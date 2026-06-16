Tribun Koora... Salem Al-Dossari membuat Donis jadi sasaran ejekan suporter Saudi... dan penyebabnya adalah Mohamed Salah

Angka-angka ini memicu kemarahan para pendukung Saudi, serta beberapa jurnalis, bukan hanya terhadap Salem Al-Dossari, tetapi juga terhadap Donis yang bersikeras mempertahankannya di lapangan hingga akhir pertandingan.

Tarek Al-Nofal menulis: "Pemain pertama yang harus duduk di bangku cadangan dalam sisa pertandingan tim nasional adalah Salem Al-Dossari, permainannya sangat buruk dan menjadi titik lemah."

Sementara itu, Mashari Al-Qarni bertanya: "Mengapa (Sultan) Mandash, Ayman Yahya, atau Khalid Al-Ghanam tidak diturunkan, sedangkan Salem (Al-Dossari) tetap bermain selama 90 menit, padahal performanya benar-benar di bawah standar?"

Dia menambahkan: "Jujur saja, Donis tidak membaca permainan dengan baik di babak kedua, dan terlalu berlebihan dalam bertahan, tapi alhamdulillah bagaimanapun juga."

Sedangkan Muhammad Al-Otaibi menulis: "Wahai Tuan Donis, bisakah kami tahu alasan mengapa Salem Al-Dosari yang buruk tetap berada di lapangan hingga saat ini?".

Dia melanjutkan: "Permainan yang kacau baik di lini pertahanan maupun serangan, bola-bola yang dipotong dan umpan-umpan yang salah. Sungguh disayangkan Anda mundur di babak kedua dan bermain dengan 5 bek setelah sebelumnya menekan dan bersaing dengan formasi 4-4-2. Tiga poin sudah di kantong."