Trevoh Chalobah telah menetapkan rencana transfernya setelah Chelsea membuka peluang baginya untuk pindah ke Crystal Palace di tengah minat dari Inter dan Como

Chalobah dilaporkan telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Serie A, dengan Inter memimpin perburuan untuk mendapatkan bek Chelsea tersebut. Menurut Fabrizio Romano, perwakilan pemain berusia 26 tahun itu sedang berada di Milan untuk membahas persyaratan kontrak, yang semakin memperkuat posisi Inter sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangannya.

Como juga tetap tertarik, namun tawaran sebesar £22 juta yang mereka ajukan telah ditolak oleh Chelsea. The Blues dilaporkan menilai Chalobah sekitar £35 juta, angka yang berpotensi mempersulit kesepakatan bagi Como dan memperkuat posisi Inter.







