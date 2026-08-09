Trevoh Chalobah menuntaskan kepindahan permanen ke Como saat lulusan akademi Chelsea itu bergabung dengan Cesc Fabregas di Serie A

Chelsea telah mencapai kesepakatan verbal untuk menjual Chalobah ke klub Italia Como, menandai berakhirnya kebersamaan panjang sang bek dengan klub London Barat tersebut. Kesepakatan ini menjadi pencapaian penting bagi Cesc Fabregas, yang telah berupaya keras membawa lulusan akademi serbabisa itu ke Serie A.

Pemain berusia 27 tahun itu meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi musim lalu, mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist. Kepergiannya menyusul perekrutan bek Maxence Lacroix dari Crystal Palace oleh klub London tersebut, sebuah langkah yang semakin menandai berakhirnya masa Chalobah di Stamford Bridge.

Menurut laporan, kesepakatan antara kedua klub dipahami berupa €30 juta sebagai biaya tetap, €6 juta dalam add-on, serta klausul penjualan kembali untuk bek tengah asal Inggris itu. Chalobah sudah menyepakati persyaratan pribadi untuk kontrak jangka panjang dengan klub Italia yang ambisius tersebut beberapa pekan lalu, membuka jalan bagi transfer itu untuk diselesaikan setelah biaya antarklub disepakati.