik raksasa telah dibuat menggunakan banyak kaus yang awalnya diletakkan oleh para suporter yang berduka di luar stadion. Mosaik ini akan dipajang di lingkaran tengah sebelum kick-off, melambangkan ikatan mendalam antara sosok yang dikenal sebagai 'King Kev' dan para penggemar yang mengaguminya.
- Hulton Archive
Para ikon kembali ke Tyneside untuk upacara peringatan
Klub telah mengonfirmasi bahwa istri Kevin, Jean Keegan, dan keluarganya akan menjadi tamu kehormatan untuk pertandingan tersebut, bersama daftar mantan pemain bertabur bintang yang berkembang di bawah kepemimpinannya, termasuk Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola, Les Ferdinand, dan anggota penting lainnya dari skuad ikonisnya.
Sebelum peluit pertama dibunyikan, tepuk tangan selama satu menit akan dilakukan oleh semua orang di stadion, memungkinkan pendukung tuan rumah maupun tim tamu merayakan kehidupan dan pencapaian Keegan. Untuk semakin memperingati momen tersebut, Keegan akan tampil di sampul depan program pertandingan.
Koreografi yang dipimpin suporter dan tontonan visual
Atmosfer di dalam St James' Park akan semakin semarak berkat upaya Wor Flags, kelompok suporter ternama yang dipimpin para pendukung dan terkenal dengan koreografi masif mereka. Mereka merencanakan pengambilalihan penuh stadion untuk menghadirkan latar visual yang memukau bagi rangkaian acara hari itu, memastikan stadion dipenuhi dengan citra yang dipersembahkan untuk pria yang dua kali menangani klub tersebut.
Selain spanduk dan bendera, klub telah menangani ribuan penghormatan bunga yang ditinggalkan para penggemar dengan cara yang berkelanjutan dan bermakna. Bunga-bunga yang menutupi perimeter stadion pada akhir Juli telah diubah menjadi kompos, yang kemudian disebarkan di lapangan latihan klub, secara harfiah menyuburkan tanah bagi generasi pemain berikutnya.
- Hulton Archive
Pembaruan logistik untuk para penggemar yang menghadiri pertandingan
Newcastle United mendesak semua suporter untuk tiba di stadion jauh lebih awal dari biasanya pada Minggu ini agar mereka tidak melewatkan dimulainya seremoni. Mengingat skala penghormatan yang telah direncanakan dan suasana emosional yang diperkirakan akan terasa, klub ingin tribune sudah penuh jauh sebelum kick-off yang dijadwalkan pada pukul 16.30.
Selama enam tahun yang gemilang di Anfield pada era 1970-an, Keegan mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar Liverpool sepanjang masa. Ia memimpin Liverpool meraih koleksi trofi yang luar biasa, dengan memenangi tiga gelar First Division, satu Piala Eropa, satu Piala FA, dan dua Piala UEFA sebelum menjalani kepindahan besarnya ke Hamburg.
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