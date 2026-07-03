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Trevoh Chalobah telah menetapkan rencana transfernya setelah Chelsea membuka peluang baginya untuk pindah ke Crystal Palace di tengah minat dari Inter dan Como
Inter muncul sebagai tujuan pilihan Chalobah
Chalobah dilaporkan telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Serie A, dengan Inter memimpin perburuan untuk mendapatkan bek Chelsea tersebut. Menurut Fabrizio Romano, perwakilan pemain berusia 26 tahun itu sedang berada di Milan untuk membahas persyaratan kontrak, yang semakin memperkuat posisi Inter sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangannya.
Como juga tetap tertarik, namun tawaran sebesar £22 juta yang mereka ajukan telah ditolak oleh Chelsea. The Blues dilaporkan menilai Chalobah sekitar £35 juta, angka yang berpotensi mempersulit kesepakatan bagi Como dan memperkuat posisi Inter.
- Getty Images Sport
Upaya mencari kesepakatan pertukaran
Drama transfer ini mengalami perkembangan baru dengan laporan dari talkSPORT yang mengklaim bahwa Chelsea telah menawarkan Chalobah kepada Palace sebagai bagian dari negosiasi yang lebih luas, di mana The Blues sangat berminat untuk merekrut bintang Palace, Lacroix. Untuk mempermanis kesepakatan potensial terkait Lacroix, Chelsea dilaporkan bersedia memasukkan Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi, atau Benoit Badiashile ke dalam paket transfer tersebut.
Chalobah bukanlah sosok asing di Selhurst Park, karena ia telah menghabiskan paruh pertama musim 2024/25 dengan status pinjaman bersama The Eagles. Ia tampil sangat mengesankan selama berada di bawah asuhan Oliver Glasner sebelum dipanggil kembali ke Stamford Bridge saat tim dilanda krisis cedera.
Chelsea menyeimbangkan perencanaan skuad dengan strategi keuangan
Sebagai lulusan akademi, biaya transfer apa pun akan dianggap sebagai laba murni berdasarkan Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR), sehingga kepergiannya akan menguntungkan karena The Blues sedang memperkuat skuad mereka. Ketertarikan Palace dapat dimengerti setelah Chalobah tampil mengesankan selama masa peminjamannya. Namun, kabar bahwa ia lebih memilih pindah ke Italia dapat mempersulit upaya apa pun untuk membawanya kembali ke Selhurst Park secara permanen.
- Getty Images Sport
Pembicaraan soal transfer terus berlanjut, sementara tugas bersama timnas Inggris menjadi prioritas
Chalobah tetap bersama skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia 2026 sementara negosiasi mengenai masa depannya di klub masih berlanjut. Meskipun ia belum pernah tampil di turnamen ini, cedera yang dialami beberapa pemain dalam skuad dapat meningkatkan peluangnya untuk bermain melawan Meksiko di babak 16 besar.
Di luar tugas internasional, Chelsea akan terus mencari kesepakatan yang sesuai dengan penilaian mereka, dengan Inter, Como, dan Palace masih dikaitkan sebagai kandidat saat masa depan sang bek ditentukan.
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