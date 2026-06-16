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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tribun Koora... Salem Al-Dossari membuat Donis jadi sasaran ejekan suporter Saudi... dan penyebabnya adalah Mohamed Salah

FEATURES
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
New Zealand vs Egypt
New Zealand
Egypt
S. Al-Dawsari
G. Donis
M. Salah
H. Hassan
Spanyol
Arab Saudi
AS
Selandia Baru
Mesir
Kanada
Yunani

Kapten tim nasional Arab Saudi bermain penuh dalam pertandingan melawan Uruguay

Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, membuat pelatihnya asal Yunani, Giorgos Donis, berada dalam posisi sulit di hadapan para pendukung "Al-Akhdar", setelah pertandingan melawan Uruguay di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi bermain imbang 1-1 dengan timnas Uruguay dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa ini di Stadion Hard Rock, Miami, pada babak pertama fase grup.

  • Apa yang telah dilakukan oleh Salem Al-Dosari?

    Dalam pertandingan tersebut, Salem Al-Dossari tampil sebagai starter dan bermain hingga akhir laga, namun ia gagal mencetak atau menciptakan gol.

    Terlepas dari kontribusi langsungnya, "Tornado" tidak tampil seperti biasanya, yang membuatnya mendapatkan penilaian terburuk kedua di tim nasional Saudi (6,3) setelah rekan setimnya, Hassan Tambakti (6).

    Al-Dossari hanya melepaskan satu tembakan ke gawang, yang melebar dari tiang dan mistar, sementara ia melakukan 33 operan, 24 di antaranya akurat, kehilangan bola 13 kali, dan berhasil melakukan satu dribel dari dua percobaan.

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  • Donis di bawah guillotine

    Angka-angka ini memicu kemarahan para pendukung Saudi, serta beberapa jurnalis, bukan hanya terhadap Salem Al-Dossari, tetapi juga terhadap Donis yang bersikeras mempertahankannya di lapangan hingga akhir pertandingan.

    Tarek Al-Nofal menulis: "Pemain pertama yang harus duduk di bangku cadangan dalam sisa pertandingan tim nasional adalah Salem Al-Dossari, permainannya sangat buruk dan menjadi titik lemah."

    Sementara itu, Mashari Al-Qarni bertanya: "Mengapa (Sultan) Mandash, Ayman Yahya, atau Khalid Al-Ghanam tidak diturunkan, sedangkan Salem (Al-Dossari) tetap bermain selama 90 menit, padahal performanya benar-benar di bawah standar?"

    Dia menambahkan: "Jujur saja, Donis tidak membaca permainan dengan baik di babak kedua, dan terlalu berlebihan dalam bertahan, tapi alhamdulillah bagaimanapun juga."

    Sedangkan Muhammad Al-Otaibi menulis: "Wahai Tuan Donis, bisakah kami tahu alasan mengapa Salem Al-Dosari yang buruk tetap berada di lapangan hingga saat ini?".

    Dia melanjutkan: "Permainan yang kacau baik di lini pertahanan maupun serangan, bola-bola yang dipotong dan umpan-umpan yang salah. Sungguh disayangkan Anda mundur di babak kedua dan bermain dengan 5 bek setelah sebelumnya menekan dan bersaing dengan formasi 4-4-2. Tiga poin sudah di kantong."

  • Teladan Mohamed Salah

    Para pendukung menegur Donis karena tidak meniru langkah Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, yang menarik bintang utamanya, Mohamed Salah, dari pertandingan melawan Belgia, saat skor masih imbang 1-1.

    Adel bin Abdulmuhsin Al-Melhem menulis: "Donis-lah yang membuat kami kehilangan tiga poin. Hossam Hassan, pelatih Mesir, melihat bintang dunia Mohamed Salah tidak bermain bagus, lalu ia menggantinya."

    Dia melanjutkan: "Sejak awal pertandingan, kami bermain tanpa serangan. Salem (Al-Dossari), Firas (Al-Buraikan), dan Musab (Al-Juwair) sama sekali tidak terlihat, namun Donis menolak mengganti Salem dan Firas serta mempertahankan keunggulan."

    Sementara itu, Muhammad Al-Ahmari menulis: "Harus ditanamkan dalam benak para pendukung dan pemain bahwa yang terbaiklah yang bertahan di lapangan. Ini adalah tim nasional, dan ini adalah Piala Dunia. Kami tidak ingin kembali ke era 94 dan lainnya."

    Dia menjelaskan: "Dounis seharusnya berani menarik keluar Salem (Al-Dosari) seperti yang dilakukan Hossam Hassan saat menarik keluar (Mohamed) Salah. Sekali lagi, penampilan di lapangan harus selalu menjadi taruhan antara saya dan Anda."

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