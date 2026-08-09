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Trevoh Chalobah menuntaskan kepindahan permanen ke Como saat lulusan akademi Chelsea itu bergabung dengan Cesc Fabregas di Serie A
Sebuah pencapaian besar bagi Fabregas dan Como
Chelsea telah mencapai kesepakatan verbal untuk menjual Chalobah ke klub Italia Como, menandai berakhirnya kebersamaan panjang sang bek dengan klub London Barat tersebut. Kesepakatan ini menjadi pencapaian penting bagi Cesc Fabregas, yang telah berupaya keras membawa lulusan akademi serbabisa itu ke Serie A.
Pemain berusia 27 tahun itu meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi musim lalu, mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist. Kepergiannya menyusul perekrutan bek Maxence Lacroix dari Crystal Palace oleh klub London tersebut, sebuah langkah yang semakin menandai berakhirnya masa Chalobah di Stamford Bridge.
Menurut laporan, kesepakatan antara kedua klub dipahami berupa €30 juta sebagai biaya tetap, €6 juta dalam add-on, serta klausul penjualan kembali untuk bek tengah asal Inggris itu. Chalobah sudah menyepakati persyaratan pribadi untuk kontrak jangka panjang dengan klub Italia yang ambisius tersebut beberapa pekan lalu, membuka jalan bagi transfer itu untuk diselesaikan setelah biaya antarklub disepakati.
- (C)GettyImages
Dari lulusan Cobham menjadi pahlawan tim utama
Chalobah bergabung dengan Chelsea saat masih berusia di bawah sembilan tahun, mengikuti jejak kakaknya, Nathaniel. Ia berkembang melalui Akademi kami dan menjadi bagian penting dari tim yang menjuarai UEFA Youth League pada 2016. Chalobah juga mengangkat dua trofi FA Youth Cup secara beruntun, dengan mencetak gol di semifinal dan final pada 2017. Setelah itu, ia menjalani serangkaian masa peminjaman yang sukses di level senior, di Ipswich Town, Huddersfield Town, dan Lorient, sebelum Chalobah naik kelas menjadi anggota tetap skuad Chelsea tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-22.
Bek tersebut mengungkapkan antusiasmenya terkait tantangan baru di Italia dengan mengatakan: "Saya tidak sabar untuk membawa pengalaman saya ke tim, merasakan atmosfer luar biasa di stadion, dan menjalin koneksi dengan para penggemar. Saya akan memberikan segalanya setiap hari untuk mencetak sejarah bersama," sebagai bagian dari pengumuman Como tentang bergabungnya bek Inggris Chalobah.
Membangun warisan dan pengakuan internasional
Versatilitas dan ketenangan Chalobah di panggung besar mengesankan, dan ia menjadi starter pada final Piala Liga dan Piala FA di musim debutnya, dengan catatan nirbobol, meski tanpa trofi, di kedua laga tersebut. Namun, ia tetap berhasil mengangkat trofi Piala Dunia Antarklub. Dalam dua musim berikutnya, ia mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi, angka yang tanpa diragukan lagi akan lebih tinggi andai bukan karena cedera paha yang dialaminya menjelang 2023/24.
Musim lalu Chalobah memainkan 47 pertandingan, terbanyak di antara semua bek tengah Chelsea, dan mencetak tiga gol. Ia mendapat panggilan terlambat ke skuad Piala Dunia Inggris, tampil satu kali saat Inggris finis di peringkat ketiga.
- Getty Images
Cakrawala baru di bawah Cesc Fabregas
Transisi ke sepak bola Italia akan memberi Chalobah kesempatan untuk mengikuti jejak bek-bek Inggris lainnya, seperti Fikayo Tomori dan Chris Smalling, yang meraih kesuksesan besar di Serie A.
Bagi Fabregas, perekrutan Chalobah merupakan pernyataan ambisi besar dari klub Italia tersebut. Manajer asal Spanyol itu ingin memperkuat lini pertahanannya dengan pemain-pemain berpengalaman yang memiliki kualitas teknis untuk membangun serangan dari belakang, dan Chalobah sangat sesuai dengan profil tersebut.
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