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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Trevoh Chalobah telah menetapkan rencana transfernya setelah Chelsea membuka peluang baginya untuk pindah ke Crystal Palace di tengah minat dari Inter dan Como

Transfers
Chelsea
T. Chalobah
Inter
Premier League
Crystal Palace
Como
Serie A

Trevoh Chalobah memprioritaskan kepindahannya ke Italia meskipun mendapat minat dari Liga Premier. Inter telah mempercepat pembicaraan mengenai persyaratan kontrak, sementara Chelsea juga bisa memanfaatkan bek tersebut dalam negosiasi dengan Crystal Palace saat mereka memburu Maxence Lacroix pada musim panas ini.

  • Inter muncul sebagai tujuan pilihan Chalobah

    Chalobah dilaporkan telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Serie A, dengan Inter memimpin perburuan untuk mendapatkan bek Chelsea tersebut. Menurut Fabrizio Romano, perwakilan pemain berusia 26 tahun itu sedang berada di Milan untuk membahas persyaratan kontrak, yang semakin memperkuat posisi Inter sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangannya.

    Como juga tetap tertarik, namun tawaran sebesar £22 juta yang mereka ajukan telah ditolak oleh Chelsea. The Blues dilaporkan menilai Chalobah sekitar £35 juta, angka yang berpotensi mempersulit kesepakatan bagi Como dan memperkuat posisi Inter.



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    Upaya mencari kesepakatan pertukaran

    Drama transfer ini mengalami perkembangan baru dengan laporan dari talkSPORT yang mengklaim bahwa Chelsea telah menawarkan Chalobah kepada Palace sebagai bagian dari negosiasi yang lebih luas, di mana The Blues sangat berminat untuk merekrut bintang Palace, Lacroix. Untuk mempermanis kesepakatan potensial terkait Lacroix, Chelsea dilaporkan bersedia memasukkan Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi, atau Benoit Badiashile ke dalam paket transfer tersebut.

    Chalobah bukanlah sosok asing di Selhurst Park, karena ia telah menghabiskan paruh pertama musim 2024/25 dengan status pinjaman bersama The Eagles. Ia tampil sangat mengesankan selama berada di bawah asuhan Oliver Glasner sebelum dipanggil kembali ke Stamford Bridge saat tim dilanda krisis cedera.

  • Chelsea menyeimbangkan perencanaan skuad dengan strategi keuangan

    Sebagai lulusan akademi, biaya transfer apa pun akan dianggap sebagai laba murni berdasarkan Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR), sehingga kepergiannya akan menguntungkan karena The Blues sedang memperkuat skuad mereka. Ketertarikan Palace dapat dimengerti setelah Chalobah tampil mengesankan selama masa peminjamannya. Namun, kabar bahwa ia lebih memilih pindah ke Italia dapat mempersulit upaya apa pun untuk membawanya kembali ke Selhurst Park secara permanen.

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    Pembicaraan soal transfer terus berlanjut, sementara tugas bersama timnas Inggris menjadi prioritas

    Chalobah tetap bersama skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia 2026 sementara negosiasi mengenai masa depannya di klub masih berlanjut. Meskipun ia belum pernah tampil di turnamen ini, cedera yang dialami beberapa pemain dalam skuad dapat meningkatkan peluangnya untuk bermain melawan Meksiko di babak 16 besar.

    Di luar tugas internasional, Chelsea akan terus mencari kesepakatan yang sesuai dengan penilaian mereka, dengan Inter, Como, dan Palace masih dikaitkan sebagai kandidat saat masa depan sang bek ditentukan.